Płaca minimalna w 2026 r. będzie wyższa niż 4666 zł. To obecnie najniższe wynagrodzenie ustalone na cały 2025 r. Nie będzie podwyżki od 1 lipca, tak jak miało to miejsce w zeszłym roku. Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę na umowie o pracę od 1 stycznia 2026 r.?

Płaca minimalna w 2026 r. brutto

Płaca minimalna 2026 jest na etapie konsultacji. Związki zawodowe, pracodawcy i rząd mają już swoje propozycje. Ile wynoszą? Zwykle o najwyższą kwotę postulują związki zawodowe, a pracodawcy chcą najniższej możliwej podwyżki. W tym roku rząd zaproponował największą płacę minimalną na kolejny rok i jest to kwota: 5020,00 zł brutto. Dla związków zawodowych odpowiednia byłaby wysokość płacy minimalnej na poziomie 5015,00 zł brutto. Jest to więc bardzo przybliżona kwota. Natomiast pracodawcy twierdzą, że najlepszym rozwiązaniem będzie najniższa możliwa podwyżka najniższej krajowej czyli do kwoty 4759,00 zł brutto.

REKLAMA

Autopromocja

Różnica pomiędzy najwyższą a najniższa propozycją wynosi 261 zł brutto. Gdyby płaca minimalna wzrosła do 5020,00 zł brutto byłaby to podwyżka aż o 390 zł. Trwa spór o podwyżkę. Pracodawcy nie zgadzają się na tak wysokie wynagrodzenie minimalne. Więcej przeczytasz w poniższych artykułach:

Płaca minimalna 2026 netto

Obecna płaca minimalna obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Wynosi 4666 zł brutto, co daje 3510,92 zł netto czyli na rękę. Tyle pracownik zatrudniony na umowie o pracę otrzyma przelewu na konto lub wypłaty w gotówce od pracodawcy. To wynagrodzenie brutto potrącone o składki zus, składkę zdrowotną i podatek dochodowy. Ile netto płaca minimalna osiągnie w 2026 roku? Pamiętajmy, że nie ma jeszcze podanej konkretnej kwoty najniższej krajowej na kolejny rok. Najpóźniej do dnia 15 września 2025 r. poznamy wysokość płacy minimalnej 2026. Biorąc pod uwagę wszystkie trzy propozycje, można wyliczyć następujące kwoty netto:

Rada Ministrów: 5020,00 zł brutto - 3721,90 zł netto

Związki zawodowe: 5015,00 zł brutto - 3718,97 zł netto

Pracodawcy: 4759,00 zł brutto - 3543,94 zł netto

Różnica między najwyższą a najniższą propozycją wynosi 177,96 zł netto.