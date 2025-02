Jaka praca w 2025 r. dla osób z niepełnosprawnościami? [199 PRZYKŁADÓW od A do Z]

Gdzie osoby niepełnosprawne mogą szukać pracy? Jaka praca jest najlepsza dla osób z niepełnosprawnością? Gdzie pracować z orzeczeniem o niepełnosprawności? Dlaczego pracodawcy nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych?

Gdzie osoby niepełnosprawne mogą szukać pracy?

Osoby z niepełnosprawnościami mogą szukać pracy w wielu miejscach. Oczywiście najpopularniejszy jest Internet i różnego rodzaju grupy społecznościowe. Istnieje wiele portali i stron urzędowych czy BIP na których jest wiele ofert i otwartych konkursów. Warto też skontaktować się z Grodzkim czy Wojewódzkim Urzędem Pracy, a ponadto z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych czy nawet z biurem Rzecznika ds. Niepełnosprawności. Jeżeli się więc chce, to możliwości jest wiele.

Jaka praca jest najlepsza dla osób z niepełnosprawnością?

To jaka praca jest najlepsza dla osób z niepełnosprawnością zależy każdorazowo od oceny indywidualnego przypadku. W szczególności chodzi o rodzaj schorzenia, stopień niepełnosprawności i przede wszystkim w tym kontekście rodzaju i zakresu wykonywanych obowiązków pracowniczych.

Gdzie pracować z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Z orzeczeniem o niepełnosprawności można pracować w wielu branżach, co zostało wskazane w poniżej.

Jakie są prace dla niepełnosprawnych?

Prace dla niepełnosprawnych są różne. Począwszy od prac fizycznych, umysłowych, typowo biurowych jak i skończywszy na najpopularniejszej ostatnio pracy zdalnej.

Dlaczego pracodawcy nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych?

Pracodawcy często nie chcą zatrudniać osób z niepełnosprawnościami ponieważ w wielu przypadkach muszą dostosować stanowisko pracy do potrzeb danej osoby. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Ponadto pracodawcy muszą stosować konkretne przepisy z zakresu prawa pracy i ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, co wiąże się ze szczególnymi przywilejami dla tych osób, celem wyrównania szans. Pracodawcy mogą jednak otrzymywać spore wsparcie od państwa w związku z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami.

Jakie są zawody dla niepełnosprawnych?

To jakie są zawody dla niepełnosprawnych bardzo szczegółowo i oczywiście rzetelnie przeanalizował jeden z ważniejszych instytutów w Polsce w zakresie ochrony pracy a mianowicie Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP). Jak podaje CIOP możliwe są takie zawody dla niepełnosprawnych:

Administrator stron internetowych Agent reklamowy Agent ubezpieczeniowy Agent usług artystycznych Analityk pracy Analityk systemów komputerowych Animator kultury Archeolog Architekt krajobrazu Architekt wnętrz Artysta fotografik Artysta grafik Artysta muzyk Artysta plastyk-projektant Artysta rzeźbiarz Astronom Asystent ds. księgowości Bibliotekarz Bibliotekoznawca Bioenergoterapeuta Biofizyk Biolog Biomasażysta Chemik Dealerzy i maklerzy Dekorator wyrobów cukierniczych Demonstrator wyrobów Dietetyk Doradca inwestycyjny Doradca personalny Doradca zawodowy Doręczyciel pocztowy Elektroenergetyk Elektromechanik Etnograf etnolog Farmaceuta Fizjoterapeuta Fizyk Florysta Geofizyk Geograf Geolog Glazurnik Grafik komputerowy Historyk sztuki Historyk Hutnik dmuchacz szkła Informator handlowy Informatyk medyczny Informator ruchu pasażerskiego Inkasent Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy Inspektor kontroli skarbowej Inżynier automatyki i robotyki Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej Inżynier inżynierii środowiska Inżynier kontroli jakości Inżynier poligraf Inżynier systemów komputerowych Inżynier technologii ceramiki Inżynier technologii drewna Inżynier technologii przetwórstwa skóry Inżynier technologii żywności Inżynier telekomunikacji Inżynier transportu Inżynier włókiennik Kartograf Kierownik działu badawczo-rozwojowego Kierownik działu finansowego i administracyjnego Kierownik działu reklamy, promocji Komornik sądowy Kompozytor Konserwator dzieł sztuki Konsultant agent sprzedaży bezpośredniej Kontroler rozliczeń pieniężnych Korektor składu Koszykarz plecionkarz Kreślarz techniczny Księgarz Kulturoznawca Kurator sądowy Kuśnierz Lekarz stomatolog Lekarz weterynarii Lektor języka angielskiego Magazynier sprzedawca Magazynier Makler papierów wartościowych Malarz budowlany Manikiurzystka-pedikiurzystka Maszynistka Matematyk Meteorolog Montażysta telewizyjno-filmowy Monter izolacji budowlanych Muzealnik Muzykolog Nauczyciel nauczania początkowego Nauczyciel praktycznej nauki zawodu Nauczyciel szkół gimnazjalnych Nauczyciel szkoły specjalnej Operator myjni Operator procesorów tekstu Operator urządzeń do produkcji papieru Operator sieci komputerowej Opiekunka dziecięca Optyk mechanik Organizator imprez sportowych Organizator obsługi sprzedaży internetowej Organizator usług pogrzebowych Organizator widowni Ortopeda mechanik Pamiątkarz Pedagog szkolny Piekarz Pisarz Plastyk Politolog Pomoc domowa Pomocniczy pracownik przy uprawie roślin Pomocnik biblioteczny Pośrednik w obrocie nieruchomościami Pozłotnik Pracownik informacji turystycznej Pracownik lombardu Pracownik ochrony fizycznej Prawnik legislator Projektant mody Projektant stron internetowych Projektant systemów komputerowych Przewodnik turystyczny Psycholog Psychoterapeuta Pszczelarz Realizator programów telewizyjnych Realizator światła Redaktor programowy Redaktor wydawniczy edytor Rękawicznik Renowator mebli artystycznych Reżyser filmowy i telewizyjny Reżyser teatralny Rzecznik patentowy Rzeczoznawca Rzeźnik wędliniarz Sanitariusz Scenograf Sekretarz administracyjny Socjolog Specjalista analizy rynku Specjalista ds bankowości Specjalista ds marketingu i handlu Specjalista ds rozwoju zawodowego Specjalista ds ubezpieczeń majątkowych Specjalista informacji naukowej Spedytor Sprzedawca reklam internetowych Sprzedawca Statystyk Syndyk Szewc naprawiacz Szklarz Szlifierz materiałów drzewnych Szlifierz metali Szlifierz Szwaczka Szyldziarz Technik architekt Technik farmaceutyczny Technik hodowca zwierząt Technik informatyk Technik leśny Technik meteorolog Technik ochrony środowiska Technik ogrodnik Technik ortopeda Technik poligraf Technik rolnik Technik technologii drewna Technik technologii odzieży Technik technologii szkła i ceramik Technik technologii wyrobów skórzanych Technik technologii żywności Technik telekomunikacji Technik żywienia i gospodarstwa domowego Tokarz w drewnie Tokarz Urbanista Urzędnik podatkowy Witrażownik Wizażystka-makijażystka Wizytator Wulkanizator Wychowawca w placówkach pozaszkolnych Zdobnik ceramiki Zabawkarz Zabiegowy balneologiczny Zaopatrzeniowiec Zawodowy działacz organizacji

Co trzeba zrobić, aby dostosować pracę osób z niepełnosprawnościami w każdym z tych zawodów?

Ważny jest rodzaj kwalifikacji osób z niepełnosprawnościami, dany rodzaj schorzenia i jego stopień a także sam charakter pracy. Konieczne trzeba kierować się takimi aspektami jak: