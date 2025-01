Trzynastka: Ile trzeba przepracować? Kiedy trzynastka nie przysługuje?

Trzynastka – jak potocznie nazywa się dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacana jest pracownikom budżetówki. Warunkiem nabycia prawa do trzynastki jest przepracowanie u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Mimo spełnienia tego warunku pracownik może stracić prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Kiedy to może nastąpić?