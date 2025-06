MRPiPS: Pilotaż skróconego czasu pracy 2025 – nabór wniosków od 14 sierpnia 2025, do 1 mln zł dofinansowania [SZCZEGÓŁY, WAŻNE TERMINY]

28 kwietnia 2025 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało rozpoczęcie przygotowań do wdrożenia pilotażu skróconego czasu pracy. Dziś opublikowano szczegółowy regulamin naboru. To będzie pierwszy pilotaż skróconego czasu pracy w tej części Europy, pierwszy w naszym regionie, pierwszy na tak szeroką skalę pilotaż w Polsce. Chcemy zachęcać do skróconego czasu pracy, do testowania rozwiązań w różnego typu organizacjach – powiedziała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Pilotaż ma charakter otwarty — to uczestnicy wypracują rozwiązania najlepiej dopasowane do realiów swoich organizacji. Resort podkreśla, że skrócenie czasu pracy musi być procesem elastycznym i dostosowanym do specyfiki branży.

Pilotaż skróconego czasu pracy. Kto może wziąć udział?

O dofinansowanie mogą ubiegać się pracodawcy zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Pilotaż skierowany jest do firm, instytucji i organizacji, które:

prowadzą działalność od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,

zatrudniają przynajmniej 75 proc. pracowników na podstawie umów o pracę , mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę,

, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę, obejmą projektem minimum połowę swojego personelu ,

, utrzymają zatrudnienie na poziomie nie niższym niż 90 proc. stanu początkowego,

stanu początkowego, zagwarantują, że wynagrodzenia pracowników objętych pilotażem nie zostaną obniżone,

nie pogorszą warunków pracy objętym projektem osobom.

Pilotaż skróconego czasu pracy [dofinansowanie]

Każdy zakwalifikowany projekt może liczyć na dofinansowanie do 1 miliona złotych. Jednocześnie koszt przypadający na jednego pracownika objętego programem nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych.

Pilotaż skróconego czasu pracy [ważne terminy]

Elektroniczny nabór wniosków potrwa od 14 sierpnia do 15 września 2025 roku. Wyniki zostaną ogłoszone do 15 października 2025 roku. Po publikacji listy projektów rekomendowanych do realizacji rozpocznie się etap podpisywania umów.

Realizacja projektu podzielona została na trzy fazy:

Etap I – Przygotowania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2025 r .

. Etap II – Testowanie: od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.

Etap III – Podsumowanie: zakończy się najpóźniej 15 maja 2027 r. Do tego dnia pracodawcy muszą przedłożyć sprawozdanie końcowe i kwartalne ankiety.

Pilotaż skróconego czasu pracy. Co zawiera wniosek?

Wniosek należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą generatora udostępnionego przez ministerstwo. Dokumentacja musi obejmować:

formularz wniosku o przyznanie środków z Funduszu Pracy,

opis projektu pilotażowego z określeniem celu, założeń, rezultatów i mierników,

wymagane oświadczenia, m.in. o braku zaległości finansowych wobec pracowników i instytucji publicznych, terminowym wypełnianiu ankiet, gotowości do współpracy z urzędem pracy.

Warto pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania — decyduje jakość projektu i spełnienie wszystkich kryteriów formalnych.