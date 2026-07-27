Czy protokół z kontroli PIP może zostać objęty tajemnicą?

Jawność działań Państwowej Inspekcji Pracy nie oznacza, że wszystkie informacje zawarte w protokole pokontrolnym mogą zostać ujawnione. Ustawa o PIP pozwala pracodawcy objąć ochroną te fragmenty dokumentacji, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa.

Protokół z kontroli PIP

Przy podpisywaniu protokołu pracodawca może wskazać w jego treści (lub w załącznikach) informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku inspektor zamieści w protokole wzmiankę o utajnieniu tych fragmentów i nie będą one mogły zostać ujawnione (art. 31 ust. 2 pkt 14 ustawy o PIP).

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Chociaż egzemplarze protokołu otrzymują jedynie inspektor i pracodawca, to jednak z uwagi na publiczny charakter działań PIP każdej osobie przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji z kontroli (tj. protokołu wraz z załącznikami oraz środków prawnych wydanych po kontroli). W takim przypadku wnioskodawca otrzymuje jedynie żądane dokumenty w formie przetworzonej, tzn. po usunięciu z nich danych osobowych, pozwalających na zidentyfikowanie poszczególnych pracowników. Jednak nawet takie działanie nie zabezpiecza w sposób wystarczający interesów pracodawców, dlatego też przepisy ustawy o PIP umożliwiają pracodawcom objęcie fragmentów protokołu z kontroli tajemnicą przedsiębiorstwa.

Ważne Tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą zostać objęte informacje powszechnie znane lub takie, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.

Z informacjami tajnymi mamy najczęściej do czynienia w kontrolach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zazwyczaj obejmują one dane dotyczące używanych w firmie maszyn i ich typów, stosowanych technologii, receptur, schematów linii produkcyjnych czy składu chemicznego stosowanych przy produkcji substancji. Ujawnienie tych informacji konkurencji mogłoby zagrozić bytowi firmy na rynku i dlatego należy uznać je za tajemnicę przedsiębiorstwa i objąć prawną ochroną. Rzadziej takie informacje znajdą się w protokołach z kontroli prawnych.

Przykład W spółce Y zajmującej się wyrobem czekolady przeprowadzona została kontrola dotycząca przestrzegania przepisów prawa pracy. W protokole z kontroli inspektor opisał dokładnie kilka dni pracy zaopatrzeniowca, aby wykazać naruszenia przepisów o czasie pracy. Opisy zawierały dane dotyczące kontrahentów pracodawcy, od których pracownik przywoził składniki do wyrobu czekolady oraz rodzaj przywożonego asortymentu. Pracodawca ma prawo domagać się utajnienia tego rodzaju informacji, gdyż ujawnienie ich np. konkurencji spółki mogłoby okazać się dla niego niekorzystne.

Pracodawca powinien złożyć wniosek o utajnienie informacji na piśmie, ponieważ musi on zostać załączony do protokołu z kontroli.

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Często zdarza się, że pracodawcy domagają się utajnienia całego protokołu. Nie jest to niestety możliwe. Pracodawca powinien wybrać i wskazać te elementy protokołu (informacje), które faktycznie mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.

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Ważne Nie można utajnić całego protokołu, a tylko te informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Pracodawca może ochronić poufne informacje

Również protokoły przesłuchanych w trakcie kontroli świadków (tj. pracowników lub osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy) mogą zostać utajnione. Jest to często jedyny sposób na ustalenie przez inspektora stanu faktycznego. Najczęściej ten środek dowodowy wykorzystywany jest w przypadku kontroli dotyczących: mobbingu, legalności zatrudnienia, ale również czasu pracy lub szkoleń bhp (art. 23 ust. 2 ustawy o PIP).

Materiał powstał na podstawie fragmentu publikacji autorstwa Sebastiana Kryczki Kontrola PIP. Nowe uprawnienia.

W poradniku wyjaśniono, na czym polegają nowe uprawnienia przyznane inspektorom pracy od 8 lipca 2026 r. Przedstawiono również prawa i obowiązki pracodawcy w trakcie kontroli PIP.

Z książki dowiesz się m.in.:

co zrobić, aby uniknąć przekształcenia przez PIP umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę,

czy odwołanie do sądu pracy wstrzymuje decyzję PIP o przekształceniu umowy,

w jakich sprawach Główny Inspektor Pracy wydaje interpretacje urzędowe,

kiedy kontrole PIP mogą być przeprowadzane zdalnie,

w jakich przypadkach są dozwolone transmisje online z kontroli,

o ile wzrosły kary nakładane przez PIP.

Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na przykładach. Książka zawiera również wzory dokumentów przydatne podczas korespondencji pracodawcy z Państwową Inspekcją Pracy.