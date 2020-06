Koronawirus: W najbliższym czasie nie będzie podwyżek wynagrodzeń

Pensje utrzymają się na dotychczasowym poziomie, w najbliższym czasie firmy nie planują podwyżek

Przeprowadzone przez Instytut Badawczy Randstad badanie Plany Pracodawców pokazuje, że obecne nastroje wśród polskich pracodawców są umiarkowane. Większość z nich w ciągu najbliższych miesięcy spodziewa się w kraju recesji. Mimo prognozowanego pogorszenia się koniunktury gospodarczej, przedsiębiorcy w zdecydowanej większości zamierzają utrzymać wynagrodzenia pracowników na dotychczasowym poziomie.

Firmy prognozują spowolnienie gospodarcze

Co 6 pracodawca w ciągu najbliższych 6 miesięcy spodziewa się w Polsce recesji. To o 35 p.p. więcej niż zanotowano w poprzedniej edycji badania pod koniec 2019 r. Największymi pesymistami są przedsiębiorcy z północy (tj. woj. pomorskie i zachodniopomorskie) Polski (63%) oraz miast powyżej 200 tys. mieszańców (64%). W podziale na branże, na pogorszenie się sytuacji gospodarczej wskazują najczęściej przedstawiciele firm z sektora transportu, gospodarki magazynowej i łączności (68%), obsługi nieruchomości i firm (67%) oraz pośrednictwa finansowego (63%). Ocena sytuacji gospodarczej w kraju może wiązać się z pogorszeniem sytuacji finansowej przedsiębiorstw. 15% pracodawców wskazało, że ich sytuacja ekonomiczna jest zła lub bardzo zła. Jest to największa liczba od 2008 r.

Firmy prognozują nadchodzącą recesję już od końca 2018 r. Widać to nie tylko w kolejnych badaniach Randstad, ale również w podawanym przez Główny Urząd Statystyczny wskaźniku ogólnego klimatu koniunktury. Obecnie na spodziewane spowolnienie gospodarcze nałożyła się sytuacja związana z epidemią koronawirusa. Stąd dominacja negatywnych odczuć firm.

Spodziewana recesja nie powinna wpłynąć na poziom wynagrodzeń

Pomimo prognozowanej słabszej koniunktury gospodarczej oraz deklarowanej gorszej sytuacji finansowej firm, 72% przedsiębiorstw planuje utrzymanie pensji na obecnym poziomie. 14% wskazało na możliwą redukcję wynagrodzeń, a 8% planuje dać zatrudnionym podwyżki. W tej ostatniej kwestii jest to o 40 p.p. mniej niż w poprzedniej edycji badania, ale wysoki wynik z końca roku uwzględniał m.in. wzrost płacy minimalnej. Podniesienia pensji najczęściej spodziewać się mogą mieszańcy zachodniej Polski (9%), miast powyżej 200 tys. mieszkańców (11%) oraz zatrudnieni w branży SSC/BPO (26%).

Jeśli chodzi o redukcję wynagrodzeń, to największe zmiany spodziewane są na północy Polski oraz w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców, gdzie na taką możliwość wskazuje odpowiednio 17% i 20% firm. W podziale na branże, najwięcej obniżek pensji planowanych jest w budowlance oraz handlu i naprawach (po 17%).

W blisko połowie przedsiębiorstw (48%), które zmuszone będą do redukcji wynagrodzenia swoich pracowników, zmiany dotkną ponad 90% załogi. Najwięcej, bo po 23% firm planuje obniżki pensji na poziomie od 7 do 10% lub od 16 do 20%.