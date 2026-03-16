Ponad 1,5 mln Polaków pracuje na zleceniu. Nowe dane pokazują wyraźny trend [DANE GUS]

Na koniec III kw. 2025 r. pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało nieco ponad 1,5 mln osób – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To o 5,4 proc. więcej niż na koniec września 2024 r.

Według GUS liczba osób pracujących tylko na podstawie umów zlecenia i pokrewnych była większa w końcu września 2025 r. o 3,5 proc. wobec końca czerwca 2025 r.

Wzrost liczby osób pracujących na zlecenie

Z informacji GUS wynika, że wśród ogółu wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych większość stanowią mężczyźni. W końcu września 2025 r. ich udział wyniósł 51,3 proc. i było to o 0,5 punktu proc. więcej niż rok wcześniej i o 0,2 pkt proc. więcej niż w końcu czerwca 2025 r. GUS podał także, że w porównaniu do września 2024 r. zarówno liczba kobiet, jak i mężczyzn wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych zwiększyła się odpowiednio o 4,4 proc. i 6,4 proc. Z kolei w porównaniu do końca czerwca 2025 r. ich liczba zwiększyła się odpowiednio o 3,2 proc. i 3,8 proc.

„W końcu września 2025 r. mediana wieku wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wyniosła 42 lata i była taka sama jak we wrześniu 2024 r.” – podał GUS. – „We wrześniu 2025 r. – tak jak w poprzednich miesiącach – najwięcej osób wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych było w sekcji Administrowanie i działalność wspierająca, która obejmuje m.in. działalność agencji zatrudnienia świadczących usługi pośrednictwa pracy. Według stanu na 30 września 2025 r. było to 326,5 tys. osób, tj. 21,7 proc. ogółu wykonujących pracę wyłącznie na podstawie tego rodzaju umów” – czytamy w informacji GUS.

Najpopularniejsze sektory pracy na zleceniu

Druga pod względem liczby grupa osób zatrudnionych na umowę zlecenia pracowała w sekcji naprawa pojazdów samochodowych. Stanowiły one 10,5 proc. ogóły zleceniobiorców, czyli o 0,5 pkt proc. mniej niż rok wcześniej oraz 0,1 pkt proc. mniej niż w czerwcu 2025 r.

Najwięcej w regionie warszawskim i śląskim

„W ostatnim dniu września 2025 r. najwięcej osób wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych mieszkało w regionie warszawskim stołecznym oraz w regionie śląskim – odpowiednio 199,3 tys. i 175,8 tys. osób, co stanowiło 13,3 proc. i 11,7 proc. ogółu wykonujących pracę wyłącznie na podstawie tych umów” – podał GUS.

Z kolei regionami o najmniejszej liczbie zleceniobiorców były województwa świętokrzyskie i opolskie, gdzie w ten sposób pracowało odpowiednio 30,5 tys. i 31,3 tys. osób (co stanowiło 2,0 proc. i 2,1 proc. ogółu wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych). Według GUS w porównaniu do września 2024 r. udziały te pozostawały na zbliżonym poziomie.