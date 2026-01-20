Na zleceniu 18 miesięcy i ani dnia dłużej! Są przepisy są restrykcje i kary

REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Na zleceniu można być tylko 18 miesięcy: kiedy, kto i w jakich warunkach?

Na zleceniu można być tylko 18 miesięcy: kiedy, kto i w jakich warunkach?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 stycznia 2026, 14:53
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
zlecenie
Na zleceniu można być tylko 18 miesięcy: kiedy, kto i w jakich warunkach?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Pewnie większość Społeczeństwa ma już świadomość prawną co do limitowania umów o pracę na czas określony. Okazuje się jednak, że w pewnych specyficznych warunkach prawnych istnieją też ograniczenia, co do czasu na jaki jest zawierana umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa zlecenia. To nie jest tak (wbrew powszechnemu przekonaniu), że tzw. umowy śmieciowe pozbawione są całkowicie ochronnych prawnej a zleceniobiorca jest zawsze na przegranej pozycji. Zatem: na zleceniu można być tylko 18 miesięcy: kiedy, kto i w jakich warunkach?

Zobacz również:

Pewnie większość Społeczeństwa ma już świadomość prawną co do limitowania umów o pracę na czas określony. Wiemy, że można zawrzeć maksymalnie 3 umowy o pracę na czas określony (co ważne nie wlicza się do tego umowa na okres próbny) w okresie nie przekraczającym 36 miesięcy. Oczywiście konfiguracje mogą być różne, np. tylko jedna umowa o pracę na czas określony na 36 miesięcy, tj. na 3 lata. Po upływie tego okresu i tej liczbie umów: ex lege (z automatu) "wpada się" w umowę na czas nieokreślony - a pisząc językiem prawniczym - umowa o pracę na czas określony, która byłaby taką czwartą umowę, czy też doszłoby do przekroczenia 36. miesięcy - przekształciłaby się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony.

REKLAMA

REKLAMA

No dobrze, ale to jest prawo pracy. A jak jest z umowami cywilnoprawnymi. Każdy (miejmy nadzieję) wie, że umowy cywilnoprawne - w tym słynna umowa zlecenia - są uregulowane w Kodeksie Cywilnym, a nie w Kodeksie Pracy - jak umowa o pracę, powołanie, mianowanie, wybór czy spółdzielcza umowę o pracę. Niemniej jednak zakres wykonywania (szeroko rozumianej) pracy zarobkowej na tych podstawach jest też regulowany innymi ustawami, a owe ustawy mogą określać inną ochronę, inne limity.

Na zleceniu 18 miesięcy i ani dnia dłużej! Są przepisy są restrykcje i kary

W omawianym przypadku chodzi o umowę cywilnoprawną zawarta w ramach współpracy z APT - Agencją Pracy Tymczasowej. Podstawa prawna do tego to: ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 9 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 236, dalej ustawa o APT). Okazuje się zatem, że w pewnych specyficznych warunkach prawnych istnieją też ograniczenia, co do czasu na jaki jest zawierana umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa zlecenia. To nie jest tak (wbrew powszechnemu przekonaniu), że tzw. umowy śmieciowe pozbawione są całkowicie ochronnych prawnej a zleceniobiorca jest zawsze na przegranej pozycji. Zatem: na zleceniu można być tylko 18 miesięcy: kiedy, kto i w jakich warunkach?

Czym jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to nic innego jak wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:

REKLAMA

  • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Warunki do ochrony przy umowie cywilnoprawnej

Przepis art. 20 ustawy o APT dotyczy okresu wykonywania pracy tymczasowej. Uszczegóławiając z art. 1 wynika, że: Agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Ustawowe ograniczenie czasu zatrudnienia tymczasowego jest ustanowione na potrzeby jednego pracodawcy użytkownika, a ustawodawca dążąc do promowania stałego zatrudnienia nałożył cezurę czasową zatrudnienia tymczasowego u danego podmiotu (zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 sierpnia 2017 r., III AUa 338/17).

  • 2. Agencja pracy tymczasowej może skierować daną osobę do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.
  • 3. Pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.
  • 4. Pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tej samej osoby wykonującej pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.
Przykład

W żadnej mierze z przepisu tego nie wynika, aby agencja pracy tymczasowej mogła powierzyć pracę tymczasową na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres dłuższy niż 18 miesięcy, zaś okres 18 miesięcy musi się mieścić w okresie kolejnych 36 miesięcy. Jeżeli strona we wniosku o zezwolenie na pracę nie wskazała, aby miały występować przerwy w wykonywaniu pracy tymczasowej przez cudzoziemkę w okresie zatrudnienia u pracodawcy użytkownika, to w tych warunkach organy uprawnione są do określenia okresu zezwolenia pracy tymczasowej w zezwoleniu wydanym dla cudzoziemki na okres 18 miesięcy (zob. Okres ważności pozwolenia na pracę tymczasową dla cudzoziemca, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2021 r., IV SA/Wa 2619/20).

  • 5. Agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika tymczasowego do wykonywania w sposób ciągły, przez okres nieprzekraczający 36 miesięcy, pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika, obejmującej zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez danego pracodawcę użytkownika, a pracodawca użytkownik może korzystać z pracy takiego pracownika tymczasowego przez taki okres.
  • 6. Po okresie wykonywania pracy tymczasowej, o którym mowa w ust. 5, pracownik tymczasowy może być skierowany przez agencję pracy tymczasowej oraz przyjęty przez tego samego pracodawcę użytkownika do wykonywania pracy tymczasowej na jego rzecz nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.
  • 7. Agencja pracy tymczasowej może skierować daną osobę do wykonywania w sposób ciągły, przez okres nieprzekraczający 36 miesięcy, pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika, obejmującej zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez danego pracodawcę użytkownika, a pracodawca użytkownik może korzystać z pracy takiej osoby przez taki okres.
  • 8. Po okresie wykonywania pracy tymczasowej, o którym mowa w ust. 7, dana osoba może być skierowana przez agencję pracy tymczasowej oraz przyjęta przez tego samego pracodawcę użytkownika do wykonywania pracy tymczasowej na jego rzecz nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.

Jaka kara dla APT?

Z art. 27a pkt 5) ustawy o APT wynika, odpowiedzialność wykroczeniowa agencji. Kto, będąc agencją pracy tymczasowej lub działając w jej imieniu, kieruje pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres przekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy - podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Można powiedzieć, że cechą charakterystyczną pracy tymczasowej jest właśnie imitowanie długości jej trwania. Stąd też mamy okres 18 miesięcy w czasie 36 miesięcy. Wykładnia przepisów prowadzi do wniosku, że ustawodawca chciał nadać ochronę pracownikom tymczasowym (zatrudnionym na różnych podstawach) w zakresie okresu wykonywania pracy. Zresztą jest to spójne i koherentne z samą definicją pracy tymczasowej, wyżej przytoczoną. Ma to zwiększać szanse na zawieranie umów na czas nieokreślony po zakończeniu pracy mającej charakter przejściowy (okresowy), która spełnia niejednokrotnie rolę weryfikującą przydatność osoby do zatrudnienia na stałe. Dzięki podejmowaniu pracy nie dłużej niż pozwalają na to okresy ustanowione w art. 20, następuje wzmocnienie ochrony interesu zatrudnionego (post. SN z 9.3.2021 r., III PSK 48/21, Legalis).

POELCAMY: KALENDARZ 2026

Podstawa prawna

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 9 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 236)

Powiązane
Nie dają seniorom, a każą płacić - także w 2026 r. 420 czy 465 zł miesięcznie od emerytów w OZZ. Warunki 2026
Nie dają seniorom, a każą płacić - także w 2026 r. 420 czy 465 zł miesięcznie od emerytów w OZZ. Warunki 2026
200+ zasiłku co miesiąc w 2026 r. dla chorych z różnymi typami schorzeń. Co to zasiłek? Warunki 2026
200+ zasiłku co miesiąc w 2026 r. dla chorych z różnymi typami schorzeń. Co to zasiłek? Warunki 2026
Co z wypłatą świadczeń przez państwo w 2026 r.? Czy 800+, trzynastki, czternastki są zagrożone? Prezydent podpisał i skierował ustawę budżetową na 2026 rok do Trybunału Konstytucyjnego
Co z wypłatą świadczeń przez państwo w 2026 r.? Czy 800+, trzynastki, czternastki są zagrożone? Prezydent podpisał i skierował ustawę budżetową na 2026 rok do Trybunału Konstytucyjnego
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
10 trendów, które zdominują 2026 rok w IT
20 sty 2026

Czym zaskoczy rynek IT w 2026 roku? Jak sztuczna inteligencja zmienia branżę i dlaczego rola programisty ulega transformacji? Na podstawie najnowszego raportu justjoin.it „Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026", przygotowanego we współpracy z N-iX, eksperci wskazują 10 kluczowych trendów, które zdefiniują najbliższe miesiące w świecie IT.
Na zleceniu można być tylko 18 miesięcy: kiedy, kto i w jakich warunkach?
20 sty 2026

Pewnie większość Społeczeństwa ma już świadomość prawną co do limitowania umów o pracę na czas określony. Okazuje się jednak, że w pewnych specyficznych warunkach prawnych istnieją też ograniczenia, co do czasu na jaki jest zawierana umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa zlecenia. To nie jest tak (wbrew powszechnemu przekonaniu), że tzw. umowy śmieciowe pozbawione są całkowicie ochronnych prawnej a zleceniobiorca jest zawsze na przegranej pozycji. Zatem: na zleceniu można być tylko 18 miesięcy: kiedy, kto i w jakich warunkach?
Turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe
19 sty 2026

Styczeń a tu już myśli urlopowe i...turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe. Badanie My Luxoria przeprowadzone w styczniu 2026 roku pokazuje, że dla 58% Polaków ważne jest to, jak zdjęcia z urlopu będą prezentować się w mediach społecznościowych. Estetyka staje się coraz ważniejszym kryterium wyboru wyjazdu. To jeden z najbardziej widocznych trendów podróżniczych na 2026 rok.
Emerytura i renta obywatelska oraz waloryzacja kwotowa. Czy i kiedy wejdzie?
20 sty 2026

150 zł kwotowa waloryzacja i świadczenia obywatelskie - tak to możliwe, ale czy w marcu 2026? Poniżej przytaczamy ważne analizy w tym opinię Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu.

REKLAMA

Koniec z darmowym dojeżdżaniem w pracy, gdy szef wysyła w podróż służbową? Sejmowa komisja podjęła decyzję
20 sty 2026

Rewolucja w podróżach służbowych stanie się faktem? MRPiPS odpowie na postulat zmian w Kodeksie pracy. Czas dojazdu na miejsce pracy miałby być wliczany do czasu pracy, co dla milionów pracowników oznaczałoby potężne nadgodziny i wyższe wypłaty. Kto może zyskać najwięcej i dlaczego pracodawcy już teraz łapią się za głowy na taki pomysł? Wyjaśniamy nowe zasady, o które pyta w resorcie sejmowa komisja.
Reformy PIP jednak ciąg dalszy: będzie decyzja inspektora, ale nie z mocą wsteczną i 2 tygodnie na odwołanie. Ostatecznie zdecyduje sąd
19 sty 2026

Pomimo zapowiedzi premiera z początku roku - reforma PIP jednak będzie! Nowa wersja projektu reformy Państwowej Inspekcji Pracy będzie przewidywała dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji inspektora o przekształceniu umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę; spory będą rozstrzygały wydziały pracy sądów powszechnych - twierdzą źródła PAP w Nowej Lewicy.
2590 zł w 2026 r. dla chorych? Tak, ten dodatek dostają np. sercowcy, cukrzycy i osoby po udarze – ale jest jeden warunek
18 sty 2026

Wiele osób słyszało o „200+” dla chorych, ale mało kto wie, że w 2026 r. chodzi realnie o 215,84 zł miesięcznie i że to świadczenie bywa dostępne także przy bardzo powszechnych chorobach: kardiologicznych, diabetologicznych, po udarze, w chorobach płuc, nowotworach czy problemach ze wzrokiem i słuchem. Klucz nie leży jednak w samej diagnozie – tylko w tym, czy choroba faktycznie ogranicza samodzielne funkcjonowanie i czy masz odpowiednie orzeczenie lub wiek.
Waloryzacja emerytur w 2026 roku [TABELA]. Od 1 marca zauważalna podwyżka
20 sty 2026

Waloryzacja emerytur już 1 marca 2026 roku. Od marca znowu będzie podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych. Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji? Mamy ostatnie dane GUS. Przykłady wysokości emerytury zawiera tabela.

REKLAMA

200+ zasiłku co miesiąc w 2026 r. dla chorych z różnymi typami schorzeń. Co to zasiłek? Warunki 2026
20 sty 2026

200+ zasiłku co miesiąc w 2026 r. dla chorych z różnymi typami schorzeń. Co to zasiłek? Jakie warunki 2026? Okazuje się, że ponad 200 zł miesięcznie w 2026 r. mogą otrzymać m.in. osoby z chorobami serca, cukrzycą, po udarze, z nowotworem, schorzeniami płuc oraz problemami ze wzrokiem lub słuchem — co do zasady tak, choć nie w każdym przypadku. Warto pamiętać, że celem tego wsparcia jest częściowe pokrycie kosztów wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy drugiej osoby, gdy ktoś nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji.
RIO: Czy trzynastka przysługuje bez przepracowania sześciu miesięcy
17 sty 2026

Jednym z warunków do uzyskania prawa do tzw. trzynastki jest przepracowanie minimum sześciu miesięcy. Co w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował wymaganych sześciu miesięcy, ale korzystał z urlopu opiekuńczego w okresie tego zatrudnienia?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA