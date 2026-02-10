REKLAMA

Przeciętne wynagrodzenie w 2025 r. w Polsce [GUS]

Przeciętne wynagrodzenie w 2025 r. w Polsce [GUS]

10 lutego 2026, 12:38
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Shutterstock

Wiemy już, ile przeciętnie zarabiają Polacy. GUS podał dane za grudzień, czwarty kwartał zeszłego roku, ale i za cały 2025 r. Ile wynoszą średnie zarobki w Polsce?

Przeciętne wynagrodzenie w 2025 r. - GUS

Dnia 9. lutego 2026 r. poznaliśmy kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r. na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1749 oraz z 2026 r. poz. 26) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniosło 8903,56 zł. Jest to kwota brutto.

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r.

Dla porównania w 2024 r. przeciętna płaca wynosiła 8181,72 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 r.). Tym samym realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r. wyniósł 5,5% (Komunikat Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r.).

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2025 r. - GUS

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9197,79 zł (w czwartym kwartale 2024 r. było to 8477,21 zł - odnotowujemy wzrost rok do roku o 720,58 zł). Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9196,88 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2025 r.

Prezes GUS ogłasza, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9228,30 zł. (w czwartym kwartale 2024 r. było to 8548,85 zł - odnotowujemy więc wzrost rok do roku o 679,45 zł). Co więcej, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2025 r. wyniosło 9228,64 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w grudniu 2025 r.

Jeśli chodzi o ostatni miesiąc roku, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 r. wyniosło 9583,31 zł. Dla porównania w grudniu 2024 r. było to 8821,25 zł. Średnie wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły więc w skali roku o 762,06 zł.

Polecamy: Szkolenie: Równość i przejrzystość wynagrodzeń w praktyce – narzędzia i dobre praktyki

