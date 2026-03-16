Kadry » Zatrudnienie » "Czekaliśmy na to ponad 20 lat, ale warto było" - podkreśla Główny Inspektor Pracy. Jak będzie wyglądać przekształcenie zlecenia w etat?

"Czekaliśmy na to ponad 20 lat, ale warto było" - podkreśla Główny Inspektor Pracy. Jak będzie wyglądać przekształcenie zlecenia w etat?

16 marca 2026, 09:00
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
"Czekaliśmy na to ponad 20 lat, ale warto było" - podkreśla Główny Inspektor Pracy. Jak będzie wyglądać przekształcenie zlecenia w etat?
Państwowa Inspekcja Pracy

Można powiedzieć, że nadchodzi rewolucja w Państwowej Inspekcji Pracy – po 20 latach oczekiwań czas na zmiany. Czy to jednak będą zmiany na dobre? Poniżej przedstawiamy stanowisko Głównego Inspektora Pracy Pana Marcina Staneckiego, który wypowiada się w sprawie nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw.

"Czekaliśmy na to ponad 20 lat, ale warto było" - podkreśla Główny Inspektor Pracy

Można powiedzieć, że nadchodzi rewolucja w Państwowej Inspekcji Pracy – po 20 latach oczekiwań nadszedł czas na zmiany. Czy to jednak będą zmiany na dobre? Poniżej przedstawiamy stanowisko Głównego Inspektora Pracy Pana Marcina Staneckiego, który wypowiada się w sprawie nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw. Na aktualnym etapie jest to ustawa z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która czeka na podpis Prezydenta RP. Ustawa dotyczy wprowadzenia rozwiązań prawnych zmierzających do wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy, w celu bardziej efektywnego i skutecznego egzekwowania przestrzegania przepisów prawa pracy, a przede wszystkim poprawy sytuacji osób wykonujących pracę zarobkową w obszarze przeciwdziałania zjawisku omijania przepisów prawa pracy przez nieuprawnione zastępowanie stosunku pracy umowami cywilnoprawnymi lub faktycznego świadczenia pracy bez zawarcia umowy, a także do usprawnienia mechanizmów przywracania stanu zgodnego z prawem w przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości.

Uszczegóławiając, Senat RP bez poprawek przyjął długo wyczekiwaną nowelę ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. To historyczny moment dla polskiego rynku pracy, na który branża czekała ponad dwie dekady. Ale czy wszyscy? Wydaje się, że nie. Po pierwsze przedsiębiorcy zatrudniający - szczególnie młode osoby/ studentów na zleceniu - raczej nie będą chcieli zawierać z nimi umów o pracę, po drugie jest gro osób, które na etacie po prostu być nie chcą. Dlaczego? Wiadomo, chodzi o pieniądze i pewnego rodzaju swobodę , która wiąże się ze stosunkami cywilnoprawnymi. Jest jednak i druga strona medalu - ogromna ilość osób zatrudniana dla pozoru na tzw. "śmieciówkach" - gdzie wiadomo, że np. praca Pani Zosi (która ma zlecenie), wygląda tak samo jak praca Pani Kasi (która ma etat). Takich nierówności być nie powinno. Nowe przepisy, które niebawem trafią do podpisu Prezydenta RP, wprowadzają szereg rewolucyjnych narzędzi, które mają zwiększyć skuteczność kontroli i eliminować patologie na rynku pracy - bo czasami tak to można określić.

– Czekaliśmy na to ponad 20 lat, ale warto było, bowiem dzięki nowym narzędziom i rozwiązaniom Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła o wiele skuteczniej działać na rynku pracy, eliminując z niego skrajne nieprawidłowości szkodzące polskiej gospodarce i uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami – mówi Marcin Stanecki.

"Czekaliśmy na to ponad 20 lat, ale warto było" - podkreśla Główny Inspektor Pracy. Jak będzie wyglądać przekształcenie zlecenia w etat?

Najbardziej dyskutowanym elementem noweli jest nowe uprawnienie Inspekcji Pracy do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Co istotne, proces ten stawia przede wszystkim na dialog między stronami kontraktu. Zanim inspektor wyda decyzję, strony będą miały szansę samodzielnie uregulować kwestie zatrudnienia na etacie.

– Uważam, że większość tego typu spraw zakończy się już na tym etapie postępowania – przewiduje Marcin Stanecki, Główny Inspektor Pracy. – To będzie najlepsze rozwiązanie, bo będzie oznaczało polubowne zakończenie sporu co do charakteru zatrudnienia. Jeśli jednak nie dojdzie do porozumienia i zostanie wydana decyzja przekształcająca, to każda ze stron zawsze będzie mogła odwołać się od niej do sądu pracy. W takim przypadku przepisy przewidują wiele rozwiązań przyspieszających wydanie rozstrzygnięcia przez sąd. Bardzo liczę na to, że sądy szybko ustalą wtedy wyraźną granicę pomiędzy kontraktami cywilnoprawnymi a zatrudnieniem na etacie. W takiej sytuacji wydawanie decyzji przekształceniowych przez Inspekcję Pracy będzie tylko formalnością.

Indywidualne interpretacje dla przedsiębiorców wydawane przez PIP

Nowością na skalę dotychczas niespotykaną będzie uprawnienie Państwowej Inspekcji Pracy do wydawania interpretacji indywidualnych na wniosek zainteresowanego. To odpowiedź na postulaty przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać wiążące stanowisko co do tego, jakie warunki zatrudnienia podlegają pod kodeks pracy, a jakie reguluje kodeks cywilny.

– Zakładam, że nasza interpretacja może potwierdzić, że dany kontrakt został zawarty i jest realizowany prawidłowo – wyjaśnia Marcin Stanecki. – Jeśli jednak interpretacja potwierdzi, że kontrakt jest ukrytym etatem, będzie to sygnał wskazujący na konieczność dostosowania tej umowy do obowiązującego prawa.

Chodzi o art. 14b. 1. ustawy: Na wniosek podmiotu wskazanego w art. 13 pkt 1–6, Główny Inspektor Pracy wydaje interpretację indywidualną w zakresie stosowania przepisów prawa pracy dotyczących ustalenia, czy przedstawiony we wniosku stosunek prawny stanowi stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które w dniu złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej są przedmiotem toczącego się postępowania administracyjnego prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Pracy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ważne

OPŁATA 40 ZŁ OD INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ!

Wydanie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji, od której służy odwołanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1568, z późn. zm.2).

Interpretacja indywidualna zawiera opis przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz wskazanie stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym oraz z pouczeniem o prawie wniesienia odwołania.

Analityka danych i współpraca z ZUS oraz KAS

Zmianą jakościową są również regulacje dotyczące analityki i wymiany danych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajową Administracją Skarbową. Jak podkreśla Marcin Stanecki, to właśnie te rozwiązania realnie przenoszą inspekcję pracy w XXI wiek. Dzięki dostępowi do aktualnych baz danych i analityce ryzyka, Inspekcja będzie w stanie precyzyjniej wskazywać podmioty, w których z dużym prawdopodobieństwem dochodzi do naruszeń przepisów.

Przyjęcie noweli przez Senat to kamień milowy dla Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe przepisy nie tylko wzmacniają kompetencje kontrolne, ale również wprowadzają mechanizmy prewencyjne i analityczne. Dzięki dialogowi, indywidualnym interpretacjom oraz nowoczesnym narzędziom analitycznym, rynek pracy ma szansę na większą transparentność i eliminację nieprawidłowości. Teraz ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw - czeka na podpis Prezydenta

Powiązane
Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w sobotę oraz w niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czy taka propozycja wejdzie w KP?
Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w sobotę oraz w niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czy taka propozycja wejdzie w KP?
PIP dostanie realną władzę nad „śmieciówkami" i B2B. Reforma przeszła przez Senat – co się zmieni dla firm i pracowników?
PIP dostanie realną władzę nad „śmieciówkami” i B2B. Reforma przeszła przez Senat – co się zmieni dla firm i pracowników?
ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo
ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo
Kadry
Ponad 1,5 mln Polaków pracuje na zleceniu. Nowe dane pokazują wyraźny trend [DANE GUS]
16 mar 2026

Na koniec III kw. 2025 r. pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało nieco ponad 1,5 mln osób – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To o 5,4 proc. więcej niż na koniec września 2024 r.
Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez ePUAP
16 mar 2026

Rok 2026 przyniósł istotną zmianę w sposobie komunikacji z instytucjami publicznymi, w tym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia korespondencja kierowana do ZUS za pośrednictwem platformy ePUAP nie jest uznawana za skutecznie doręczoną. Do 11 marca ZUS honorował korespondencję przysłaną w ten sposób, więc tak złożone wnioski zostaną jeszcze rozpatrzone. Od 12 marca obowiązują inne zasady. Sprawdź jakie.
Praca przy komputerze: 5 minut przerwy monitorowej po każdej godzinie i okulary lub soczewki. Co dokładnie gwarantują przepisy?
16 mar 2026

Po każdej godzinie pracy przy monitorze przysługuje co najmniej 5 minut przerwy wliczanej do czasu pracy - albo praca ma być organizowana przemiennie. W skali roku robi się z tego ukryta pokaźna pula godzin. A jeśli lekarz medycyny pracy zaleci korekcję wzroku do monitora, pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary lub soczewki.
"Czekaliśmy na to ponad 20 lat, ale warto było" - podkreśla Główny Inspektor Pracy. Jak będzie wyglądać przekształcenie zlecenia w etat?
16 mar 2026

Można powiedzieć, że nadchodzi rewolucja w Państwowej Inspekcji Pracy – po 20 latach oczekiwań czas na zmiany. Czy to jednak będą zmiany na dobre? Poniżej przedstawiamy stanowisko Głównego Inspektora Pracy Pana Marcina Staneckiego, który wypowiada się w sprawie nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw.

PIP dostanie realną władzę nad „śmieciówkami” i B2B. Reforma przeszła przez Senat – co się zmieni dla firm i pracowników?
13 mar 2026

Senat właśnie przepuścił bez żadnych poprawek ustawę, która może na nowo ułożyć relacje między pracodawcami a wykonawcami pracującymi na „śmieciówkach” i B2B. Państwowa Inspekcja Pracy ma dostać narzędzia, by zamieniać fikcyjne kontrakty cywilnoprawne w etaty – a od ich użycia zależą również pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Dokument zmierza teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
PPK: osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta
13 mar 2026

Osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta. Głównym celem uczestnictwa w PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu właśnie 60. roku życia. Wariant wypłaty, wybrany przez uczestnika PPK po osiągnięciu tego wieku, przesądza o tym, czy uczestnik będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych.
Rozliczanie nadgodzin u pracownika zatrudnionego na część etatu. Poradnik dla pracodawców
13 mar 2026

Zatrudnianie pracowników na część etatu to dla wielu firm klucz do elastyczności. Jednak rozliczanie ich czasu pracy budzi znacznie więcej kontrowersji niż w przypadku pracowników pełnoetatowych. Kluczowym wyzwaniem jest prawidłowe ustalenie momentu, w którym pracownikowi zaczyna przysługiwać dodatek za nadgodziny. Błędne zapisy lub ich brak w umowie o pracę mogą narazić pracodawcę na roszczenia ze strony pracowników lub problemy w razie kontroli przez PIP.
Senat przyjął PIP. Decyzje inspektora "na przyszłość" budzą spory
13 mar 2026

Senat przyjął w czwartek reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert prawa pracy prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk ocenił dla PAP, że reforma zmierza w dobrym kierunku i jest rozwiązaniem kompromisowym. Zaznaczył jednak, że niektóre przepisy mogą być kontrowersyjne.

13 emerytura 2026 netto. Kiedy wypłata? [Terminy]
16 mar 2026

13 emerytura w 2026 roku - ile wynosi kwota netto? Nie trzeba składać wniosku o trzynastkę - przyznawana jest z urzędu. Wypłata trzynastki funkcjonuje od 2019 roku. Kiedy przewidywana jest w tym roku? Oto terminy wskazane przez ZUS.
Sejm uchwalił reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy
12 mar 2026

W środę 11 marca 2026 r. Sejm uchwalił kontrowersyjną reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Teraz prace nad ustawą prowadzone są w Senacie.
