Wieloetatowość, czyli zarobić więcej dzięki pracy zdalnej

Nie samą nauką żyje człowiek. Wiedzą o tym studenci, na których już za kilka tygodni czekają wyzwania nie tylko o edukacyjnym charakterze. 59 proc. studentów wyda na swoje utrzymanie w nadchodzącym roku akademickim od 1 500 zł do nawet 3 000 zł miesięcznie. Do tego 30 proc. uczniów szkół wyższych nie korzysta z finansowej pomocy najbliższych. We wrześniu trwa więc nie tylko poszukiwanie mieszkań czy miejsc w akademikach, ale także giełda pracy, dzięki której studenci podreperują swój napięty budżet w najbliższych miesiącach.