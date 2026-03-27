REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Kiedy zmiana czasu na letni 2026? Już w ten weekend. Co to oznacza dla pracujących w nocy?

Kiedy zmiana czasu na letni 2026? Już w ten weekend. Co to oznacza dla pracujących w nocy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 marca 2026, 09:26
Emilia Panufnik
28 marca 2026, 09:26
zmiana czasu na letni marzec 2026 kiedy 29 marca czas pracy
Kiedy zmiana czasu na letni 2026? Już w ten weekend. Co to oznacza dla pracujących w nocy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy jest zmiana czasu na letni w 2026 roku? W tym roku przestawiamy zegarki nieco wcześniej niż rok temu, bo w niedzielę 29 marca. Czy w przyszłości nie będzie zmiany czasu? Co zmiana czasu na letni oznacza dla pracujących w nocy?

rozwiń >

Kiedy zmiana czasu na letni w 2026 roku?

Zgodnie z art. 3 ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów wprowadza i odwołuje czas letni środkowoeuropejski w drodze rozporządzenia. Daty zmiany czasu ogłaszane są z wyprzedzeniem obejmującym co najmniej jeden rok kalendarzowy. Przy ich ustalaniu uwzględnia się obowiązujące standardy międzynarodowe.

REKLAMA

REKLAMA

Obecnie obowiązujące przepisy zawarte są w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026. Dokument ten określa terminy zmiany czasu do 2026 roku włącznie. 

Niedziela 29 marca 2026 r. - zmiana czasu na letni już w ten weekend

W 2026 roku zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w niedzielę 29 marca. Jak co roku, przestawiamy zegarki w ostatni weekend marca. Czas letni środkowoeuropejski wprowadzany jest w następujących terminach:

  1. 27 marca 2022 r.
  2. 26 marca 2023 r.
  3. 30 marca 2024 r.
  4. 30 marca 2025 r.
  5. 29 marca 2026 r.

O której godzinie przestawiamy czas z zimowego na letni?

Zmiana czasu następuje w nocy z 28 na 29 marca 2026 r. O godzinie 2:00 przesuwamy wskazówki zegara na godzinę 3:00, czyli o jedną godzinę do przodu. Oznacza to, że noc będzie krótsza o jedną godzinę — śpimy krócej, a dzień staje się dłuższy.

REKLAMA

Ważne

Zmiana czasu na letni następuje w nocy z 28 na 29 marca 2026 roku (niedziela). Zegarki przestawiamy z godziny 2:00 na 3:00.

Od kiedy zmieniamy czas w Polsce?

Zmiana czasu była po raz pierwszy stosowana w Polsce w okresie międzywojennym. Następnie obowiązywała z przerwami w latach 1946–1949 oraz 1957–1964. Od 1977 roku zmiana czasu stosowana jest nieprzerwanie. Głównym celem wprowadzenia czasu letniego było efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy zmiana czasu będzie zniesiona?

Kwestia rezygnacji ze zmiany czasu pozostaje nierozstrzygnięta. W 2019 roku informowano o planach odejścia od sezonowej zmiany czasu w państwach członkowskich Unii Europejskiej od 2021 roku. Prace te zostały jednak zawieszone, m.in. w związku z pandemią COVID-19. W 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że Komisja Europejska rekomenduje utrzymanie dotychczasowych zasad zmiany czasu w latach 2022–2026. Oznacza to, że do końca 2026 roku w Polsce czas będzie zmieniany na obowiązujących zasadach.

Zmiana czasu a mniejsza liczba godzin pracy w nocy

Zmiana czasu na letni ma wpływ na pracowników wykonujących pracę w porze nocnej. W nocy z 28 na 29 marca 2026 r. zmiana czasu z godziny 2:00 na 3:00 powoduje skrócenie zmiany o jedną godzinę. W praktyce oznacza to nieprzepracowanie pełnego wymiaru czasu pracy wynikającego z harmonogramu. Kwestia ta nie została wprost uregulowana w przepisach prawa pracy. Przyjmuje się jednak, że skrócenie czasu pracy z powodu zmiany czasu nie powinno wpływać na wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stałej stawce miesięcznej. Traktuje się to jako przestój niezawiniony przez pracownika, który pozostaje w gotowości do wykonywania pracy.

Również w przypadku pracowników wynagradzanych stawką godzinową przyjmuje się, że powinni oni otrzymać wynagrodzenie za pełny wymiar czasu pracy przewidziany w danym okresie rozliczeniowym. W praktyce pracodawcy często wypłacają za tę godzinę wynagrodzenie przestojowe na podstawie art. 81 Kodeksu pracy.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 16, poz. 144)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026 (Dziennik Ustaw z 2022, poz. 539)

Powiązane
Zmiana czasu z zimowego na letni w 2026 r. – kiedy przestawiamy zegarki?
Zmiana czasu z zimowego na letni w 2026 r. – kiedy przestawiamy zegarki?
Zmiana czasu na zimowy trwa moment, ale konsekwencje w pracy i w życiu osobistym ciągną się tygodniami. Czy wszystkie są korzystne
Zmiana czasu na zimowy trwa moment, ale konsekwencje w pracy i w życiu osobistym ciągną się tygodniami. Czy wszystkie są korzystne
Zmiana czasu już w ten weekend. Jak będą płacić za pracę w nocy?
Zmiana czasu już w ten weekend. Jak będą płacić za pracę w nocy?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Ustawa o PIP czeka na podpis. Kary dla pracodawców po wejściu w życie od 2 do 60 tys. zł, przy recydywie od 3 do 90 tys. zł, mandat inspektora PIP do 10 tys. zł
27 mar 2026

Ustawa o PIP czeka na podpis. Jakie konsekwencje dla pracodawców mogłoby przynieść jej wejście w życie? Można wyliczyć m. in. wyższe kary od 2 do 60 tys. zł, przy recydywie od 3 do 90 tys. zł, a mandat inspektora PIP do 10 tys. zł.
KRUS wypłaca 13. emerytury 2026. W jakich terminach można spodziewać się dodatkowego świadczenia?
27 mar 2026

KRUS wypłaca 13. emerytury 2026: w jakich terminach można spodziewać się dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów? Czy wszyscy uzyskają trzynastkę w tym roku?
Granice milczenia. W jaki sposób pracodawca powinien reagować na hejt?
27 mar 2026

Jeszcze kilka lat temu hejt w pracy traktowano jak „szum w tle”. Dziś ten sam „szum” coraz częściej staje się realnym problemem prawnym, dowodowym i wizerunkowym dla pracodawcy. Bo hejt to nie tylko emocje. To konkretne zachowania, które – jeśli są powtarzalne, publiczne albo tolerowane przez organizację – mogą prowadzić do dokładnie takich skutków jak mobbing. I coraz częściej to właśnie hejt jest pierwszym testem: czy pracodawca naprawdę dba o bezpieczne i godne warunki pracy, czy tylko deklaruje to w polityce HR.
Jest nowa tablica dalszego trwania życia GUS 2026
27 mar 2026

Jest już nowa tablica średniego dalszego trwania życia GUS. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pojawił się w środę 25 marca 2026 r. Przedstawiamy nowy załącznik z tablicą obowiązującą od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. Średnie życie wydłuża się, co oznacza niższe emerytury.

REKLAMA

Pracowała 20 lat na najniższej krajowej. Ile wyniesie jej emerytura w 2026 r.? [Wyliczenia ZUS]
26 mar 2026

Jedną z najczęściej poszukiwanych informacji na temat emerytur jest: "Ile wyniesie moja emerytura?". ZUS posiada kalkulator emerytalny, który ułatwia wyliczenie wysokości przyszłej emerytury. Ile wyniesie w 2026 r. emerytura kobiety, która pracowała 20 lat na najniższej krajowej? Poprosiliśmy Zakład o szacunkową kwotę emerytury.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III AUa 1247/24. To będzie przełom dla pracowników i pracodawców: tokeny w zamian za podwyżkę
26 mar 2026

Wraz z rozwojem technologii, rozwijają się też stosunki społeczno-gospodarcze. Cyfryzacja i tokenizacja dotarła i do stosunku pracy. Już wcale nie takie oczywiste jest to, że dodatkowe świadczenia pracownicze mogą mieć formę tylko pieniężną, benefitów czy deputatów. We współczesnych realiach prym mogą wieść tokeny. I tutaj z odpowiedzią na wiele prawno-pracowniczych wątpliwości przychodzi nam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III AUa 1247/24 - bardzo świeży i aktualny bo z 19 lutego 2025 r. Już da się słyszeć głosy, że to będzie przełom dla pracowników i pracodawców, tokeny w zamian za podwyżkę - to jest novum. Zaprezentowana przez sąd wykładnia daje ugruntowanie dla programów motywacyjnych dla pracowników opartych na technologii blockchain.
Fałszywe CV, deepfake na rozmowie i syntetyczne tożsamości. Polskie firmy muszą się bronić!
26 mar 2026

Fałszywe życiorysy generowane przez sztuczną inteligencję trafiają do skrzynek email działów HR polskich firm. W grę wchodzą syntetyczne tożsamości, technologia deepfake i zorganizowane grupy przestępcze. Skąd się biorą fałszywe aplikacje, czemu służą i jak się przed nimi bronić?
Dyrektywa płacowa i polska ustawa: nie rewolucja a ewolucja i to nie 7 czerwca 2026 r., a później. MRPiPS wstępnie zapowiada wydłużenie vacatio legis
26 mar 2026

W dniu 25 marca 2026 r. miała miejsce niezwykle interesująca konferencja pt.: „Jawność i przejrzystość wynagrodzeń: szanse, wyzwania i kierunki zmian.”. Konferencja była organizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przedstawiciele portalu Infor.pl uczestniczyli w obradach. Efektem będzie seria artykułów poruszająca najciekawsze i najbardziej kontrowersyjne – z perspektywy prawnej i praktycznej - zagadnienia. Pierwszy z cyklu artykułów ma charakter ogólny, nakreślający tematykę.

REKLAMA

ZUS rozpocznie wypłaty trzynastej emerytury. Sprawdź wysokość świadczenia i kiedy je dostaniesz
27 mar 2026

Zbliża się termin wypłaty przez ZUS dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Wypłaty netto będą się różnić i będą uzależnione od wysokości otrzymywanej emerytury lub renty. Co może być potrącone z trzynastki?
Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Czy czeka nas powrót do reformy emerytalnej z 2012 roku?
26 mar 2026

Pomysł zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn nie jest niczym nowym. Jednakowy czas przejścia na emeryturę dla obu płci przewidywała reforma emerytalna z 2012 roku podjęta przez rząd ówczesnego premiera Donalda Tuska. Czy ten pomysł znowu ma zostać wcielony w życie?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA