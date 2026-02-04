Emerytury czerwcowe 2026 - co czeka emerytów w tym roku? Oficjalny komunikat ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę o tzw. emeryturach czerwcowych. Świadczeniobiorcy nie musieli składać żadnych wniosków. Dla zdecydowanej większości przeliczenie oznacza wzrost świadczenia – średnio o ponad 200 zł miesięcznie.

ZUS przelicza emerytury czerwcowe: świadczenia rosną średnio o ponad 200 zł

Od 1 stycznia 2026 r. ZUS z urzędu przelicza emerytury przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009–2019 oraz renty rodzinne po osobach, których dotyczyły te same zasady. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań. Po przeliczeniu ZUS wyda nową decyzję. Jeśli nowa kwota byłaby niższa, świadczenie pozostaje bez zmian.

REKLAMA

REKLAMA

Ile świadczeń już przeliczono

Na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2025 r. ZUS przeliczył 23,3 tys. świadczeń wypłacanych w styczniu 2026 r.:

w 19,5 tys. przypadków ( 84 proc. ) wypłata będzie wyższa ,

) , w 3,8 tys. przypadków (16 proc.) przeliczenie nie wpłynęło na wysokość świadczenia.

98 proc. przeliczeń dotyczy emerytur. Renty rodzinne stanowią 2 proc. Przeliczenia częściej obejmują świadczenia kobiet (66 proc.) niż mężczyzn (34 proc.).

Świadczenia rosną średnio o ponad 200 zł

Dzięki nowym zasadom świadczeniobiorcy zyskali średnio 203,80 zł miesięcznie. Przeliczenia są możliwe, ponieważ w latach 2009–2019 stosowano mniej korzystne zasady waloryzacji składek. Teraz ZUS przyjmuje rozwiązania takie jak przy ustalaniu emerytury w maju, jeśli jest to korzystniejsze, a następnie waloryzuje świadczenie do dziś.

REKLAMA

Do kiedy ZUS przeliczy świadczenia?

– Realizujemy ustawę zgodnie z harmonogramem. Naszym celem jest sprawne i rzetelne przeliczenie świadczeń, bez wniosków i jakichkolwiek formalności po stronie klientów – mówi Bartosz Gaca, dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ZUS deklaruje, że wszystkie sprawy zostaną zakończone do 31 marca 2026 r.

Źródło: ZUS