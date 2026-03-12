REKLAMA

Sejm uchwalił reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy

Sejm uchwalił reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 marca 2026, 14:06
[Data aktualizacji 12 marca 2026, 14:20]
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
reforma pip przekształcanie umów przez inspektorów
Sejm uchwalił reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy
W środę 11 marca 2026 r. Sejm uchwalił kontrowersyjną reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Teraz prace nad ustawą prowadzone są w Senacie.

Reforma PIP - aktualny etap prac

Dnia 11 marca 2026 r. (środa) Sejm RP przyjął projekt kontrowersyjnej ustawy o reformie Państwowej Inspekcji Pracy. Następnym krokiem są prace nad uchwaloną ustawą prowadzone w Senacie RP. Najgłośniej komentowaną zmianą, którą wprowadza projekt jest przyznanie większych uprawnień inspektorom PIP w postaci możliwości przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.

Przekształcanie umów przez PIP po reformie

Argumentem przemawiającym za wzmocnieniem uprawnień inspektorów pracy jest nadużywanie przez pracodawców umów cywilnoprawnych w sytuacjach, kiedy współpraca wyczerpuje znamiona stosunku pracy z art. 22 Kodeksu pracy. Oznacza to, że powinna być w danej sytuacji podpisana umowa o pracę. Jest to sposób obchodzenia przepisów prawnych i unikania odprowadzania składek do ZUS. Jeśli w konkretnym stanie faktycznym PIP stwierdzi, że relacje łączące obie strony wyczerpują znamiona stosunku pracy (zobowiązanie do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę za wynagrodzeniem) na mocy decyzji administracyjnej może przekwalifikować umowę cywilnoprawną w umowę o pracę.

Kodeks pracy:

Art.  22. [Stosunek pracy]

§  1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§  11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

§  12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.

§  2. Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Na warunkach określonych w dziale dziewiątym pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat.

§  3. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać.

Przed wydaniem decyzji inspektor PIP wyda polecenie usunięcia naruszeń co do sposobu wykonywania umowy lub sposobu świadczenia pracy. W tej sytuacji strony mogą, albo zawrzeć umowę o pracę, albo zmienić treść aktualnej umowy lub zmodyfikować praktykę współpracy, by nie wyczerpywała znamion stosunku pracy.

Obawy pracodawców łagodzi Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki i tłumaczy, że nowe przepisy wymagają, aby wydanie decyzji o przekształceniu kontraktu w etat były poprzedzone negocjacjami pomiędzy stronami. W czasie takich rozmów będą mogły samodzielnie uzgodnić warunki zatrudnienia na umowie o pracę. Decyzją administracyjną inspektora PIP będzie wydawana dopiero w braku porozumienia między stronami co do warunków zatrudnienia. Warto dodać, że taka decyzja będzie podlegała kontroli sądu pracy.

Ocena reformy PIP

Polscy przedsiębiorcy wielokrotnie protestowali przed wprowadzeniem w życie reformy PIP w procedowanym kształcie. Najbardziej boją się nadużywania nowych uprawnień przez inspektorów. Negatywnie oceniają również sam proces prac nad ustawą - krótki czas na konsultacje i brak rzetelnych badań. Sami zainteresowani podnoszą argument celowego podpisywania umów cywilnoprawnych z pracodawcami. Podkreślają ich atuty w postaci elastyczności i wiele wyższych zarobków niż na etacie.

