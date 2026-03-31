Strona główna » Kadry » Wiadomości » PFRON ogłasza: dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności. WARUNKI 2026

PFRON ogłasza: dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności. WARUNKI 2026

31 marca 2026, 14:49
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
PFRON ogłasza: dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności. WARUNKI 2026
PFRON ogłasza: dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności. WARUNKI 2026
Rusza nabór wniosków o nowe wsparcie mieszkaniowe w programie „Aktywny samorząd” (Moduł III, Zadanie 2) – dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski będzie można składać już od 2 kwietnia do 4 grudnia 2026 r. Taka pomoc jest ważna, bo rozwiązuje kilka realnych barier, które dla wielu OzN są „blokadą startu” w dorosłość i pracę. Poniżej podpowiadamy na co zwrócić szczególną uwagę oraz jakie są warunki programu.

Najem mieszkania dostosowanego jest zwykle droższy i trudniej dostępny, możliwe do otrzymania dofinansowanie zmniejsza tę nierówność w stosunku do OzN. To wsparcie jest kierowane do osób, które zaczynają dorosłe życie i w rynek pracy (m.in. absolwentów). Właśnie w tym momencie życia koszty są wysokie, a dochody często niestabilne. Taki start zwiększa szansę, że młoda osoba utrzyma swoją samodzielność. Zmniejsza się więc ryzyko wykluczenia i izolacji, bo gdy mieszkanie jest dopasowane do potrzeb, łatwiej wyjść z domu, korzystać z usług, edukacji, pracy i życia społecznego. To przekłada się na zdrowie psychiczne i poczucie sprawczości. W dłuższej perspektywie może ograniczać koszty społeczne, bo tak naprawdę lepsza samodzielność i aktywność zawodowa często oznaczają mniejszą potrzebę stałej, kosztownej opieki i większą szansę na utrzymanie się z pracy. Znamy już plusy programu a jakie są jeszcze szczegółowe warunki?

PFRON ogłasza: dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności. WARUNKI 2026

PFORN - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w swojej najnowszej informacji z dnia 31 marca 2026 r. informuje o dofinansowaniu do wynajęcia samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności. Zatem rusza nabór wniosków w ramach nowego zadania z programu „Aktywny samorząd” (Moduł III Zadanie 2).

Ważne

Od dnia 2 kwietnia do dnia 4 grudnia 2026 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności.

PFRON ogłasza: dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności. WARUNKI 2026. Na czym polega dofinansowanie?

Jest to forma wsparcia mieszkaniowego przeznaczona dla absolwentów oraz osób rozpoczynających samodzielne życie i aktywność zawodową. Jak podkreśla PFRON: możesz uzyskać dofinansowanie do wszystkich ponoszonych przez Ciebie kosztów wymienionych w umowie najmu mieszkania maksymalnie przez 36 miesięcy, ale musisz spełnić warunek:

  • pierwsze 12 miesięcy dofinansowania obejmuje okres aktywnego poszukiwania pracy lub utrzymania podjętej już pracy - w tym okresie nie musisz być zatrudniony; ale
  • od 13 miesiąca do maksymalnie 36 miesiąca wsparcia, żeby otrzymać dofinansowanie musisz wykazać zatrudnienie.

WARUNKIEM JEST PODJĘCIE ZATRUDNIENIA. Jeśli nie podejmiesz zatrudnienia, nie możesz brać udziału w programie.

PFRON ogłasza: dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności. WARUNKI 2026. Kto może je otrzymać?

Kluczowe jest odpowiedzenie sobie na pytanie kto może otrzymać wsparcie? Dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności może otrzymać absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, ukończonej w okresie 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, lub osoba, która opuściła w okresie 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, lub warsztat terapii zajęciowej (WTZ),

jeśli jednocześnie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu lub wzroku - umiarkowany stopień niepełnosprawności (zaświadczenie lekarskie składa wraz z wnioskiem o dofinansowanie wyłącznie: osoba doświadczająca dysfunkcji narządu słuchu, która posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które to orzeczenie zostało wydane z innego powodu niż 03-L; lub osoba doświadczająca dysfunkcji narządu wzroku, która posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które to orzeczenie zostało wydane z innego powodu niż 04-O);
  • nie posiada własnego, samodzielnego mieszkania w miejscowości realizowanej aktywności zawodowej,
  • przedstawi umowę wynajęcia mieszkania spełniającego indywidulane kryteria dostępności dla beneficjenta,
  • pracuje, będzie aktywnie poszukiwać pracy i ją podejmie w trakcie trwania dofinansowania,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Jaka jest wysokość dofinasowania?

Wysokość dofinasowania zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy dana osoba porusza się z pomocą wózka. Wraz z upływem 36 miesięcy dofinansowanie ulega stopniowemu obniżeniu i wynosi:

  • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu;
  • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu;
  • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu.

PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji wynajmowanego mieszkania pod adresem www.pfron.org.pl

Gdzie złożyć wniosek? Jak przebiega proces ubiegania się o dofinansowanie i w jaki sposób realizowane jest wsparcie?

Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW): https://sow.pfron.org.pl/. PFORN opisuje krok po kroku procedurę:

  • Wniosek składasz wyłącznie w SOW – elektronicznie;
  • Realizator programu weryfikuje dokumenty (kompletność, zgodność z kryteriami) i zabezpiecza dla Ciebie środki;
  • W ciągu 90 dni kalendarzowych od przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku musisz przedstawić Realizatorowi umowę najmu mieszkania.
  • UWAGA! weryfikacja wniosku to potwierdzenie spełnienia przez Ciebie warunków programu. To nie jest jeszcze decyzja o przyznaniu dofinansowania. Decyzja zostanie podjęta przez Realizatora z chwilą zabezpieczenia dla Ciebie środków na koszty umowy.
  • Umowa na dofinansowanie najmu mieszkania zawierana jest z Tobą dopiero po przedstawieniu umowy najmu;
  • Środki udzielonego dofinansowania przekazywane są na Twój rachunek bankowy na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca;
  • Termin rozliczenia dofinansowania będziesz miał wskazany w umowie o dofinasowanie;
  • Na etapie rozliczenia pierwszych 12 miesięcy wsparcia musisz wykazać aktywne poszukiwanie pracy.

Źródło: PFRON

Powiązane
Czy pracodawca może zwolnić rodzica małego dziecka?
Czy pracodawca może zwolnić rodzica małego dziecka?
Czym będzie mobbing i dyskryminacja? Zmiana Kodeksu pracy w toku
Czym będzie mobbing i dyskryminacja? Zmiana Kodeksu pracy w toku
Rusza nabór wniosków o nowe wsparcie mieszkaniowe w programie „Aktywny samorząd” (Moduł III, Zadanie 2) – dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski będzie można składać już od 2 kwietnia do 4 grudnia 2026 r. Taka pomoc jest ważna, bo rozwiązuje kilka realnych barier, które dla wielu OzN są „blokadą startu” w dorosłość i pracę. Poniżej podpowiadamy na co zwrócić szczególną uwagę oraz jakie są warunki programu.
Czym będzie mobbing i dyskryminacja? Zmiana Kodeksu pracy w toku
31 mar 2026

Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu pracy dotyczące skuteczniejszej ochrony pracowników przed mobbingiem, dyskryminacją i innymi formami przemocy w miejscu pracy. Nowe przepisy mają wdrożyć prostszą i bardziej transparentną definicję mobbingu, ujednolicają formy nękania, wprowadzają tzw. "model racjonalnej ofiary", zgodnie z którym ocena zachowania będzie dokonywana nie tylko z perspektywy subiektywnych odczuć pracownika, lecz także przy uwzględnieniu obiektywnych okoliczności sprawy. Podwyższeniu ulegnie minimalne zadośćuczynienie za mobbing i wprowadzona zostanie lepsza ochrona przed działaniami odwetowymi. Miało miejsce już I czytanie w Sejmie - czas na kolejny ruch.
Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników - AI Act [WYWIAD]
30 mar 2026

Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników – czy AI Act wystarczy? Co zmieni planowana ustawa o systemach AI w Polsce dla firm i instytucji? Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia wygenerowanego przez AI? Czy można zwolnić pracownika za korzystanie z narzędzi AI? W szczegółowym wywiadzie na nasze pytania odpowiada radca prawny Marietta Poźniak.
Kwiecień 2026 - kalendarz do druku
30 mar 2026

Pobierz kalendarz kwietnia 2026 roku do druku z miejscem na notatki. Kwiecień 2026 roku zawiera dwa święta ustawowo wolne od pracy i jedna niedziela handlowa. Jakie inne ważne dni występują w tym miesiącu?

Pracownicy w wieku 45-60 lat są traktowani jako przedemerytalni. W dzisiejszych czasach to duży błąd
30 mar 2026

Pracownicy w wieku 45-60 lat są traktowani jako przedemerytalni. W dzisiejszych czasach to duży błąd. Dlaczego pracodawcy powinni zmienić swoją politykę w tym zakresie?
Czy w Wielki Piątek się pracuje w Polsce? Posłowie zdecydowali co z 3 kwietnia 2026
30 mar 2026

Wielki Piątek co roku wywołuje to samo pytanie. Trzeba iść do pracy, czy jednak pojawi się dodatkowy dzień wolny? W 2026 roku Wielki Piątek wypada 3 kwietnia. Temat wrócił do Sejmu. Jak zakończyły się obrady? Jest szansa na wolne w Wielki Piątek 2026?
Jawność płac: rewolucja czy krok w dobrą stronę? [Gość Infor.pl]
27 mar 2026

Od kilku miesięcy temat jawności wynagrodzeń budzi sporo emocji. Jedni mówią o nadchodzącej rewolucji na rynku pracy, inni widzą w tym raczej naturalną zmianę. Jak będzie naprawdę? Wiele wskazuje na to, że czeka nas raczej ewolucja, choć dla części firm może ona oznaczać poważne przetasowania.
Niewykorzystane talenty na rynku pracy. Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami?
27 mar 2026

W firmach, często brakuje odpowiedniego zarządzania rekrutacją i zasobami ludzkimi, a także wiedzy o korzyściach finansowych. Z tego powodu nie wszystkie działy HR wiedzą o potencjalnych korzyściach, wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Ustawa o PIP czeka na podpis prezydenta. Kary dla pracodawców od 2 do 60 tys. zł, przy recydywie od 3 do 90 tys. zł, mandat inspektora PIP do 10 tys. zł
30 mar 2026

Ustawa o PIP czeka na podpis prezydenta. Jakie konsekwencje dla pracodawców mogłoby przynieść jej wejście w życie? Można wyliczyć m. in. wyższe kary od 2 do 60 tys. zł, przy recydywie od 3 do 90 tys. zł, a mandat inspektora PIP do 10 tys. zł.
KRUS wypłaca 13. emerytury 2026. W jakich terminach można spodziewać się dodatkowego świadczenia?
27 mar 2026

KRUS wypłaca 13. emerytury 2026: w jakich terminach można spodziewać się dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów? Czy wszyscy uzyskają trzynastkę w tym roku?
