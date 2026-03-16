Strona główna » Kadry » Wiadomości » Nabory PARP 2026. Ważne terminy według województw [Dofinansowanie, szkolenia]

Nabory PARP 2026. Ważne terminy według województw [Dofinansowanie, szkolenia]

16 marca 2026, 08:26
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
parp 2026 nabór wnioski dofinansowanie terminy
Ruszyły nabory PARP w 2026 roku. Oto ważne terminy do zapamiętania dla poszczególnych województw w Polsce. Można składać wnioski o dofinansowanie usług rozwojowych dla firm oraz wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców priorytetowych województw, powiatów i gmin.

Nabory PARP 2026 - terminy według województw

Kilka dni temu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła start dla naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych dla firm oraz wsparcia rozwoju kompetencji mieszkańców priorytetowych województw, powiatów i gmin. Sprawdź, czy twoje miejsce zamieszkania kwalifikuje cię do dofinansowania!

PARP dofinansowania - województwo dolnośląskie

W marcu w regionie rusza kilka naborów na dofinansowanie szkoleń i usług rozwojowych. 10 marca rozpocznie się VIII runda projektu „Kompetencje i kwalifikacje – wsparcie zielonej transformacji w powiatach świdnickim i dzierżoniowskim”, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji w kontekście zielonej transformacji.

Równolegle prowadzone będą nabory w projekcie „Dotacje na usługi rozwojowe dla firm”. 2 marca wystartuje rekrutacja dla MMŚP z subregionu jeleniogórskiego prowadzona przez Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.. 9 marca ruszą kolejne dwa nabory: dla MMŚP z subregionu jeleniogórskiego i wrocławskiego realizowany przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. oraz dla MMŚP i dużych firm z subregionu wrocławskiego prowadzony przez Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

4 marca rozpocznie się także nabór do projektu wspierającego rozwój kompetencji dorosłych mieszkańców Wrocław i okolicznych powiatów. Rekrutacja potrwa do 7 marca lub do wyczerpania puli 700 tys. zł. W marcu ruszy również projekt „Nowe kompetencje” skierowany do pracodawców i pracowników z powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego.

PARP dofinansowania - województwo kujawsko-pomorskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przeprowadzi w dniach 2–6 marca XII nabór do projektu „Kierunek – Rozwój”. Wsparcie jest dedykowane wyłącznie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami z terenu województwo kujawsko-pomorskie, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje. W tej edycji nie przewidziano dofinansowania studiów podyplomowych.

PARP dofinansowania - województwo łódzkie

W województwo łódzkie marzec obfituje w liczne nabory. Do 3 marca trwa XIII edycja projektu „Bon – apetyt na Rozwój 2” z budżetem 1,5 mln zł, a 18 marca ruszy kolejna tura (1 mln zł).

16 marca rozpocznie się IX runda „Mennicy Usług Szkoleniowych 2” (1,9 mln zł) dla przedsiębiorców i ich pracowników. 31 marca wystartuje projekt „Bon szkoleniowy szansą na rozwój osobisty” dla 200 dorosłych mieszkańców regionu (1,36 mln zł).

13 marca ruszą dwie rundy „Łódzkich bonów rozwojowych” (łącznie ponad 1 mln zł). 4 marca wystartuje XV nabór w projekcie „Strefa Transformacji” (1 mln zł, maks. 11 tys. zł na osobę), a 9 marca – XVI nabór w projekcie „Zawodowa reaktywacja”. 17 marca rozpocznie się także III runda projektu „Mennica Usług Szkoleniowych dla mieszkańców Obszaru Transformacji” z budżetem 1,98 mln zł.

PARP dofinansowania - województwo małopolskie

W regionie ruszają kolejne nabory dla przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem szkoleń i usług rozwojowych. 2 marca 2026 r. Fundacja Rozwoju Regionu Rabka rozpocznie 17. nabór w projekcie „Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy 2”. Wsparcie skierowane jest do samozatrudnionych oraz firm z sektora MŚP z podregionu nowotarskiego (powiaty: nowotarski, suski, tatrzański).

Do 30 marca trwa natomiast 17. nabór w projekcie „Tarnowskie Bony Rozwojowe”. Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność w podregionie tarnowskim (powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz miasto Tarnów).

PARP dofinansowania - województwo mazowieckie

  • 9 marca wystartują dwa projekty: „Przedsiębiorco, zainwestuj w swoją kadrę! 1” (dla regionu warszawskiego stołecznego) oraz „Przedsiębiorco, zainwestuj w swoją kadrę! 2” (dla regionu mazowieckiego regionalnego). O wsparcie mogą ubiegać się pracodawcy i pracownicy sektora MMŚP oraz gminne jednostki samorządu terytorialnego. Projekty realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
  • Do 10 marca trwa nabór w projekcie „Kompetentni i wykwalifikowani mieszkańcy podregionu radomskiego”, skierowanym do dorosłych osób chcących podnieść swoje kwalifikacje.
  • 1 marca rusza nabór w projekcie „Wsparcie rozwojowe mieszkańców podregionu warszawskiego”, adresowanym do pełnoletnich mieszkańców Warszawy (z preferencją m.in. dla osób 50+, kobiet i osób z niepełnosprawnościami).
  • 2 marca rozpocznie się nabór w projekcie „Akademia Rozwoju Umiejętności” dla mieszkańców podregionu warszawskiego wschodniego.
  • Od 9 do 20 marca prowadzony będzie nabór w projekcie „Nowe możliwości dla aktywności zawodowej”, skierowanym do dorosłych osób z niepełnosprawnościami z podregionu płockiego.

PARP dofinansowania - województwo podkarpackie

W marcu ruszy IX nabór w projekcie „Akademia kwalifikacji zawodowych” dla dorosłych mieszkańców subregionu obejmującego powiat mielecki i kolbuszowski, którzy chcą podnieść swoje kompetencje. 19–20 marca odbędzie się VII nabór w projekcie „Postaw na siebie!”, skierowanym do dorosłych mieszkańców Rzeszów zainteresowanych rozwojem zawodowym.

PARP dofinansowania - województwo wielkopolskie

2 marca rozpocznie się nabór w projekcie „Usługi rozwojowe dla mieszkańców podregionu leszczyńskiego”. XIII runda potrwa do 6 marca i będzie prowadzona elektronicznie. Program przeznaczony jest dla mieszkańców podregionu leszczyńskiego.

PARP dofinansowania - województwo śląskie

W marcu zaplanowano liczne nabory w projektach wspierających szkolenia, walidację i certyfikację kompetencji osób dorosłych w różnych subregionach województwa śląskiego (północnym, centralnym, zachodnim i południowym). Rekrutacje będą prowadzone w kilku turach: 2–6 marca, 9–13 marca, 16–20 marca oraz 23–27 marca. Wsparcie obejmuje zarówno ogólne podnoszenie kwalifikacji, jak i projekty dedykowane m.in. kadrom medycznym.

PARP dofinansowania - województwo warmińsko-mazurskie

W regionie prowadzonych jest kilka naborów ciągłych dla sektora MŚP oraz osób związanych z opieką długoterminową. Projekty realizują m.in. TECHPAL Sp. z o.o. oraz Krajowa Agencja Informacyjna INFO Sp. z o.o.. Od 10 marca 2026 r. ruszy także nabór w projekcie „EDUKACJA dla przyszłości”, skierowany do dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść kompetencje (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą).

PARP dofinansowania - województwo zachodniopomorskie

W województwie zachodniopomorskim trwa nabór ciągły w trzech projektach wspierających mikro, małe i średnie firmy. Operatorami są: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.. Programy umożliwiają przedsiębiorcom uzyskanie dofinansowania na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

PARP dofinansowania - województwo lubelskie

Dofinansowania usług rozwojowych (szkoleń, kursów, doradztwa) na Lubelszczyźnie w 2026 r. oferowane są głównie przez Lubelską Fundację Rozwoju oraz Wschodnią Agencję Rozwoju. Dofinansowania dostępne są w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR), z poziomem wsparcia do 80% (dla mikro, małych i średnich firm) i limitem do 5000 PLN na osobę.

oprac. Emilia Panufnik
Kadry
PIP dostanie realną władzę nad „śmieciówkami” i B2B. Reforma przeszła przez Senat – co się zmieni dla firm i pracowników?
13 mar 2026

Senat właśnie przepuścił bez żadnych poprawek ustawę, która może na nowo ułożyć relacje między pracodawcami a wykonawcami pracującymi na „śmieciówkach” i B2B. Państwowa Inspekcja Pracy ma dostać narzędzia, by zamieniać fikcyjne kontrakty cywilnoprawne w etaty – a od ich użycia zależą również pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Dokument zmierza teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
PPK: osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta
13 mar 2026

Osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta. Głównym celem uczestnictwa w PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu właśnie 60. roku życia. Wariant wypłaty, wybrany przez uczestnika PPK po osiągnięciu tego wieku, przesądza o tym, czy uczestnik będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych.
Rozliczanie nadgodzin u pracownika zatrudnionego na część etatu. Poradnik dla pracodawców
13 mar 2026

Zatrudnianie pracowników na część etatu to dla wielu firm klucz do elastyczności. Jednak rozliczanie ich czasu pracy budzi znacznie więcej kontrowersji niż w przypadku pracowników pełnoetatowych. Kluczowym wyzwaniem jest prawidłowe ustalenie momentu, w którym pracownikowi zaczyna przysługiwać dodatek za nadgodziny. Błędne zapisy lub ich brak w umowie o pracę mogą narazić pracodawcę na roszczenia ze strony pracowników lub problemy w razie kontroli przez PIP.
Senat przyjął PIP. Decyzje inspektora "na przyszłość" budzą spory
13 mar 2026

Senat przyjął w czwartek reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert prawa pracy prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk ocenił dla PAP, że reforma zmierza w dobrym kierunku i jest rozwiązaniem kompromisowym. Zaznaczył jednak, że niektóre przepisy mogą być kontrowersyjne.

13 emerytura 2026 netto. Kiedy wypłata? [Terminy]
16 mar 2026

13 emerytura w 2026 roku - ile wynosi kwota netto? Nie trzeba składać wniosku o trzynastkę - przyznawana jest z urzędu. Wypłata trzynastki funkcjonuje od 2019 roku. Kiedy przewidywana jest w tym roku? Oto terminy wskazane przez ZUS.
Sejm uchwalił reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy
12 mar 2026

W środę 11 marca 2026 r. Sejm uchwalił kontrowersyjną reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Teraz prace nad ustawą prowadzone są w Senacie.
Zmiany w rachunkowości. Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r.
12 mar 2026

Została już ujawniona informacja w sprawie ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Chodzi o nowelizację, która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.). Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r. a nowe przepisy niebawem w mocy! Na co powinny przygotować się firmy i spółki?
Co trzecia osoba nie ma zaufania do ZUS. Jak oszczędzają osoby w wieku przedemerytalnym?
12 mar 2026

Osoby w wieku przedemerytalnym starają się oszczędzać dodatkowe pieniądze na czas emerytury. Odkładana kwota zależy od zarobków. Sprawdź, gdzie osoby 50+ trzymają swoje oszczędności.

Stażowe – odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy (USP) - co dalej?
12 mar 2026

Stażowe – podpowiadamy co trzeba wiedzieć, żeby skutecznie odebrać dokument z ZUS i skorzystać z przywilejów jakie daje zaliczenie okresów zatrudnienia czy prowadzenia JDG - do stażu pracy.
Pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Wyzwanie dla pracodawcy na 2026 r. - inkluzywne środowisko pracy
12 mar 2026

Z badań wynika, że pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Różnorodność, włączająca kultura organizacyjna, zrozumienie i odpowiedzialne zarządzanie zespołami stają się w 2026 roku jednym z kluczowych wyzwań dla pracodawców. Czym jest prawdziwie inkluzywne miejsce pracy, jak postrzegają je Polacy i jak pracodawcy mogą dostosować strategie do zróżnicowanych potrzeb pracowników?
