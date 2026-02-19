Przeciętne wynagrodzenie w górę. GUS podał dane za styczeń 2026
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026 roku wyniosło 9002,47 zł, co stanowi wzrost o 6,1 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Z kolei zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,8 proc. w porównaniu do stycznia 2025 roku.
Wynagrodzenia w styczniu 2026 roku
Poniżej dane za styczeń i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.
w PLN
zmiana rdr (w proc.)
zmiana mdm (w proc.)
WYNAGRODZENIE w I
9002,47
6,1
-6,1
konsensus PAP
7,2
-5,2
dane za XII
8,6
5,6
w tys.
zmiana rdr (w proc.)
zmiana mdm (w proc.)
ZATRUDNIENIE w I
6400,5
-0,8
-0,2
konsensus PAP
-0,6
0,0
dane za XII
-0,7
-0,1
(PAP Biznes)
