Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w komunikacie o zakończeniu prac nad ustawą reformującą Państwową Inspekcję Pracy. Celem reformy jest zwiększenie ochrony pracowników i uporządkowanie rynku pracy. Inspektorzy PIP zyskają możliwość stwierdzania istnienia stosunku pracy. Obecnie ustawa czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego.

Reforma PIP – większa ochrona praw pracowników

MRPiPS sfinalizowało kolejną ważną ustawę przygotowaną m.in. z myślą o wzmocnieniu ochrony pracowników. Reforma Państwowej Inspekcji Pracy została w ubiegłym tygodniu przyjęta przez Parlament i obecnie oczekuje na podpis Prezydenta.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

- To największa zmiana systemowa Państwowej Inspekcji Pracy od blisko 20 lat. Jej celem jest przede wszystkim skuteczna walka z patologią, która od wielu lat trawi polski rynek pracy, czyli z patologią umów śmieciowych – mówi szefowa resortu pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

PIP przekształci umowy cywilnoprawne w umowy o pracę

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy wprowadza wiele istotnych zmian, które mają zwiększyć ochronę pracowników i uporządkować rynek pracy. PIP będzie mogła przekształcać nielegalne umowy cywilnoprawne w etaty, dając pracownikom pełnię praw wynikających ze stosunku pracy. W ramach walki z zatrudnieniem „na czarno” inspekcja zyska możliwość stwierdzania istnienia stosunku pracy.

Ponadto pracodawcy zyskają narzędzie w postaci interpretacji indywidualnych, pozwalających upewnić się, że stosowane rozwiązania są zgodne z prawem, a w razie potrzeby – dowiedzieć się, jak je dostosować. Interpretacje te będą wiążące dla PIP, co znacznie ogranicza ryzyko dla firm. Kontrole inspekcji będą mogły odbywać się zdalnie, a dokumenty przesyłane elektronicznie, co przyspieszy procedury i zmniejszy ich uciążliwość. Dzięki lepszej wymianie danych z ZUS i KAS PIP będzie mogła precyzyjniej kierować kontrole tam, gdzie dochodzi do naruszeń prawa, jednocześnie ograniczając liczbę kontroli wśród firm działających zgodnie z przepisami.

REKLAMA

Wprowadzone zmiany obejmują również dwukrotnie wyższe kary za naruszenia prawa pracy, co zwiększy skuteczność egzekwowania przepisów i sprawi, że nieuczciwe praktyki przestaną się opłacać, przywracając jednocześnie równe zasady konkurencji na rynku pracy.

Większa ochrona praw pracowniczych

Reforma przywraca równe zasady gry na rynku pracy, chroniąc zarówno pracowników, jak i uczciwe firmy. Ustawa przewiduje mechanizmy ochrony praw, w tym możliwość odwołania się do sądu pracy. Nowe przepisy nie zmieniają Kodeksu pracy, lecz wzmacniają jego egzekwowanie.

- Ta ustawa jest przede wszystkim o bezpieczeństwie — bezpieczeństwie polskich pracowników, bezpieczeństwie polskich rodzin oraz stabilności i pewności na rynku pracy — ale jest również jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy — dodaje Dziemianowicz-Bąk.

Reforma PIP umożliwi dostęp do funduszy UE na rozwój gospodarki

Reforma PIP jest efektem współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wpisuje się w realizację kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy, co otwiera drogę do pozyskania ok. 11 mld zł z funduszy UE na rozwój polskiej gospodarki.

Dzięki ustawie PIP zyska możliwość objęcia kontrolą ponad 150 tysięcy przedsiębiorstw, które obecnie nie zatrudniają nikogo na podstawie umowy o pracę. Inspekcja otrzyma blisko 300 nowych etatów.

Poparcie społeczne ustawy jest wysokie – badania CBOS pokazują, że 60 proc. Polaków popiera przyznanie PIP prawa do przekształcania fikcyjnych umów w etaty, a według SW Research dla „Wprost” ponad 70 proc. uważa, że umowy cywilnoprawne są w Polsce nadużywane.

Ustawa o PIP kończy wieloletnie patologie rynku pracy w Polsce. Już teraz w wielu firmach działy HR dostosowują standardy zatrudnienia do nowych przepisów, jeszcze zanim wejdą w życie. Reforma przywraca godność pracy i stabilność zatrudnienia w całym kraju.