Od 1 kwietnia 2026 r. wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Nowe stawki będą wyższe o blisko 9 proc., a maksymalne świadczenia sięgną ponad 160 tys. zł – wynika z obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Polskim.

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określające wysokość jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe. Nowe kwoty będą obowiązywać od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r.

Z dokumentu wynika, że świadczenia zostaną podniesione o niemal 9 proc. względem obecnych stawek.

1781 zł za każdy procent uszczerbku

Najważniejsza zmiana dotyczy wysokości odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Od kwietnia 2026 r. za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku przysługiwać będzie 1781 zł. Obecnie jest to 1636 zł.

Taka sama kwota będzie wypłacana również w przypadku zwiększenia uszczerbku o co najmniej 10 punktów procentowych.

Ponad 31 tys. zł za całkowitą niezdolność do pracy

Wzrośnie także jednorazowe odszkodowanie dla osób, u których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Nowa kwota wyniesie 31 162 zł.

Takie samo świadczenie przysługiwać będzie również w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia rencisty.

Nawet 160 tys. zł dla rodziny zmarłego

Najwyższe świadczenia przewidziano dla rodzin zmarłych ubezpieczonych lub rencistów. Małżonek lub dziecko będą mogli otrzymać jednorazowo 160 264 zł.

W przypadku innych członków rodziny kwota wyniesie 80 132 zł.

Jeżeli do odszkodowania uprawnionych jest więcej osób, świadczenia będą odpowiednio zwiększane – np. o 31 162 zł na każde kolejne dziecko lub uprawnionego członka rodziny.

Zróżnicowane kwoty w zależności od liczby uprawnionych

Wysokość odszkodowania zależy od liczby osób uprawnionych oraz ich stopnia pokrewieństwa. W sytuacji, gdy do świadczenia mają prawo jednocześnie małżonek i dzieci, podstawowa kwota wynosi 160 264 zł i jest powiększana o dodatkowe kwoty na każde dziecko.

Podobne zasady obowiązują w przypadku większej liczby dzieci lub innych członków rodziny.