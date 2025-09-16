REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Inne formy zatrudnienia » Umowy cywilnoprawne » Reforma PIP: inspektor pracy sam wyda decyzję o przekształceniu umowy w umowę o pracę. Wykonalność będzie natychmiastowa

Reforma PIP: inspektor pracy sam wyda decyzję o przekształceniu umowy w umowę o pracę. Wykonalność będzie natychmiastowa

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 września 2025, 15:42
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
pip inspektor pracy nowe uprawnienia zmiany
PIP: inspektor pracy będzie miał nowe uprawnienia. Jakie zmiany przewiduje ustawa? Decyzja o przekształceniu umowy w umowę o pracę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Reforma PIP przewiduje m.in. uprawnienie inspektora pracy do wydania decyzji o przekształceniu umowy cywilnej w umowę o pracę. Wykonalność takiej decyzji będzie natychmiastowa. Aktualnie inspektorzy PIP muszą kierować się w tej sprawie do sądu. Jakie jeszcze zmiany wprowadza Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw?

Reforma PIP

W RCL (Rządowe Centrum Legislacji) pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (UD283) wypracowany przez zespół ds. wypracowania rozwiązań służących reformie Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe przepisy znacząco wzmacniają pozycję inspekcji pracy. Celem regulacji jest podniesienie efektywności działań PIP poprzez skuteczne egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa pracy. Zmiany, które wprowadza ustawa to swoista reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Przepisy zostały ustalone w ramach szerokich konsultacji ze stroną społeczną, pracownikami, pracodawcami i inspektorami pracy. Ustawa realizuje jeden z kamieni milowych KPO.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Najważniejsze zmiany, które znajdą się w nowej ustawie:

  • uprawnienie PIP do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę,
  • wprowadzenie możliwości przeprowadzania przez PIP zdalnych kontroli (wprowadzenie postaci elektronicznej dokumentacji sporządzanej podczas kontroli, w szczególności protokołów kontroli),
  • co najmniej dwukrotne zwiększenie maksymalnej wysokości grzywny, jaką PIP może nałożyć w postępowaniu mandatowym,
  • wprowadzenie obowiązku sporządzania przez PIP rocznych i wieloletnich planów działań dla kontroli celowych na podstawie analizy ryzyka,
  • umożliwienie wymiany danych pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Krajową Administracją Skarbową na potrzeby kontroli.

Zmiana umowy cywilnej na umowę o pracę - nowe uprawnienie PIP

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi inspekcja pracy nie może samodzielnie zmienić formy zatrudnienia. Jeśli w ramach kontroli wyniknie błędne zatrudnienie (np. pracownik związany umową zlecenia de facto wykonuje pracę w ramach stosunku pracy) inspektor pracy nie może przekształcić umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę. Jedyne co może zrobić to skierować wystąpienie lub wydać polecenie w sprawie zmiany podstawy prawnej dla świadczenia pracy lub wnieść do sądu pracy powództwo o ustalenie, że strony umowy łączy stosunek pracy (art. 22 § 1 Kodeksu pracy). Co więcej, podpisywanie z pracownikami umów cywilnych zamiast umów o pracę stanowi wykroczenie (art. 281 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). W związku z powyższym PIP ma możliwość uruchomienia procedury wykroczeniowej. Dzięki nowej ustawie powyższe uprawnienia PIP zostaną wzmocnione, a co za tym idzie poprawi się skuteczność kontroli. Szybsza zamiana umów na właściwe poprawi sytuację pracowników, a pracodawców będzie powstrzymywała przed nadużywaniem umów cywilnoprawnych.

Dlaczego ważne jest, aby nie zastępować umów o pracę umowami cywilnoprawnymi? Umowa o pracę jest korzystniejsza dla pracownika. Daje mu większą ochronę prawną, pewność co do zatrudnienia, a także uprawnienia przewidziane przepisami prawa pracy. zadaniem inspekcji pracy jest ochrona pracownika poprzez kontrolę przestrzegania przepisów prawa. Dzięki nowym narzędziom inspektorzy będą mogli wypełniać swoje zadania bardziej efektywnie.

REKLAMA

Decyzja o przekształceniu umowy w umowę o pracę

Najgłośniej komentowana zmiana pozwala na przekształcanie umów w umowy o pracę za pomocą decyzji samego inspektora. Nie będzie już potrzeby odwoływania się w tym celu do sądu. Takiego stwierdzania istnienia stosunku pracy w sytuacji, kiedy strony związane są umową cywilnoprawną będą mogli dokonać okręgowi inspektorzy pracy. Decyzja okręgowego inspektora pracy będzie podlegała natychmiastowemu wykonaniu. Od decyzji można odwołać się do sądu pracy (tryb postępowania odrębnego w sprawach odwołań od decyzji okręgowych inspektorów pracy - uregulowany w Kodeksie postępowania cywilnego).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowe obowiązki PIP

Oprócz nowych uprawnień ustawa nakłada także dodatkowe obowiązki. Główny Inspektor Pracy będzie musiał opracowywać wieloletnią strategię budowania zdolności i poprawy warunków pracy PIP. strategia ta powinna obejmować szczególnie:

  • sprostanie wyzwaniu nieobsadzonych wakatów,
  • wprowadzenia narzędzi informatycznych na potrzeby skutecznych kontroli,
  • opracowania metod zarządzania i narzędzi oceny ryzyka, aby kontrole były ukierunkowane i skuteczne,
  • planu szkoleń dla pracowników w zakresie wdrażania nowych przepisów, standardów operacyjnych i narzędzi informatycznych.

Kolejne obowiązki to:

  • przeprowadzanie audytu systemów bezpieczeństwa informatycznego instytucji,
  • wydawanie zarządzeń w sprawie metod i standardów zarządzania kontrolami,
  • utworzenie mięszyinstytucjonalnego (GIP, ZUS, KAS) zespołu zadaniowego do spraw oceny ryzyka.

Główny Inspektor Pracy o reformie PIP

W sierpniu na stronie internetowej PIP pojawił się wpis Głównego Inspektora Pracy, Marcina Staneckiego, doceniający prace nad reformą - Tempo prac nad ustawą wzmacniającą Państwową Inspekcję Pracy świadczy o tym, że już za chwilę inspektorzy zyskają uprawnienia, o które od lat postulują. Dziękuję Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za to, że projekt zawiera kluczowe rozwiązania przygotowane przez Inspekcję, nadając oczekiwane kierunki zmian przepisów wraz z oceną skutków regulacji. Dziękuję wszystkim, którzy widzą potrzebę silnej instytucji stojącej na straży praw milionów pracowników.

Zobacz również:
Powiązane
Rewolucja w prawie pracy: PIP przekształci umowę zlecenia i dzieło w umowę o pracę, nie trzeba będzie iść do sądu. Ale... Główny Inspektor Pracy podkreśla, że nie ma potrzeby każdego uszczęśliwiać etatem
Rewolucja w prawie pracy: PIP przekształci umowę zlecenia i dzieło w umowę o pracę, nie trzeba będzie iść do sądu. Ale... Główny Inspektor Pracy podkreśla, że nie ma potrzeby każdego uszczęśliwiać etatem
Większe uprawnienia PIP - lepsza ochrona pracowników. Duża reforma w prawie pracy: koniec z zastępowaniem umowy o pracę umową cywilnoprawną
Większe uprawnienia PIP - lepsza ochrona pracowników. Duża reforma w prawie pracy: koniec z zastępowaniem umowy o pracę umową cywilnoprawną
Zleceniobiorcy stracą we wrześniu nawet ponad 900 złotych brutto. Dlaczego? To właśnie z takimi nadużyciami chce walczyć PIP
Zleceniobiorcy stracą we wrześniu nawet ponad 900 złotych brutto. Dlaczego? To właśnie z takimi nadużyciami chce walczyć PIP
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Reforma PIP: inspektor pracy sam wyda decyzję o przekształceniu umowy w umowę o pracę. Wykonalność będzie natychmiastowa
16 wrz 2025

Reforma PIP przewiduje m.in. uprawnienie inspektora pracy do wydania decyzji o przekształceniu umowy cywilnej w umowę o pracę. Wykonalność takiej decyzji będzie natychmiastowa. Aktualnie inspektorzy PIP muszą kierować się w tej sprawie do sądu. Jakie jeszcze zmiany wprowadza Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw?
W końcu będzie ustawa o układach zbiorowych pracy. Rząd przyjął projekt
16 wrz 2025

Projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd przyjął propozycję nowych przepisów. Czym są układy zbiorowe? Co wprowadza ustawa?
PIP zmieniła 3200 umów cywilnych na etaty. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie ich dużo więcej
16 wrz 2025

Będą nowe przepisy o PIP. Przewidują wyższe kary, więcej uprawnień inspektorów, kontrole zdalne. Najbardziej rewolucyjna zmian to możliwość wydawania przez inspektorów decyzji o przekształceniu umów cywilnoprawnych w etaty z natychmiastowym skutkiem – bez czekania na rozstrzygnięcie sądu.
3 miesiąc ciąży a umowa o pracę. Co mówią przepisy?
15 wrz 2025

Jestem w 3 miesiącu ciąży. Z końcem września 2025 r. upływa termin, na jaki podpisałam umowę z moim pracodawcą. Czy pracodawca musi przedłużyć umowę? Jakie prawa mi przysługują?

REKLAMA

Jak można usprawiedliwić nieobecność w pracy?
15 wrz 2025

Nieobecność w pracy należy usprawiedliwić. W przeciwnym razie nieusprawiedliwione nieobecności w pracy mogą skutkować nawet zwolnieniem dyscyplinarnym. Kiedy i w jaki sposób informuje się pracodawcę o nieobecności? Jak można usprawiedliwić nieobecność w pracy?
Co oznacza kod niepełnosprawności 03-L w 2025 roku?
15 wrz 2025

Symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności oznacza zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu. Czy pracownicy z takim orzeczeniem mają prawo do wyższego dofinansowania z PFRON? Jakie zasiłki, świadczenia i ulgi można uzyskać w 2025 roku?
Krótszy tydzień pracy zaczyna się w głowie, nie w kalendarzu. Czy 4-dniowy tydzień pracy ma sens?
15 wrz 2025

Czy wprowadzenie nowych przepisów skracających czas pracy w postaci 4-dniowego tygodnia pracy ma sens? Co trzeba zrobić w firmie, aby wprowadzenie tych rewolucyjnych zmian było skuteczne? W przeciwnym razie może tylko nasilać problem wypalenia zawodowego.
Zmiany w Kodeksie pracy 2026 - co zaliczamy do stażu pracy?
15 wrz 2025

Sejm przyjął projekt zmiany Kodeksu pracy w 2026 roku. Ustawa wprowadza rewolucyjne zmiany w naliczaniu stażu pracy. Jak obecnie liczymy staż pracy? Kto skorzysta na nowych przepisach? Teraz zajmą się nimi senatorowie.

REKLAMA

O ile wzrosną składki ZUS kierowców międzynarodowych w 2026 roku? Przewoźnicy na pewno zapłacą więcej
15 wrz 2025

Pod koniec sierpnia 2025 r. rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2026 rok. Jednym z elementów dokumentu jest ustalenie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W przyszłym roku stawka ta wzrośnie o 747 zł, czyli do 9420 zł. Ta kwota ma ogromne znaczenie dla branży transportowej, bo to właśnie od niej naliczane są najczęściej składki ZUS kierowców w transporcie międzynarodowym.

Minimalne wynagrodzenie 2026 zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 15 września 2025 r. Ile wyniesie brutto od 1 stycznia?
15 wrz 2025

Dnia 15 września 2025 r. rozporządzenie o minimalnym wynagrodzeniu w 2026 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Rada ministrów jest zobligowana do ustalenia wysokości minimalnej krajowej na 2026 r. do 15 września każdego roku. Ile wynosi nowa kwota?

REKLAMA