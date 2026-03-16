Kadry » Wiadomości » Ponad 1,5 mln Polaków pracuje na zleceniu. Nowe dane pokazują wyraźny trend [DANE GUS]

Ponad 1,5 mln Polaków pracuje na zleceniu. Nowe dane pokazują wyraźny trend [DANE GUS]

16 marca 2026, 13:09
Ponad 1,5 mln Polaków pracuje na zleceniu. Nowe dane pokazują wyraźny trend [DANE GUS]
Ponad 1,5 mln Polaków pracuje na zleceniu. Nowe dane pokazują wyraźny trend [DANE GUS]
Na koniec III kw. 2025 r. pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało nieco ponad 1,5 mln osób – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To o 5,4 proc. więcej niż na koniec września 2024 r.

Według GUS liczba osób pracujących tylko na podstawie umów zlecenia i pokrewnych była większa w końcu września 2025 r. o 3,5 proc. wobec końca czerwca 2025 r.

Wzrost liczby osób pracujących na zlecenie

Z informacji GUS wynika, że wśród ogółu wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych większość stanowią mężczyźni. W końcu września 2025 r. ich udział wyniósł 51,3 proc. i było to o 0,5 punktu proc. więcej niż rok wcześniej i o 0,2 pkt proc. więcej niż w końcu czerwca 2025 r. GUS podał także, że w porównaniu do września 2024 r. zarówno liczba kobiet, jak i mężczyzn wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych zwiększyła się odpowiednio o 4,4 proc. i 6,4 proc. Z kolei w porównaniu do końca czerwca 2025 r. ich liczba zwiększyła się odpowiednio o 3,2 proc. i 3,8 proc.

W końcu września 2025 r. mediana wieku wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wyniosła 42 lata i była taka sama jak we wrześniu 2024 r.” – podał GUS. – „We wrześniu 2025 r. – tak jak w poprzednich miesiącach – najwięcej osób wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych było w sekcji Administrowanie i działalność wspierająca, która obejmuje m.in. działalność agencji zatrudnienia świadczących usługi pośrednictwa pracy. Według stanu na 30 września 2025 r. było to 326,5 tys. osób, tj. 21,7 proc. ogółu wykonujących pracę wyłącznie na podstawie tego rodzaju umów” – czytamy w informacji GUS.

Najpopularniejsze sektory pracy na zleceniu

Druga pod względem liczby grupa osób zatrudnionych na umowę zlecenia pracowała w sekcji naprawa pojazdów samochodowych. Stanowiły one 10,5 proc. ogóły zleceniobiorców, czyli o 0,5 pkt proc. mniej niż rok wcześniej oraz 0,1 pkt proc. mniej niż w czerwcu 2025 r.

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

Najwięcej w regionie warszawskim i śląskim

W ostatnim dniu września 2025 r. najwięcej osób wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych mieszkało w regionie warszawskim stołecznym oraz w regionie śląskim – odpowiednio 199,3 tys. i 175,8 tys. osób, co stanowiło 13,3 proc. i 11,7 proc. ogółu wykonujących pracę wyłącznie na podstawie tych umów” – podał GUS.

Z kolei regionami o najmniejszej liczbie zleceniobiorców były województwa świętokrzyskie i opolskie, gdzie w ten sposób pracowało odpowiednio 30,5 tys. i 31,3 tys. osób (co stanowiło 2,0 proc. i 2,1 proc. ogółu wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych). Według GUS w porównaniu do września 2024 r. udziały te pozostawały na zbliżonym poziomie.

oprac. Anna Rymkiewicz
Autopromocja

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

Kadry
Ponad 1,5 mln Polaków pracuje na zleceniu. Nowe dane pokazują wyraźny trend [DANE GUS]
16 mar 2026

Na koniec III kw. 2025 r. pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało nieco ponad 1,5 mln osób – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To o 5,4 proc. więcej niż na koniec września 2024 r.
Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez ePUAP
16 mar 2026

Rok 2026 przyniósł istotną zmianę w sposobie komunikacji z instytucjami publicznymi, w tym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia korespondencja kierowana do ZUS za pośrednictwem platformy ePUAP nie jest uznawana za skutecznie doręczoną. Do 11 marca ZUS honorował korespondencję przysłaną w ten sposób, więc tak złożone wnioski zostaną jeszcze rozpatrzone. Od 12 marca obowiązują inne zasady. Sprawdź jakie.
Praca przy komputerze: 5 minut przerwy monitorowej po każdej godzinie i okulary lub soczewki. Co dokładnie gwarantują przepisy?
16 mar 2026

Po każdej godzinie pracy przy monitorze przysługuje co najmniej 5 minut przerwy wliczanej do czasu pracy - albo praca ma być organizowana przemiennie. W skali roku robi się z tego ukryta pokaźna pula godzin. A jeśli lekarz medycyny pracy zaleci korekcję wzroku do monitora, pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary lub soczewki.
"Czekaliśmy na to ponad 20 lat, ale warto było" - podkreśla Główny Inspektor Pracy. Jak będzie wyglądać przekształcenie zlecenia w etat?
16 mar 2026

Można powiedzieć, że nadchodzi rewolucja w Państwowej Inspekcji Pracy – po 20 latach oczekiwań czas na zmiany. Czy to jednak będą zmiany na dobre? Poniżej przedstawiamy stanowisko Głównego Inspektora Pracy Pana Marcina Staneckiego, który wypowiada się w sprawie nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw.

PIP dostanie realną władzę nad „śmieciówkami” i B2B. Reforma przeszła przez Senat – co się zmieni dla firm i pracowników?
13 mar 2026

Senat właśnie przepuścił bez żadnych poprawek ustawę, która może na nowo ułożyć relacje między pracodawcami a wykonawcami pracującymi na „śmieciówkach” i B2B. Państwowa Inspekcja Pracy ma dostać narzędzia, by zamieniać fikcyjne kontrakty cywilnoprawne w etaty – a od ich użycia zależą również pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Dokument zmierza teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
PPK: osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta
13 mar 2026

Osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta. Głównym celem uczestnictwa w PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu właśnie 60. roku życia. Wariant wypłaty, wybrany przez uczestnika PPK po osiągnięciu tego wieku, przesądza o tym, czy uczestnik będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych.
Rozliczanie nadgodzin u pracownika zatrudnionego na część etatu. Poradnik dla pracodawców
13 mar 2026

Zatrudnianie pracowników na część etatu to dla wielu firm klucz do elastyczności. Jednak rozliczanie ich czasu pracy budzi znacznie więcej kontrowersji niż w przypadku pracowników pełnoetatowych. Kluczowym wyzwaniem jest prawidłowe ustalenie momentu, w którym pracownikowi zaczyna przysługiwać dodatek za nadgodziny. Błędne zapisy lub ich brak w umowie o pracę mogą narazić pracodawcę na roszczenia ze strony pracowników lub problemy w razie kontroli przez PIP.
Senat przyjął PIP. Decyzje inspektora "na przyszłość" budzą spory
13 mar 2026

Senat przyjął w czwartek reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert prawa pracy prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk ocenił dla PAP, że reforma zmierza w dobrym kierunku i jest rozwiązaniem kompromisowym. Zaznaczył jednak, że niektóre przepisy mogą być kontrowersyjne.

13 emerytura 2026 netto. Kiedy wypłata? [Terminy]
16 mar 2026

13 emerytura w 2026 roku - ile wynosi kwota netto? Nie trzeba składać wniosku o trzynastkę - przyznawana jest z urzędu. Wypłata trzynastki funkcjonuje od 2019 roku. Kiedy przewidywana jest w tym roku? Oto terminy wskazane przez ZUS.
Sejm uchwalił reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy
12 mar 2026

W środę 11 marca 2026 r. Sejm uchwalił kontrowersyjną reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Teraz prace nad ustawą prowadzone są w Senacie.
