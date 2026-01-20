150 zł więcej! Czy od marca 2026 r. kwotowa - nie procentowa waloryzacja dla seniorów? No nie. Jest negatywna opinia Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu

REKLAMA

Emerytura i renta obywatelska oraz waloryzacja kwotowa. Czy i kiedy wejdzie?

Emerytura i renta obywatelska oraz waloryzacja kwotowa. Czy i kiedy wejdzie?

20 stycznia 2026, 10:58
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Prezydent
Emerytura i renta obywatelska oraz waloryzacja kwotowa. Czy i kiedy wejdzie?
Kancelaria Prezydenta RP

150 zł kwotowa waloryzacja i świadczenia obywatelskie - tak to możliwe, ale czy w marcu 2026? Poniżej przytaczamy ważne analizy w tym opinię Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu.

Zagadnienie emerytury obywatelskiej, kwotowej a nie procentowej waloryzacji nie jest autorskim programem Prezydenta Karola Nawrockiego. Temat ten był już wielokrotnie poruszany (nawet kilkadziesiąt lat temu) i proponowany przez kolejne partie polityczne i rządy. Jak bumerang wracają propozycje ale realnych regulacji wciąż brak.

W opracowaniu: EMERYTURA OBYWATELSKA BEZPIECZNA STAROŚĆ, WYŻSZE PŁACE czytamy: "Państwo, jako reprezentant wszystkich, powinno zapewnić świadczenia na minimalnym, ale uczciwym poziomie. Świadczenia emerytalne czy rentowe (wypłacane w sytuacji, gdy ktoś nie może pracować ze względu na wiek lub chorobę) powinny równać się kwocie odpowiadającej minimum socjalnemu. W debacie publicznej takie świadczenia określa się mianem „emerytury obywatelskiej”. Rozwiązania takie funkcjonują już na świecie i były dyskutowane również w Polsce, jako jedna z możliwości reform systemu zabezpieczenia społecznego w końcu lat 90. Wówczas jednak zwyciężyła opinia, że wprowadzenie filaru kapitałowego do systemu emerytalnego przyniesie więcej korzyści. Spodziewano się, że otwarte fundusze emerytalne będą inwestowały w gospodarkę za pośrednictwem giełdy i dzięki temu część oszczędności emerytalnych obywateli zapewni pieniądze na rozwój polskich firm. Wykreowano również wyobrażenie wysokich emerytur z OFE, co po kilku latach i zderzeniu wyobrażeń z szacunkami przyszłych świadczeń przełożyło się na złą opinię części ubezpieczonych o funduszach emerytalnych.". (Wydawca: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Fundacja Warsaw Enterprise Institute, Warszawa 2018).

150 zł więcej! Czy od marca 2026 r. kwotowa - nie procentowa waloryzacja dla seniorów? No nie. Jest negatywna opinia Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu

Shutterstock

Emerytura obywatelska i zmiana w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Zatem co w 2026 r.? Czy będzie w tym roku uchwalona zmiana w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw? W programie wyborczym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego był właśnie przedstawiony pomysł emerytury obywatelskiej. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu zmian przepisów: celem jest zapewnienie godnej waloryzacji najniższych emerytur i rent oraz innych świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego. Cel ten jest realizowany poprzez wprowadzenie do systemu zabezpieczenia społecznego stałego mechanizmu podwyższania wysokości świadczeń, gwarantującego zachowanie najniższych świadczeń adekwatnego do wzrostu cen towarów i usług w danym roku kalendarzowym.

Zostanie on osiągnięty poprzez wprowadzenie zasady uzupełnienia podwyższenia danego świadczenia do kwoty minimalnego podwyższenia świadczeń w każdym przypadku, gdy kwota podwyższenia emerytury lub renty uzyskana w wyniku corocznej waloryzacji będzie niższa od kwoty minimalnego podwyższenia. Kwota minimalnego podwyższenia w 2026 r. będzie wynosiła 150 zł (tutaj już wiemy, że nie - przyp. red.), natomiast w kolejnych latach jej wysokość będzie waloryzowana, co sprawi, że będzie ona sukcesywnie wzrastać, zachowując w ten sposób swój gwarancyjny charakter. Tym samym świadczeniobiorca, którego świadczenie na skutek waloryzacji wzrosło o kwotę niższą od kwoty minimalnego podwyższenia świadczenia, będzie otrzymywał uzupełnienie w wysokości różnicy pomiędzy obowiązującą w danym roku kalendarzowym kwotą minimalnego podwyższenia świadczenia a kwotą wzrostu świadczenia wynikającą z waloryzacji.

Nowy mechanizm ochrony najniższych świadczeń

Projektowana ustawa wprowadza do systemu zabezpieczenia społecznego stały mechanizm uzupełniania podwyższenia świadczeń. Oznacza to, że jeśli w wyniku corocznej waloryzacji emerytura lub renta wzrośnie o kwotę niższą niż 150 zł, świadczeniobiorca otrzyma dopłatę wyrównującą różnicę. Przykładowo:

  • Jeśli waloryzacja podniesie emeryturę o 80 zł, emeryt otrzyma dodatkowo 70 zł uzupełnienia (łącznie 150 zł)
  • Przy podwyżce o 110 zł, uzupełnienie wyniesie 40 zł
  • Gdy podwyżka przekroczy 150 zł, nie będzie uzupełnienia

Kwota minimalnego podwyższenia będzie corocznie waloryzowana na takich samych zasadach jak emerytury i renty, co zapewni jej realną wartość w kolejnych latach.

Ważne

Zatem program "Godna emerytura" zakłada podnoszenie najniższych emerytur i rent zawsze o jednakową kwotę — co najmniej 150 zł brutto miesięcznie. W założeniu nowe przepisy miałyby dotyczyć osób otrzymujących świadczenie do ok. 3 tys. 300 zł. Emerytury przekraczające wyżej wskazany próg, miałyby być waloryzowane na dotychczasowych zasadach, jeśli byłoby to korzystniejsze dla seniorów.

Ryzyko spłaszczenia świadczeń: negatywnie o pomyśle emerytur obywatelskich

"Zaproponowany w projekcie mechanizm kwotowej waloryzacji świadczeń do określonego poziomu w dłuższym okresie przyczyni się wyrównywania niskich świadczeń i oderwania ich poziomu od wkładu ubezpieczonego wnoszonego latami do systemu ubezpieczeń. W efekcie doprowadzi to do ustalenia swoistego »świadczenia obywatelskiego« dla świadczeń niskich, podlegających waloryzacji kwotowej" — czytamy w opinii Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu. Dalej podkreślają, że: "Proponowane rozwiązanie będzie zachęcało do jak najszybszego przejścia na emeryturę, gdyż znacznie zmniejszy się bodziec do przedłużania okresu zatrudnienia".

Jak podkreślają media: emerytura obywatelska to świadczenie wypłacane w zbliżonej wysokości wszystkim uprawnionym, niezależnie od historii zarobków. Taki system funkcjonuje m.in. w Kanadzie, gdzie po spełnieniu kryterium wieku i długości zamieszkania emeryci otrzymują relatywnie niskie, podstawowe świadczenie.

Z drugiej strony przy niskich emeryturach kilkuprocentowy wzrost daje bardzo małą kwotę bezwzględną, niewystarczającą na pokrycie rosnących kosztów życia. Projekt ma zapewnić: bezpieczeństwo socjalne świadczeniobiorców, utrzymanie realnej wartości świadczeń, zapobieganie wykluczeniu społecznemu emerytów i rencistów

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Tak, bezpieczeństwo, ale..."Rośnie ryzyko ukrywania części dochodów, które powinny podlegać oskładkowaniu, co może prowadzić do wzrostu szarej strefy"

Eksperci biura podkreślają, że owszem sytuacja mogłaby się poprawić, ale z drugiej strony: "Rośnie ryzyko ukrywania części dochodów, które powinny podlegać oskładkowaniu, co może prowadzić do wzrostu szarej strefy".

Podsumowując, projekt stanowi realizację zapowiedzi zawartych w programie wyborczym prezydenta Karola Nawrockiego. Jak podkreślają autorzy uzasadnienia, celem jest "zapewnienie godnej waloryzacji najniższych emerytur i rent oraz innych świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego". Wiadomo już, że od 1 marca 2026 r. ta regulacja nie wejdzie w życie, co będzie dalej - zobaczymy.

Źródło: INFOR
