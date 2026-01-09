Przełom we wnioskowaniu o zasiłek opiekuńczy. Rząd przyjął projekt zmian. Będzie łatwiej

Jest przełom we wnioskowaniu o zasiłek opiekuńczy. Będzie łatwiej złożyć wniosek. Rząd przyjął Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Będzie łatwiej składać wniosek o zasiłek opiekuńczy - rząd przyjął projekt zmian

Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy zakładający m.in. uproszczenie wnioskowania o zasiłek opiekuńczy. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa powstał w duchu deregulacji i ułatwiania życia obywatelom. Propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada uproszczenie procedur składania wniosków o zasiłki. Dnia 30 grudnia 2025 roku Rada Ministrów przyjęła projekt MRPiPS.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy - nowe zasady

O zasiłek opiekuńczy zawnioskujesz online. Projekt przewiduje wprowadzenie możliwości przesyłania przez płatników składek oraz biura rachunkowe wniosków o zasiłek opiekuńczy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci elektronicznej. Również płatnicy składek, którzy są płatnikami zasiłków, będą mogli je wypłacać na podstawie wniosku złożonego w postaci elektronicznej.

Dotychczasowe zasady

Jak to działa obecnie? Dokumenty, które zwykle przekazywane są przez płatników jako komplet stanowiący podstawę do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego, muszą być przekazywane oddzielnie. Zaświadczenie płatnika składek (Z-3) może być przekazane w formie elektronicznej przez PUE ZUS, natomiast wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A/Z-15B) pracownika złożony za pośrednictwem pracodawcy musi być złożony w oryginale (w formie papierowej) do ZUS, czyli bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wysłany w formie przesyłki listownej. Również w przypadku, gdy płatnicy składek sami wypłacają zasiłki, ubezpieczeni nie mogą elektronicznie przekazywać do nich wniosków o zasiłek opiekuńczy.

To wszystko nie przystaje do dzisiejszych realiów. W dobie dynamicznego rozwoju technologicznego państwo nie może pozostawać w tyle. Potrzebujemy nowoczesnych rozwiązań i prostych procedur – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. To idea przyświecająca MRPiPS przy tworzeniu przepisów przyjaznych obywatelom.