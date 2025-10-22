Od stycznia 2026 r. ZUS wyda zaświadczenia o dłuższym stażu pracy. Nowe przepisy pozwalają na zaliczanie okresu pracy na umowach cywilnoprawnych czy prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy, od którego zależą liczne uprawnienia pracownicze. Jak potwierdzić ten okres u pracodawcy? Na możliwość składania wniosków w ZUS trzeba jeszcze poczekać.

Nowe przepisy o stażu pracy od 2026 r.

1 stycznia 2026 roku zmiany w Kodeksie pracy dotyczące nowych zasad naliczania stażu pracy zaczynają obowiązywać w jednostkach sektora publicznego. W sektorze prywatnym nowe przepisy zaczynają funkcjonować od 1 dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. To bardzo korzystne zmiany dla pracowników, którzy wcześniej nie pracowali na umowie o pracę, lecz zarobkowali na innych podstawach jak np. umowy cywilnoprawne czy działalność gospodarcza. Takie okresy będą bowiem wliczane do ogólnego stażu pracy, od którego uzależnia się wiele uprawnień pracowniczych. Pozytywna modyfikacja dotnie również osoby wykonujące pracę zarobkową za granicą na innej podstawie niż stosunek pracy.

Jak tłumaczy Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. - Zgodnie z nowymi zasadami staż pracy będzie obejmował nie tylko umowy o pracę, ale także inne formy aktywności zawodowej. Do stażu wliczone zostaną m.in. okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, współpracy z osobą prowadzącą tę działalność oraz czas jej zawieszenia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Ujęte zostaną również okresy wykonywania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług czy też umów agencyjnych, pracy jako osoby współpracującej z osobami wykonującymi te umowy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych.

Zaświadczenia do stażu pracy z ZUS od 1 stycznia 2026 r.

Dłuższy staż pracy nie naliczy się z automatu. Potrzebne będą do tego zaświadczenia z ZUS. Aby je uzyskać, należy złożyć stosowny wniosek na PUE ZUS lub eZUS. Nie ma możliwości wcześniejszego składania wniosków do ZUS. Zostaną one udostępnione dopiero z początkiem przyszłego roku. Będą to specjalne wnioski przeznaczone do potwierdzania okresów stażu pracy stworzone na nowych formularzach.

ZUS informuje, że aktualnie dużo osób składa wnioski o wydanie zaświadczeń obejmujących cały przebieg ubezpieczenia, także okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zakład wyjaśnia, że nie jest to konieczne, ponieważ w tej materii przepisy się nie zmieniają, a potwierdzeniem zatrudnienia nadal pozostaje świadectwo pracy.