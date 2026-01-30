REKLAMA

Luty 2026: darmowy kalendarz do druku [PDF]

Luty 2026: darmowy kalendarz do druku [PDF]

30 stycznia 2026
Kinga Olszacka
Emilia Panufnik
Luty 2026 – darmowy kalendarz do druku w formacie PDF. Pobierz i wydrukuj. Kalendarz posiada miejsce na notatki. W tym miesiącu wypadają takie święta jak Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej) czy Dzień Zakochanych (Walentynki). Pobierz kalendarz lutego 2026 do druku w formacie pdf.

Luty 2026 - kalendarz

Jako drugi miesiąc roku luty ma 28 albo 29 dni w roku przestępnym. W tym roku ma 28 dni. Kolejnym rokiem przestępnym będzie rok 2028. Luty nie należy do miesięcy, w których występują święta ustawowo wolne od pracy. Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy wolne są wszystkie niedziele w roku. Dodatkowo dniami wolnymi tego miesiąca są oczywiście dni wynikające z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Najczęściej są to soboty. Biorąc pod uwagę weekendy, w lutym jest 8 dni wolnych od pracy.

W lutym wypadają ferie zimowe. Poniżej sprawdź terminy ferii dla poszczególnych województw.

Luty 2026 – ważne dni

Do świąt, o których warto pamiętać w tym miesiącu, można zaliczyć:

  • 2 lutego 2026 r. (poniedziałek) - Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
  • 12 lutego 2026 r. (czwartek) – Tłusty Czwartek
  • 14 lutego 2026 r. (sobota) - Dzień Zakochanych (Walentynki)
  • 17 lutego 2026 r. (wtorek) - Ostatki
  • 18 lutego 2026 r. (środa) - Popielec

W lutym nie ma ani jednej niedzieli handlowej. Ostatnia niedziela handlowa była 25 stycznia 2026 r., a kolejna będzie dopiero 29 marca 2026 r. przed Wielkanocą.

Darmowy kalendarz luty 2026 do druku

Oto darmowy kalendarz luty 2026 do pobrania w formacie pdf i wydruku. Kalendarz miesięczny zawiera wymienione wyżej święta, wyróżnione weekendy i miejsce na notatki.

Pobierz kalendarz lutego 2026 »

Luty - przysłowia ludowe

Z każdym miesiącem roku wiążą się ludowe przysłowia. Odnosiły się do pogody, pór roku i świętych patronów konkretnych dni miesiąca. Jakie powiedzenia dotyczą lutego? Oto część z nich:

  • Idzie luty, podkuj buty.
  • Luty bywa w lód okuty.
  • Gdy w początku lutego burze i śniegi, początek wiosny już niedaleki.
  • Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest niedługa zima.
  • Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa, długo trwa zima, to jest niewątpliwa.
  • Gdy luty bez mrozu i nieburzliwy, rok bywa słotny i nieurodziwy.
  • W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały.
  • Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi.
  • Gdy wiatr ostro w lutym wieje, chłop ma dobrą nadzieję.
  • W lutym gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry walne są w tym roku.
  • W lutym wody wiele, w lecie głodne będzie cielę.
  • Na świętego Macieja (24 luty) pierwsza wiosny nadzieja.
  • Kiedy luty puści to marzec wypiecze.
  • Kiedy luty schodzi, człek po wodzie brodzi.
  • Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w kominie i miej kożuch suty.

