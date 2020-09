Nagrody dla pracowników powiatowych urzędów pracy w 2021 r.

Pracownicy PUP bez nagród w 2021 r.

W przyszłym roku pośredniaki, które osiągną najlepsze efekty w aktywizacji bezrobotnych, nie otrzymają dodatkowych pieniędzy na nagrody dla pracowników.

W 2021 r. utrzymane zostanie dofinansowanie do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowych urzędów pracy z pieniędzy Funduszu Pracy (FP). Tak wynika z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej (tzw. ustawa okołobudżetowa). Natomiast w przeciwieństwie do poprzednich lat nie trafią do nich dodatkowe środki z FP na nagrody dla kadry za najwyższą skuteczność oraz na nagrody specjalne. PUP są rozczarowane brakiem tych przepisów, bo dotychczas mobilizowały one do osiągania jak najlepszych efektów w aktywizacji osób bezrobotnych.





Publiczne służby zatrudnienia

źródło: DGP

Winna epidemia

Co do zasady pieniądze na nagrody są powiązane z uzyskiwanymi przez PUP wskaźnikami efektywności zatrudnieniowej i kosztowej za poprzedni rok. Szanse na te środki mają więc urzędy, w których odsetek osób doprowadzonych do zatrudnienia (przy zastosowaniu określonych instrumentów aktywizacji) był wyższy od średniego krajowego poziomu efektywności, a koszt tych działań był niższy od średniej. Przewidziana na nagrody pula była każdorazowo określana w przepisach. Na przykład w tym roku jest to 1 proc. kwoty ustalonej dla województw na realizację projektów unijnych. Jednocześnie gdy nie zostanie ona wykorzystana w całości, to pozostałe środki są przeznaczane na nagrody specjalne – na podstawie kryteriów, które są określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku uwzględniane jest m.in. to, czy w 2019 r. w powiecie spadła stopa bezrobocia w porównaniu do 2018 r. oraz jaki był udział osób długotrwale bezrobotnych i powyżej 50. roku życia w liczbie osób objętych aktywizacją zawodową.

Wszystko wskazywało na to, że wzorem ostatnich lat również w 2021 r. PUP będą mogły wnioskować o środki na nagrody. Jednak w projekcie ustawy okołobudżetowej nie ma pozwalających na to przepisów. MRPiPS zapytane przez DGP o powody takiej decyzji wyjaśnia, że ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409) nie reguluje corocznego zasilania powiatów środkami FP na finansowanie nagród. Dodaje przy tym, że w projekcie zaproponowano, aby w związku z obecną sytuacją gospodarczą kraju, spowodowaną epidemią COVID-19, wyłączyć w 2021 r. stosowanie przepisów tworzących fundusze nagród w jednostkach sektora finansów publicznych.