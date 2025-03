Pracodawco, pracownicy nie znają przysługujących im benefitów

Pracodawcy muszą lepiej informować pracowników o przysługujących im benefitach pozapłacowych. Taka wiadomość może przesądzić o przyjęciu oferty pracy przez kandydata albo o pozostaniu w firmie dobrych, zaangażowanych pracowników. Jakie są wyniki badania "Benefity pozapłacowe. Trendy w 2025 roku"?

Pracodawcy powinni lepiej informować o benefitach pracowniczych

Z badania „Benefity pracownicze. Trendy w 2025 roku” jasno wynika, że pracodawcy powinni przykładać większą wagę do informowania o funkcjonujących w firmie benefitach pozapłacowych. Dla wielu kandydatów do pracy oferta benefitów może przesądzić o decyzji w sprawie podjęcia zatrudnienia. Jednak aż 20% pracowników nie posiada wiedzy na temat przysługujących im bonusów.

Nie wszyscy pracownicy wiedzą o benefitach

Funkcjonując w ramach kultury firmowej jako pełnoprawny pracownik lub pracowniczka, chciałoby się powiedzieć – jakie benefity są, każdy widzi. Okazuje się, że niekoniecznie jest to prawda. Choć 80% badanych deklaruje, że zna benefity przysługujące im w ramach zatrudnienia, to nadal mamy tutaj dużą lukę informacyjną. 1/5 respondentów nie zna oferty świadczeń dodatkowych, co może mieć swoje konsekwencje w rotacji pracowników, którzy będą poszukiwać lepszych opcji.

Benefity jako dodatki do wynagrodzenia mogą przesądzić o zatrudnieniu

W przedstawionych dalej wynikach możemy zobaczyć, że ponad połowa pracowników stwierdza, że benefity to ważny dodatek do wynagrodzenia i ich oferta może wpłynąć na decyzję o przyjęciu innej oferty pracy. Pracodawcy mają tu więc pole do popisu, aby myśleć o benefitach jako istotnym elemencie budowania strategii employer brandingowej. Tym bardziej, że spory odsetek badanych posiadających benefity zgłasza brak wiedzy na temat ich wartości – to aż 40%!

Zadanie dla pracodawców

Dzięki poprawie komunikacji w obszarze benefitów pozapłacowych firmy mogą zyskać istotny punkt w negocjacjach warunków współpracy zarówno z obecnymi pracownikami, jak i przyszłymi kandydatami. W ten sposób budują swoją konkurencyjność na rynku pracy, przyciągają talenty i zatrzymują najlepszych pracowników w firmie.