Pracodawca nie może pytać o wynagrodzenie. Jakie nowe obowiązki ciążą na pracodawcy od 2026 r.?
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Od 2026 r. na pracodawcy ciążą dodatkowe obowiązki. Co zmieniło się w Kodeksie pracy? O czym muszą wiedzieć także pracownicy? Między innymi o tym, że pracodawca nie może pytać o wynagrodzenie kandydata do pracy. Zakazują mu tego nowe przepisy.
- Zmiany w Kodeksie pracy 2026 - nowe obowiązki pracodawcy
- Pracodawca nie pyta o aktualne i poprzednie wynagrodzenie kandydata do pracy
- Podsumowanie
Zmiany w Kodeksie pracy 2026 - nowe obowiązki pracodawcy
Dnia 23 czerwca 2025 roku w Dzienniku Ustaw pojawiła się Ustawa z dnia 4 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Wprowadza ona istotne zmiany dotyczące wynagrodzenia kandydata do pracy i pracownika. Przepisy nakładają nowe obowiązki na pracodawców. Pierwsza zmiana polega na dodaniu nowego art. 183ca, który zawiera dodatkowe obowiązki informacyjne pracodawców. Przede wszystkim kandydat do pracy musi uzyskać informację na temat:
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- proponowanego wynagrodzenia (wraz ze wszystkimi jego składnikami), jego początkowej wysokości lub przedziału wynagrodzenia – ustalanych na podstawie obiektywnych i neutralnych kryteriów, w szczególności z uwzględnieniem równości płci,
- odpowiednich postanowieniach układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania – jeśli pracodawca jest objęty układem zbiorowym pracy lub obowiązuje u niego regulamin wynagradzania.
Co więcej, pracodawca jest zobowiązany do przekazania tych informacji w odpowiednio wcześniejszym terminie, tak aby kandydat mógł się z nimi zapoznać w formie papierowej lub elektronicznej. Taka procedura ma na celu zapewnienie równych i świadomych negocjacji w trakcie rozmowy o pracę. Pracodawca przekazuje powyższe informacje:
- w ogłoszeniu o naborze na stanowisko;
- przed rozmową kwalifikacyjną – jeżeli pracodawca nie ogłosił naboru na stanowisko albo nie przekazał tych informacji w ogłoszeniu o naborze na stanowisko;
- przed nawiązaniem stosunku pracy – jeżeli pracodawca nie ogłosił naboru na stanowisko albo nie przekazał tych informacji w ogłoszeniu o naborze na stanowisko, albo przed rozmową kwalifikacyjną.
Polecamy: Wideoszkolenie: Jawność i równość wynagrodzeń – co czeka pracodawców?
ZMIANA PIERWSZA: po art. 183c dodaje się art. 183ca w brzmieniu:
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„Art. 183ca. § 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na danym stanowisku otrzymuje od pracodawcy informację o:
1) wynagrodzeniu, o którym mowa w art. 183c § 2, jego początkowej wysokości lub jego przedziale - opartym na obiektywnych, neutralnych kryteriach, w szczególności pod względem płci, oraz
2) odpowiednich postanowieniach układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania - w przypadku gdy pracodawca jest objęty układem zbiorowym pracy lub obowiązuje u niego regulamin wynagradzania.
§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, pracodawca przekazuje z wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się z tymi informacjami, w postaci papierowej lub elektronicznej, osobie ubiegającej się o zatrudnienie, zapewniając świadome i przejrzyste negocjacje:
1) w ogłoszeniu o naborze na stanowisko;
2) przed rozmową kwalifikacyjną - jeżeli pracodawca nie ogłosił naboru na stanowisko albo nie przekazał tych informacji w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1;
3) przed nawiązaniem stosunku pracy - jeżeli pracodawca nie ogłosił naboru na stanowisko albo nie przekazał tych informacji w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, albo przed rozmową kwalifikacyjną.
§ 3. Pracodawca zapewnia, aby ogłoszenia o naborze na stanowisko oraz nazwy stanowisk były neutralne pod względem płci, a proces rekrutacyjny przebiegał w sposób niedyskryminujący.”;
Pracodawca nie pyta o aktualne i poprzednie wynagrodzenie kandydata do pracy
Druga zmiana polega na zmianie brzmienia punktu szóstego w art. 221 §1 KP, który dotyczy katalogu danych, jakich pracodawca może zażądać od kandydata do pracy. Zaostrza się przepis pozwalający na pytanie o dotychczasowy przebieg zatrudnienia. Pracodawca nie może prosić o informacje dotyczące aktualnego i poprzedniego wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika w ramach stosunku pracy.
ZMIANA DRUGA: w art. 221 w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia, z wyłączeniem informacji o wynagrodzeniu w obecnym stosunku pracy oraz w poprzednich stosunkach pracy.”.
Aktualna treść art. 221§ 1 Kodeksu pracy:
Art. 221. [Dane osobowe pracownika]
§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Podsumowanie
Powyższe zmiany w Kodeksie pracy wchodzą w życie w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co miało miejsce 23 czerwca 2025 r. Oznacza to, że nowe przepisy zaczynają obowiązywać w 2026 roku. Celem ustawy jest głównie wprowadzenie nowego obowiązku dla pracodawców dotyczącego zakresu informacji, jakie należy podać w ogłoszeniu o pracę. Dodaje się proponowane wynagrodzenie za oferowaną pracę. Ustawodawca dąży do przejrzystości wynagrodzeń, równości i niedyskryminacji w rekrutacji oraz ochronę danych osobowych dotyczących wysokości wynagrodzenia kandydatów do pracy.
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