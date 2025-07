Realia pracy tymczasowej. Co liczy się dziś dla firm i kandydatów? [Badanie]

Na rynku pracy, gdzie coraz trudniej o trwałość i przewidywalność, głos pracowników oraz pracodawców staje się jednym z najczulszych barometrów zmian. Job Impulse co roku bada poziom satysfakcji obu tych grup. Najnowsze wyniki wskazują, że oczekiwania wobec agencji dynamicznie rosną: firmy domagają się sprawnych, natychmiastowych rekrutacji, ale przy zachowaniu wysokiej jakości procesów i maksymalnym ograniczeniu rotacji. Z kolei pracownicy tymczasowi coraz wyraźniej sygnalizują potrzebę stabilności, poszerzania systemu benefitów, a także obsługi formalności online.

- Z aktualnego raportu “Rynek Usług HR” Polskiego Forum HR wynika, że aż 55% pracowników tymczasowych pozostaje w jednym miejscu pracy do trzech miesięcy, 36% zatrudnionych pracuje tam od trzech do dwunastu miesięcy, a jedynie 9% utrzymuje zatrudnienie powyżej roku. Wyniki te pokrywają się również z naszym badaniem. Krótkie okresy zatrudnienia przekładają się na jedną z największych bolączek rynku pracy tymczasowej - wysoką rotację - mówi Łukasz Koszczoł, Prezes Job Impulse.

Pracownicy tymczasowi, wg danych PFHR, to najczęściej osoby w wieku 26-50 lat (50%), choć znaczną grupę stanowią również młodsi niż 26 lat (30%) oraz osoby powyżej 50. roku życia (20%). Rozkład płci jest niemal równy - 51% stanowią mężczyźni, a 49% kobiety. Zdecydowana większość zatrudnienia tymczasowego przypada na branżę produkcyjną (61%), a kolejne 38% pracuje w sektorze usług.

Z badania Job Impulse wynika, że spośród wszystkich kryteriów przy wyborze oferty pracy, największe znaczenie dla kandydatów mają trzy następujące czynniki:

wysokość wynagrodzenia - 81%, lokalizacja miejsca pracy - 65% oraz szansa na stałe zatrudnienie w zakładzie pracy - 47%.

Co ciekawe, w przypadku cudzoziemców, coraz liczniejszej grupy wśród zatrudnionych, priorytety są takie same, choć występują drobne różnice w odsetkach (kolejno 86%, 61%, 48%). Czwartym wskazaniem jest szybkość procesu rekrutacji – 39%, a piątym z bliskim wynikiem, wysokość premii – 38%.

Warto zwrócić uwagę na rosnące znaczenie dodatkowych udogodnień dla kandydatów. Bezpłatny transport do lub z miejsca pracy zyskał na znaczeniu – wskazywany przez 36% badanych, awansował w rankingu z 8. na 6. miejsce (w ubiegłym roku 33%). Coraz więcej osób docenia również możliwość dopełnienia formalności zdalnie – ten aspekt wskazało 19% respondentów, co oznacza wzrost o 6 punktów procentowych i przesunięcie z 11. na 9. pozycję w zestawieniu.

Co decyduje o przewadze agencji na rynku?

Wśród opinii klientów wyraźnie wybrzmiewa, co dziś decyduje o jakości współpracy z agencją pracy tymczasowej. Coraz większą wagę przywiązuje się do niezawodnej sprawności operacyjnej, czyli zdolności szybkiego reagowania na zmienne potrzeby rekrutacyjne, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu dopasowania kandydatów do oczekiwań danego zakładu pracy. Zdaniem ekspertów Job Impulse dziś liczy się nie tylko liczba zatrudnionych, ale jakość każdego etapu procesu – od preselekcji i rekrutacji kandydatów, przez formalności związane z dokumentacją czy legalizacją zatrudnienia, onboarding w miejscu pracy, aż po bieżącą opiekę koordynatora oraz sprawną komunikację z klientem. Bez sprawdzonych schematów działania opartych na profesjonalizmie zespołu agencyjnego nie da się utrzymywać kontraktów i przyciągać wartościowych kandydatów.

Z tegorocznego badania Job Impulse wynika jasno, że firmy coraz bardziej świadomie oceniają jakość współpracy z agencją pracy tymczasowej, a kluczowe znaczenie mają dziś trzy aspekty: jakość obsługi klienta - 72%, doświadczenie w branży reprezentowanej przez klienta – 63% oraz dobre opinie/referencje - 55%. Dopiero po tych wskazaniach pojawia się kryterium ceny z wynikiem 51%, a dalej kwestia zespołu przypisanego do danego projektu – 33%.

Nowością w badaniu jest szczegółowa analiza obszaru legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, który, choć wcześniej badany pośrednio, w tym roku został wyodrębniony jako samodzielny wskaźnik jakości. Zyskał wysoką ocenę średnio 4,7/5 i pokazuje, że profesjonalna oraz sprawna obsługa formalna, w tym doradztwo, znajomość przepisów migracyjnych, poprawność i terminowość raportów czy faktur, stają się coraz istotniejszą przewagą konkurencyjną agencji. - Legalizacja, jeszcze niedawno postrzegana jako element pomocniczy, dziś współdecyduje o skuteczności projektów rekrutacyjnych, zwłaszcza w branżach, w których zatrudnienie cudzoziemców jest standardem – Łukasz Koszczoł.

Coroczne badanie - mapa zmian i priorytetów w pracy tymczasowej

Coroczne badanie Job Impulse pokazuje, jakie czynniki obecnie odgrywają kluczową rolę na rynku pracy, a także definiuje w nim sytuację agencji pracy. Teraz w centrum uwagi znajdują się:

umiejętność szybkiego działania przy zachowaniu wysokiej jakości,

kompetencje związane z legalizacją pracy cudzoziemców,

zdolność budowania relacji opartych nie na cenie, lecz na realnej wartości,

indywidualne podejście oraz elastyczność w realizacji projektów.

Świadomość, że tymczasowość nie stoi w sprzeczności z profesjonalizmem, a szybka rekrutacja może i powinna iść w parze z trwałym partnerstwem, będzie decydować o przewadze konkurencyjnej na rynku pracy.

Metodologia badania

Badanie satysfakcji zostało przeprowadzone przez Job Impulse wśród dwóch kluczowych grup interesariuszy: pracowników tymczasowych oraz przedstawicieli firm korzystających z usług agencji. Łącznie zebrano 1070 ankiet od pracowników tymczasowych oraz 97 ankiet od reprezentantów firm zlokalizowanych w różnych miastach Polski. Respondenci reprezentowali szerokie spektrum branż, w tym produkcję, logistykę, usługi oraz sektory specjalistyczne. Celem badania było uchwycenie aktualnych oczekiwań, potrzeb i opinii obu stron współpracy, a także zidentyfikowanie trendów i wyzwań na rynku pracy tymczasowej. Wyniki zostały opracowane w formie zbiorczych analiz i zestawień jakościowych, przy zachowaniu anonimowości respondentów.