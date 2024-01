Działalność socjalna. 31 stycznia 2024 r. mija termin przekazania pracownikom informacji o niewypłacaniu świadczenia urlopowego (WZÓR)

ZUS informuje, że do końca lutego 2024 roku próg świadczeniowy uprawniający do świadczenia 500+ dla osób dorosłych niezdolnych do samodzielnej egzystencji (świadczenie uzupełniające - tzw. 500 plus dla niesamodzielnych) wynosi 2157,80 zł brutto. Od 1 marca 2024 r. próg ten wzrośnie. Maksymalna kwota świadczenia pozostanie jednak bez zmian - 500 zł „na rękę” co miesiąc.