Zadziwiający spadek zatrudnienia w styczniu 2026 r. Średnia płaca będzie rosła w kolejnych miesiącach

Zadziwiający spadek zatrudnienia w styczniu 2026 r. Średnia płaca będzie rosła w kolejnych miesiącach

20 lutego 2026, 15:59
Krajowa Izba Gospodarcza
Krajowa Izba Gospodarcza
Dbamy o przedsiębiorczość już ponad 30 lat
Zadziwiający spadek zatrudnienia w styczniu 2026 r. Ostatni taki spadek odnotowano w 2021 r. podczas pandemii i w 2004 r. Natomiast średnia płaca standardowo obniżyła się po grudniowym wzroście, ale będzie rosła w kolejnych miesiącach 2026 r.

Średnia płaca w styczniu 2026 r.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026. Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 580,84 PLN do 9 002,47 PLN tj. o 6,1%. Styczeń zazwyczaj przynosi głęboką korektę płac – po nadzwyczajnych wzrostach z grudnia, ale często też listopada. Płace wracają bowiem do zwykłych rozmiarów po końcówce roku, kiedy miały miejsce znaczące wypłaty ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody (w tym okolicznościowe utożsamiane właśnie z grudniem).

Wyraźnie niższa płaca w przemyśle

Dla stycznia oczekiwano właśnie takiej sezonowej korekty. Faktyczny spadek miał jednak rozmiary nieco większe od zakładanych. Być może dodatkowym impulsem do korekty były tu też mniejsze wypłaty tam, gdzie płace naliczane są w systemie akordowym (patrz wyraźnie niższe od oczekiwań wyniki w przemyśle). Ostatecznie płace okazały się więc niższe od konsensusu rynkowego i od naszej prognozy.

Przeciętna płaca w styczniu wyższa o 6,1% niż rok temu

Przeciętne uposażenie w styczniu okazało się o 520,00 i 6,1% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zmniejszyła się z 8,6% w grudniu. W okresie I – XII 2025 płaca była wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 8,1%. Wypada przypomnieć, że w całym roku 2024 przeciętne uposażenie było wyższe niż w roku 2023 o 11,0%.

Płace będą rosły w kolejnych miesiącach 2026 r.

W ostatnich miesiącach ponownie pojawiło się falowanie rocznej dynamiki płac. Wynika ono głównie z innego niż przed rokiem terminarza wypłat ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody. W kolejnych miesiącach należy oczekiwać lekkiego wzrostu rocznej dynamiki płac, po wyjątkowo niskim styczniu. Tempo wzrostu płac pozostawać będzie powyżej dynamiki inflacji. Pojawiać się bowiem będą czynniki zazwyczaj odpowiedzialne za dynamizację płac. Znów przyspieszy zmiana struktury zatrudnienia (kiedy powstają nowe lepiej płatne miejsca pracy, a te mniej atrakcyjne są opuszczane przez pracowników).

- Styczniowy odczyt GUS to zimny prysznic dla rynku – skala spadku zatrudnienia jest zjawiskiem niespotykanym od dekad i sugeruje, że polskie firmy weszły w fazę głębokiej optymalizacji kosztów. Choć sezonowa korekta płac była spodziewana, ich realny wzrost wciąż wyprzedza inflację, co zwiastuje rok walki o efektywność przy jednoczesnym utrzymaniu presji płacowej. To wyraźny sygnał, że przedsiębiorstwa priorytetyzują dziś rentowność ponad ekspansję kadrową – mówi Piotr Soroczyński, Główny ekonomista KIG.

Zadziwiający spadek zatrudnienia w 2026 r.

Zatrudnienie w styczniu okazało się o 9,8 tys. osób tj. 0,15% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6400,5 tys. osób. Dane te są bardzo zaskakujące (negatywnie). Zazwyczaj statystyki stycznia pokazują wzrosty zatrudnienie – czasem nawet bardzo znaczące. Jest to efekt nie tyle istotnego wzrostu zatrudnienia w poszczególnych przedsiębiorstwach, co zwiększenia puli przedsiębiorstw obserwowanych w grupie sektora przedsiębiorstw (w poprzednim okresie miały zatrudnienie, które jeszcze ich nie klasyfikowało do bycia w tym gronie, a teraz już tak).

Spadek oznaczać musi szczególnie niekorzystną sytuację. Dla przykładu ostatni notowany był w roku 2021 (zaraz po tym, gdy gospodarka odniosła silne straty związane z pandemią), a by znaleźć kolejny spadek zatrudnienia w styczniu trzeba by się przenieść aż do roku 2004. Tym razem oczekiwany był małych rozmiarów, ale jednak wzrost zatrudnienia. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 54,5 tys. osób tj. o 0,84% podczas gdy w grudniu było niższe niż przed rokiem o 43,4 tys. osób i 0,67%. W okresie I – XII 2025 roku zatrudnienie było niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 0,9%. Wypada przypomnieć, że w okresie I – XII 2024 zatrudnienie było przeciętnie niższe niż przed rokiem o 0,4%.

W lutym płace wzrosną o 2%

W lutym płace są zazwyczaj wyższe od notowanych w styczniu. Znów bowiem zaczynają się w ich pojawiać ruchome części wynagrodzeń. W tegorocznym lutym płace wzrosną o 2,0%. Przed rokiem płace w lutym wzrosły 1,5%. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac może ulec poprawie i wynieść 6,6%. W przypadku poziomu zatrudnienia po lutym oczekuje się niewielkiej korekty. Tym razem oczekujemy spadku zatrudnienia – na poziomie 2,0 tys. osób (wobec spadku sprzed roku na poziomie 3,5 tys. osób).

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
