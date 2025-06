Farmaceuto, zarobisz więcej! Nawet +1300 zł od lipca

Od 1 lipca 2025 r. obowiązywać będą nowe minimalne wynagrodzenia dla farmaceutów zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia. Wzrost płac wyniesie nawet 1 300 zł brutto miesięcznie. To efekt corocznej waloryzacji stawek wynikającej z ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, powiązanej ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

rozwiń >

Źródła podwyżek

Wynagrodzenie farmaceutów zatrudnionych w publicznych placówkach ochrony zdrowia obliczane jest na podstawie ustawowego systemu współczynników, zawartego w ustawie z 8 czerwca 2017 r. o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Każdej grupie zawodowej przypisany jest określony przelicznik, który mnoży się przez przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za poprzedni rok (publikowane przez GUS).

REKLAMA

Dla 2025 roku podstawą jest przeciętne wynagrodzenie z 2023 roku, które wyniosło 8183,64 zł brutto. Po zastosowaniu współczynników wychodzą następujące minimalne pensje zasadnicze:

Magister farmacji ze specjalizacją (współczynnik 1,29) :

8183,64 zł × 1,29 = 10 554,42 zł brutto

: 8183,64 zł × 1,29 = Magister farmacji bez specjalizacji (współczynnik 1,02) :

8183,64 zł × 1,02 = 8345,35 zł brutto

: 8183,64 zł × 1,02 = Technik farmaceutyczny (współczynnik 0,86):

8183,64 zł × 0,86 = 7036,28 zł brutto

To właśnie ten sposób przeliczeń decyduje o wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, niezależnie od innych składników pensji (premii, dodatków, stażu pracy itd.). System ma na celu zapewnienie sprawiedliwego i transparentnego wzrostu płac w ochronie zdrowia.

Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2025 r.

Od 1 lipca 2025 r. farmaceutów pracujących w publicznych placówkach ochrony zdrowia czekają rekordowe podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. Zgodnie z nowymi wyliczeniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego, stawki wzrosną nawet o ponad 1300 zł brutto miesięcznie, w zależności od wykształcenia i posiadanej specjalizacji. Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane:

Grupa zawodowa Wzrost brutto Nowa pensja brutto Magister farmacji ze specjalizacją + 1 323,85 zł 10 554,42 zł Magister farmacji bez specjalizacji + 1 046,76 zł 8 345,35 zł Technik farmaceutyczny + 882,57 zł 7 036,28 zł

Dane na podstawie oficjalnych wskaźników MZ oraz obliczeń uwzględniających średnie wynagrodzenie GUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto sfinansuje podwyżki?

REKLAMA

Choć formalnie za wypłatę wyższych wynagrodzeń odpowiadają pracodawcy, czyli podmioty prowadzące placówki ochrony zdrowia, to środki na sfinansowanie podwyżek mają pochodzić z Narodowego Funduszu Zdrowia. Resort zdrowia zapewnia, że NFZ przekaże odpowiednie kwoty na konta placówek medycznych najpóźniej do 10 sierpnia 2025 r. Oznacza to, że farmaceuci powinni otrzymać wyrównanie wraz z sierpniową pensją.

W przypadku placówek, które mogą mieć trudności z utrzymaniem płynności finansowej, rząd przewiduje możliwość dodatkowego wsparcia z budżetu państwa. Takie rozwiązanie ma zagwarantować, że żaden pracodawca nie będzie zmuszony do cięć w zatrudnieniu lub świadczeniach z powodu wzrostu kosztów osobowych. Szczegóły dotyczące ewentualnych dopłat mają zostać opublikowane w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Co z aptekami ogólnodostępnymi?

Warto podkreślić, że podwyżki wynikające z ustawy nie obejmują farmaceutów zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych, czyli tych funkcjonujących na rynku komercyjnym. W tego typu placówkach wynagrodzenia ustalane są indywidualnie między pracodawcą a pracownikiem i nie są objęte ustawowymi gwarancjami minimalnej pensji obowiązującymi w sektorze ochrony zdrowia.

Mimo to eksperci rynku pracy zwracają uwagę, że zmiany w sektorze publicznym mogą wywołać efekt domina w całej branży. Jeśli różnice płacowe między farmaceutami pracującymi w szpitalach a tymi zatrudnionymi w aptekach prywatnych staną się zbyt duże, pracodawcy komercyjni mogą być zmuszeni do podniesienia stawek, by zatrzymać doświadczonych pracowników lub przyciągnąć nowych. Presja płacowa może się więc nasilać – zwłaszcza w dużych miastach, gdzie konkurencja na rynku farmaceutycznym jest największa.

Kiedy podwyżki trafią na konta?

REKLAMA

Choć nowe minimalne wynagrodzenia dla farmaceutów obowiązują formalnie od 1 lipca 2025 roku, w praktyce wyższe stawki pojawią się dopiero na kontach w sierpniu, jako wypłata za lipiec. To standardowa praktyka w przypadku zmian płacowych w sektorze ochrony zdrowia.

Jeśli pracodawca wypłaca wynagrodzenie wcześniej (np. do 10 lipca), zobowiązany jest do przekazania wyrównania różnicy w osobnym terminie. Taki obowiązek wynika wprost z przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

W sytuacjach, gdy wypłata nie uwzględnia nowych stawek, pracownik może zgłosić sprawę do działu kadr lub skorzystać z pomocy związków zawodowych. W razie dalszych problemów można też składać skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Co dalej?

Według projektu legislacyjnego UC118 opublikowanego przez Rządowe Centrum Legislacji nowe stawki będą obowiązywać do 30 czerwca 2026 r. Po tym terminie przewidywana jest kolejna aktualizacja – tym razem na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z 2025 roku.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy podwyżki obejmują wszystkich farmaceutów?

Nie. Zmiany dotyczą tylko farmaceutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych finansowanych ze środków publicznych.

Czy wzrost wynagrodzeń dotyczy także innych zawodów medycznych?

Tak, nowelizacja ustawy obejmuje również m.in. lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, ratowników medycznych i diagnostów laboratoryjnych.

Czy konieczne jest podpisanie aneksu do umowy o pracę?

Nie. Zmiana wynika z ustawy i pracodawca jest zobowiązany do jej wdrożenia bez potrzeby aneksowania umowy. Brak realizacji może skutkować kontrolą PIP.

Nowe wynagrodzenia dla farmaceutów w publicznej ochronie zdrowia to element szerszej reformy systemu wynagradzania w służbie zdrowia. Podwyżki mają przeciwdziałać odpływowi kadry medycznej i wyrównać dysproporcje między sektorem publicznym a prywatnym. To także krok ku większej stabilizacji i docenieniu roli farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej.