REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Pierwsze negatywne skutki reformy PIP: konieczne są zmiany w przepisach m.in. zapewnienie apolityczności Inspekcji Pracy

Pierwsze negatywne skutki reformy PIP: konieczne są zmiany w przepisach m.in. zapewnienie apolityczności Inspekcji Pracy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 sierpnia 2026, 23:03
skutki reformy pip 2026 konieczne zmiany
Pierwsze negatywne skutki reformy PIP: konieczne są zmiany w przepisach m.in. zapewnienie apolityczności Inspekcji Pracy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Widać już pierwsze negatywne skutki reformy PIP - zauważa je Rada Przedsiębiorczości. Konieczne są zmiany w przepisach m.in. zapewnienie apolityczności Inspekcji Pracy i przywrócenie zasady generalnej przyznającej sądowi pracy rolę organu rozstrzygającego spory co do istnienia stosunku pracy, ograniczając decyzję administracyjną tylko do przypadków oczywistych.

Pierwsze negatywne skutki reformy PIP

Rada Przedsiębiorczości przedstawia stanowisko w sprawie pierwszych skutków obowiązywania przepisów, które od 8 lipca 2026 r. przyznały Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienie do przekształcania - w drodze decyzji administracyjnej - umów cywilnoprawnych w stosunek pracy.

REKLAMA

REKLAMA

1. Ostrzeżenia środowiska pracodawców nie były przesadą

Już na etapie prac legislacyjnych środowisko pracodawców konsekwentnie wskazywało, że przeniesienie kwalifikacji stosunku prawnego z sądu do postępowania administracyjnego rodzi poważne ryzyko dla pewności prawa i dla stabilności legalnych, elastycznych form współpracy. Podnosiliśmy, że narzędzie tak szerokie w praktyce dotknie nie tych podmiotów, które nadużywają umów cywilnoprawnych, lecz przedsiębiorców działających w dobrej wierze, u których forma współpracy jest świadomym i zgodnym z prawem wyborem stron. Te zastrzeżenia były podstawą negatywnej oceny pierwotnego projektu.

2. Obawy zaczynają się materializować

Pierwsze tygodnie obowiązywania ustawy potwierdzają te obawy. Przedmiotem skoordynowanego postępowania organów kontrolnych stał się podmiot, który zapewniał wysokie standardy współpracy i który sam, w toku prac nad regulacją pracy platformowej, zabiegał o systemowe i przewidywalne rozwiązania; co najistotniejsze w przypadku którego wcześniejsze kontrole nie wykazały nieprawidłowości w kwestionowanym dziś modelu. Zmiana modelu współpracy, wokół której toczy się postępowanie, była zaplanowaną wcześniej decyzją biznesową, zgodną z obowiązującymi przepisami a nie reakcją na czynności kontrolne. Trudno o wyraźniejszą ilustrację problemu.

Ponadto odgórne inicjowanie kontroli w stosunku do firm przeprowadzających zmiany organizacyjne i biznesowe musi rodzić zastrzeżenia i obawy. Zobowiązywanie Państwowej Inspekcji Pracy, podlegającej Sejmowi RP, przez resort pracy do przeprowadzenia kontroli we wskazanych podmiotach tylko potwierdza wcześniejsze obawy przedsiębiorców co do przyznawania władczych uprawnień PIP.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Działania kontrolne powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami, z poszanowaniem zasady bezstronności i domniemania działania zgodnego z prawem. Równie odpowiedzialna powinna być komunikacja przedstawicieli instytucji publicznych. Wypowiedzi poprzedzające zakończenie kontroli lub przesądzające o jej wynikach mogą negatywnie wpływać na reputację kontrolowanego przedsiębiorstwa, jego relacje z pracownikami i partnerami biznesowymi, a w konsekwencji także na jego sytuację ekonomiczną.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Pracodawcy boją się zatrudniać po reformie PIP

3. Skutki dla gospodarki

Administracyjna reklasyfikacja umów w obszarze zatrudnienia, oparta na niejasnych zasadach działania organów, wprowadza do obrotu gospodarczego trwałą niepewność. Uderza w przewidywalność prowadzenia działalności, zniechęca do inwestycji i w konsekwencji zagraża miejscom pracy oraz stabilności całych łańcuchów współpracy. Nowe uprawnienia PIP rodzą efekt mrożący w postaci obawy przedsiębiorców przed zatrudnianiem kolejnych osób i ograniczają elastyczność polskiego rynku. Osłabia to pozycję polskich przedsiębiorstw w konkurencji międzynarodowej, szczególnie w sektorze nowoczesnych usług i technologii, a to one powinny być podstawą rozwoju naszej gospodarki.

Konieczna zmiana przepisów dot. PIP

4. Wezwanie do zmiany przepisów

Rada Przedsiębiorczości wzywa Radę Ministrów i Parlament do pilnej dyskusji w sprawie zmian przepisów, które:

  • przywrócą zasadę generalną przyznającą sądowi pracy rolę organu rozstrzygającego spory co do istnienia stosunku pracy, ograniczając decyzję administracyjną do przypadków oczywistych;
  • wyłączą stosowanie sankcji wobec podmiotów działających w dobrej wierze, w szczególności potwierdzonych wcześniejszymi pozytywnymi wynikami kontroli;
  • zapewnią apolityczność Państwowej Inspekcji Pracy we współpracy z partnerami społecznymi;
  • zapewnią spójność z wdrażaną dyrektywą o pracy platformowej, tak aby przepisy krajowe nie zaostrzały ram unijnych w sposób godzący w konkurencyjność polskich firm.

Deklarujemy pełną gotowość do udziału w pracach nad tymi zmianami.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Źródło: Rada Przedsiębiorczości

To forum współpracy przedstawicieli 9 największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. Pierwotnie powołana 17 listopada 2003 r., została reaktywowana 24 marca 2020 r. w celu ratowania polskiej gospodarki zagrożonej pandemią i recesją. Rada reprezentuje blisko 330 tysięcy pracodawców zatrudniających ponad 8 mln pracowników. Przewodnictwo w Radzie jest kadencyjne. Aktualnie Radzie przewodniczy Konfederacja Lewiatan. Członkowie: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

Powiązane
Lawinowo rośnie liczba donosów na pracodawców. Coraz więcej kontroli PIP w efekcie zgłoszeń mobbingu
Lawinowo rośnie liczba donosów na pracodawców. Coraz więcej kontroli PIP w efekcie zgłoszeń mobbingu
Pierwsze miesiące po reformie PIP. Czy wpłynie na koszty współpracy B2B? Jak odróżnić freelancing od ukrytego etatu? [WYWIAD]
Pierwsze miesiące po reformie PIP. Czy wpłynie na koszty współpracy B2B? Jak odróżnić freelancing od ukrytego etatu? [WYWIAD]
Czy protokół z kontroli PIP może zostać objęty tajemnicą?
Czy protokół z kontroli PIP może zostać objęty tajemnicą?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Nie warto prosić o podwyżkę płac, bo firmy zablokowały fundusz płac? Zetki nie chcą o tym słyszeć i żądają wyższego wynagrodzenia
30 sie 2026

Mimo trudnej sytuacji na rynku pracy, młodzi pracownicy - popularne Zetki - nie boją się planować zmiany pracodawcy ani upomnieć o podwyżkę wynagrodzenia. Choć są realistami i wiedzą, że trudno będzie zrealizować takie plany, to jednak nie zamierzają z nich rezygnować.
Święta Bożego Narodzenia 2026 będą wyjątkowo długie. Premier zdecydował, że 28 grudnia będzie dniem wolnym od pracy bez konieczności brania urlopu
29 sie 2026

W 2026 roku święta Bożego Narodzenia mogą oznaczać aż pięć dni odpoczynku z rzędu bez wykorzystywania urlopu. Wszystko za sprawą korzystnego układu kalendarza oraz decyzji premiera, który wyznaczył poniedziałek 28 grudnia dniem wolnym od pracy. Nie wszyscy jednak zostaną objęci zarządzeniem. W prywatnych firmach o terminie wolnego zdecydują pracodawcy.
Walka inspekcji pracy z umowami cywilnymi zdemoluje rynek pracy. Umowy zlecenia stały się jego zdrowym fundamentem a patologią stanie się walka z nimi?
30 sie 2026

Eksperci w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego stwierdzają: umowa zlecenia łączy dwa pokolenia na rynku pracy. Korzystają z niej studenci i emeryci. Tymczasem nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy mogą ten niezwykle korzystny i dla rynku pracy, i dla całej gospodarki stan zburzyć.
Czy warto oszczędzać w PPK i ile pieniędzy można odłożyć? Kalkulator
28 sie 2026

PPK to powszechny program długoterminowego oszczędzania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Czy to się opłaca? Ile pieniędzy można odłożyć? Dzięki dedykowanemu kalkulatorowi w prosty sposób można wyliczyć przyszły zysk.

REKLAMA

By mieć płacone za zwolnienie lekarskie, trzeba płacić składki na ubezpieczenie chorobowe, a nie zdrowotne
28 sie 2026

Aby mieć płacone za czas zwolnienia lekarskiego, trzeba podlegać pod ubezpieczenie chorobowe i odprowadzać na nie składki. Wiele osób wciąż myli je z ubezpieczeniem zdrowotnym. Czym się różnią?
Letnia organizacja czasu pracy: jakie rozwiązania stosują pracodawcy w wakacje?
28 sie 2026

Sezon wakacyjny to dla pracodawców i kadry zarządzającej coroczny test dojrzałości organizacyjnej. Kumulacja urlopów wypoczynkowych, rosnące oczekiwania pracowników w zakresie elastyczności oraz naturalnie mniejsza dostępność zespołów tworzą mieszankę, w której bez jasnych zasad łatwo o chaos, przeciążenie osób pozostających w firmie i niepotrzebne napięcia. Jakie rozwiązania stosują pracodawcy w wakacje?
Toksyczne zachowania w pracy: Polska w czołówce państw Europy, gdzie przełożeni mają negatywny wpływ na zespoły
28 sie 2026

Toksyczne zachowania w pracy: Polska w czołówce państw Europy, gdzie przełożeni mają negatywny wpływ na zespoły. Polscy pracownicy czują się też odizolowani lub nie postrzegają siebie jako części zespołu.
PIP kontroluje coraz więcej dużych firm. Rośnie też liczba kwestionowanych umów. FPP oferuje pomoc przedsiębiorcom w obliczu zmian przepisów o inspekcji pracy
27 sie 2026

Z danych statystycznych można wywnioskować, że PIP kontroluje coraz więcej dużych firm. Rośnie też liczba kwestionowanych umów. W związku z wejściem w życie nowych przepisów o uprawnieniach PIP FPP oferuje pomoc przedsiębiorcom. Z jakich 3 form wsparcia przedsiębiorcy mogą skorzystać?

REKLAMA

Masz sukcesy w pracy, ale uważasz że są przypadkowe - to może być efekt zbyt niskiej samooceny. Syndrom oszusta - co to jest i co z nim zrobić
28 sie 2026

Syndrom oszusta to zjawisko psychologiczne, któremu towarzyszą błędne przekonania poznawcze i podważanie swoich umiejętności, wiedzy oraz sukcesów. Osoba doświadczająca takiego stanu jest często przekonana, że nie zasługuje na uznanie i ma braki, które w końcu zostaną zauważone przez otoczenie.
Syndrom oszusta w pracy dotyka ambitnych i sprawia, że nie proszą o awans i podwyżki. Jak się go pozbyć?
27 sie 2026

Syndrom oszusta w pracy to błędne przekonania poznawcze i podważanie swoich umiejętności, wiedzy oraz sukcesów. Okazuje się, że dotyka ambitnych i utalentowanych pracowników. Sprawia, że nie proszą oni o awans i podwyżki. Jak się go pozbyć?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA