Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), mogą dorabiać bez żadnych limitów i nie muszą obawiać się zmniejszenia świadczenia z ZUS. Wcześniejsi emeryci i renciści muszą kontrolować swoje przychody, ponieważ po przekroczeniu ustalonych progów ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłatę.

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Ile może dorobić emeryt po 65 roku życia

Emeryci, którzy przekroczyli ustawowy wiek emerytalny, a więc po 65 roku życia, mogą wykonywać pracę zarobkową bez ograniczeń. Oznacza to, że ich dochody nie będą miały wpływu na wysokość świadczenia. Seniorzy są wręcz zachęcani do aktywności zawodowej, dzięki której zwiększą swoje dochody i w ten sposób poprawią jakość życia.

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Ile może dorobić emerytka po 60 roku życia

W ciągu ostatnich lat liczba pracujących emerytów znacząco wzrosła. Wśród nich przeważają kobiety. Z pewnością wpływ na ten stan rzeczy ma fakt, że panie w wieku emerytalnym, po 60 roku życia, także mogą bez ograniczeń dorabiać do emerytury.

ZUS - dorabianie do emerytury

Tak więc seniorki i seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń, a ich dochody nie będą miały wpływu na wysokość świadczenia. Wyjątek dotyczy osób z emeryturą minimalną, która wynosi 1978,49 zł brutto. Jeśli ich zarobki przekroczą dopłatę do minimum, ZUS wypłaci świadczenie bez tego wyrównania.

Dorabiający emeryci powinni dopilnować pewnych formalności związanych z zgłaszaniem zarobków, a niektóre formy działalności mogą wymagać spełnienia dodatkowych wymagań prawnych czy podatkowych.

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Czy można dorabiać do wcześniejszej emerytury

Inna sytuacje jest w przypadku osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do wcześniejszej emerytury lub renty. Muszą one sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia.

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W ich przypadku obowiązują limity dorabiania, których przekroczenie może skutkować zmniejszeniem albo zawieszeniem świadczenia. Limity te są uzależnione od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, zmieniają się co kwartał i są ogłaszane przez ZUS.

Zmniejszeniu lub zawieszeniu mogą podlegać następujące świadczenia:

wcześniejsza emerytura ,

, emerytura pomostowa,

renta socjalna ,

, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

renta z tytułu niezdolności do pracy ,

, renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy (jeżeli zdarzenie miało miejsce przed 1 stycznia 2003 r.) albo chorobą zawodową,

renta inwalidy wojskowego (jeżeli niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową),

renta rodzinna po inwalidzie wojskowym (jeżeli śmierć nie pozostawała w związku ze służbą wojskową),

renta rodzinna.

Ile można dorobić do emerytury 2026

Osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury lub renty powinny zwrócić uwagę na dwa progi: 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku kwota przychodu odpowiadająca:

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za pierwszy kwartał 2026 r. wynosi 6694,10 zł . Przekroczenie tego limitu oznacza zmniejszenie emerytury lub renty,

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za pierwszy kwartał 2026 r. wynosi . Przekroczenie tego limitu oznacza zmniejszenie emerytury lub renty, 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za pierwszy kwartał 2026 r. wynosi 12431,80 zł. Przekroczenie tego progu oznacza zawieszenie emerytury lub renty.

Dodatkowo obowiązuje tzw. kwota maksymalnego zmniejszenia świadczenia. Jeżeli osiągany przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia:

989,41 zł – dla emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

– dla emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 742,10 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

– dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 841,05 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Ile można dorobić do emerytury w 2026 netto

Jak wcześniej wspomniano, limity przychodów dotyczą wcześniejszych emerytów oraz rencistów. W ich przypadku w przepisach podawane są wartości brutto, dlatego ostateczna kwota netto zależy od rodzaju umowy i formy opodatkowania.