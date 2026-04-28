Strona główna » Kadry » Wiadomości » ZUS ostrzega przed oszustami. Fałszywe SMS-y o błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej

ZUS ostrzega przed oszustami. Fałszywe SMS-y o błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej

28 kwietnia 2026, 08:32
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
20 maja mija termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za rok 2025. Przedsiębiorcy wykazują to rozliczenie w dokumentach za kwiecień 2026 r. W związku ze zbliżającym się terminem realizacji tego obowiązku pojawiają się próby oszustw polegające na wysyłaniu fałszywych wiadomości o rzekomych błędach w rozliczeniu.

Zbliża się termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym muszą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za zeszły rok. Termin mija 20 maja 2026 r.

Firmy, które będą miały nadpłatę – dostaną pieniądze z powrotem. Warunkiem zwrotu nadpłaty jest brak zaległości w opłacaniu składek ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz złożenie wniosku o zwrot pieniędzy.

- Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok muszą rozliczyć nie tylko przedsiębiorcy, którzy obecnie prowadzą firmę, lecz także osoby, które w zeszłym roku zawiesiły lub zakończyły działalność, a podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu choćby przez jeden dzień – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Kto musi składać roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Rzeczniczka wyjaśnia, że obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były z tego tytułu objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i były opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów z tego roku.

Rocznego rozliczenia składki zdrowotnej nie muszą składać osoby, które miały zawieszoną działalność przez cały 2025 r. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy działalność została wznowiona w styczniu 2026 r., a przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych. W takim przypadku trzeba złożyć rozliczenie za 2025 r., aby ustalić wysokość rocznej składki zdrowotnej – dla tego przedsiębiorcy będzie to jednomiesięczny rok składkowy.

- Obowiązek złożenia rocznego rozliczenia dotyczy także przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność w styczniu 2026 r. i rozlicza się na zasadach ogólnych. Wymóg ten obejmuje również osobę, która zawiesiła lub zakończyła działalność w 2025 r., ale była w tym czasie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, nawet tylko przez jeden dzień – mówi Kowalska-Matis.

Jak dostać zwrot nadpłaty składki zdrowotnej?

Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a płatnik nie ma na koncie zaległości, ZUS automatycznie utworzy wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R) i udostępni go na koncie płatnika w portalu eZUS dzień po złożeniu rocznego rozliczenia.

Wniosek należy zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać do 1 czerwca 2026 r. ZUS wypłaci nadpłatę do 3 sierpnia 2026 r. Brak złożonego wniosku oznacza, że nadpłata zostanie rozliczona na koncie płatnika do końca roku. Natomiast w sytuacji, gdy z rozliczenia wynika niedopłata składki zdrowotnej, trzeba ją dopłacić razem ze składką za kwiecień 2026 r., najpóźniej do 20 maja 2026 r.

Przedsiębiorca, który zamierza skorygować wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące 2025 r., powinien złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Jeśli nie składa takiego wniosku, ma czas na przekazanie korekty do 1 lipca 2026 r.

ZUS ostrzega przed fałszywymi SMS-ami o rozliczeniach

Kowalska-Matis ostrzega, że w ostatnim czasie pojawiła się kampania phishingowa polegająca na podszywaniu się pod adres @zus_pl. Cyberprzestępcy wysyłają fałszywe wiadomości SMS, w których informują o rzekomym błędzie w stanie rozliczeń ubezpieczenia zdrowotnego. W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do strony, na której oszuści proszą o podanie numeru PESEL oraz danych karty płatniczej. ZUS przestrzega, aby nie klikać w podejrzane linki i nie przekazywać swoich danych w odpowiedzi na takie wiadomości.

- ZUS kontaktuje się drogą elektroniczną jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na Platformie Usług Elektronicznych i wybrali taką właśnie formę kontaktu – mówi rzeczniczka. W sytuacji, w której klient ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, powinien skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub Centrum Kontaktu Klientów pod numerem: (22)560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.

Źródło: ZUS
Kadry
