REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Staż po nowemu: będzie nowy porządek na rynku pracy. To koniec z nieodpłatnym świadczeniem pracy

Staż po nowemu: będzie nowy porządek na rynku pracy. To koniec z nieodpłatnym świadczeniem pracy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 października 2025, 11:07
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
pracownik, praca, staż
Staż po nowemu: będzie nowy porządek na rynku pracy. To koniec z nieodpłatnym świadczeniem pracy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Szykują się spore zmiany na rynku pracy, bo nowa planowana regulacja ma na celu ujednolicenie zasad dotyczących staży. Chodzi konkretnie o projekt ustawy o stażach o numerze UD307 przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który został wprowadzony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to czwarty kwartał 2025 roku.

rozwiń >

Jak już było wskazane projekt ustawy o stażach o numerze UD307 przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został wprowadzony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to czwarty kwartał 2025 roku. Nowa regulacja ma na celu ujednolicenie zasad odbywania staży na otwartym rynku pracy oraz podniesienie ich jakości. Projekt zakłada uchylenie ustawy z 17.7.2009 r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1244) i wprowadzenie nowej, jednolitej regulacji dotyczącej staży na otwartym rynku pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Staż po nowemu: będzie nowy porządek na rynku pracy. To koniec z nieodpłatnym świadczeniem pracy

Ustawa ma zlikwidować praktykę nieodpłatnych praktyk absolwenckich i wprowadzić jednolite ramy prawne dla staży. Projekt wprowadza minimalne standardy jakości szkoleniowo-edukacyjnej i socjalnej. Regulacja odpowiada na zalecenia Unii Europejskiej w zakresie ram prawnych jakości staży.

Ważne

Według propozycji ustawa będzie dotyczyć staży i praktyk realizowanych na otwartym rynku pracy. Z przepisów wyłączono staże będące elementem formalnych programów kształcenia. Z przepisów wyłączono staże organizowane przez powiatowe urzędy pracy na podstawie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Z przepisów wyłączono staże wymagane do uzyskania dostępu do zawodów regulowanych. W obszarach wyłączonych obowiązują odrębne regulacje zapewniające standardy jakości.

Staż: definicja

Staż został zdefiniowany jako czasowo ograniczona praktyka zawodowa zawierająca istotny komponent edukacyjno-szkoleniowy. Staż ma na celu zdobycie praktycznych umiejętności zwiększających szanse na zatrudnienie. Przyjmowanie na staż osób już posiadających pełen zakres kompetencji wymaganych do danego zawodu będzie uznane za nadużycie prowadzące do zastępowania stosunku pracy.

Umowa o staż

Projekt wprowadza umowę nazwaną umową o staż. Najistotniejsze elementy to, że:

REKLAMA

  • Umowa będzie zawierana w formie pisemnej.
  • Umowa ma zawierać program stażu z określeniem celów i zadań.
  • Umowa ma określać opiekuna lub mentora odpowiedzialnego za monitorowanie postępów i wsparcie stażysty.
  • Maksymalny okres trwania umowy wyniesie sześć miesięcy.
  • Zawarcie kolejnej umowy z tym samym podmiotem będzie możliwe jedynie w ramach tego limitu.
  • Okres wypowiedzenia dla staży do trzech miesięcy wyniesie siedem dni.
  • Okres wypowiedzenia dla staży trwających od trzech do sześciu miesięcy wyniesie czternaście dni.

Staż: wynagrodzenie stażysty

Organizator stażu będzie zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego. Minimalna wysokość świadczenia zostanie ustalona na poziomie trzydziestu pięciu procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Maksymalna wysokość świadczenia nie przekroczy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W przypadku niepełnego wymiaru godzin świadczenie będzie ustalane proporcjonalnie. Poziom świadczenia odzwierciedla edukacyjny charakter stażu i mniejszą intensywność odpowiedzialności w porównaniu z zatrudnieniem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Staż: ochrona socjalna i ubezpieczenia

Do stażystów stosowane będą przepisy dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych odpowiadające przepisom odnoszącym się do zleceniobiorców. Stażyści będą objęci obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Staż: czas pracy i warunki odbywania stażu

Czas pracy stażysty nie będzie mógł przekraczać ośmiu godzin na dobę. Czas pracy nie będzie mógł przeciętnie przekraczać czterdziestu godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym do czterech miesięcy. Staż nie będzie mógł obejmować prac uznawanych za szczególnie niebezpieczne. Organizator stażu będzie zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Staż: prawa stażysty

Stażyści będą mieli prawo do dni wolnych zgodnie z zaproponowanym mechanizmem: jeden dzień wolny za każdy przepracowany miesiąc w trakcie pierwszych trzech miesięcy oraz dwa dni wolne za każdy miesiąc w kolejnych trzech miesiącach.

Staż: wprawdzie nie świadectwo ale zaświadczenie o ukończeniu stażu

Stażyści zyskają prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu stażu i nabytych umiejętnościach. Zaświadczenie ma być wydane w terminie do siedmiu dni od zakończenia stażu.

Staż: ograniczenia dla organizatorów

Projekt wprowadza limit liczby stażystów u organizatora. Liczba stażystów nie może przekraczać liczby pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze. Osoby samozatrudnione będą mogły przyjąć jednego stażystę.

Ważne

Organizatorzy będą zobowiązani do umieszczania w ogłoszeniach rekrutacyjnych szczegółowych informacji dotyczących warunków, zadań, wynagrodzenia oraz komponentu edukacyjnego stażu. Organizatorzy będą zobowiązani przekazywać organom kontroli dane dotyczące organizowanych staży.

Staż: kontrola i nadzór

Państwowa Inspekcja Pracy będzie miała uprawnienia do kontroli legalności i warunków odbywania staży. Mechanizmy kontrolne będą obejmować weryfikację zgodności umów o staż z obowiązującymi przepisami i programem stażu.

Powiązanie z regulacjami unijnymi

Projekt został sformułowany w odpowiedzi na zalecenie Komisji Europejskiej dotyczące wzmocnionych ram jakości staży. Projekt wprowadza obowiązek pisemnej umowy, ogranicza czas trwania stażu do sześciu miesięcy, nakłada obowiązek wyznaczenia opiekuna, zapewnia wynagrodzenie adekwatne do zadań i intensywności pracy oraz przewiduje mechanizmy zgłaszania nadużyć. Nowe rozwiązania mają charakter naprawczy i dostosowawczy do unijnych standardów jakości staży.

Etap legislacyjny

Projekt ustawy został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów a odpowiedzialnym organem za jego przygotowanie jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów przypada na czwarty kwartał 2025 roku. Po wejściu w życie nowe regulacje zmienią model naboru i prowadzenia staży na otwartym rynku pracy. Pracodawcy będą musieli dostosować oferty rekrutacyjne, przygotować programy staży, wyznaczyć opiekunów i zapewnić wypłaty zgodne z minimalną stawką. Sektor edukacyjny i instytucje zatrudnienia będą musiały skoordynować działania w zakresie przekazywania informacji i monitorowania jakości staży.

Podsumowując, propozycja ustawy o stażach wprowadza kompleksową regulację mającą uporządkować zasady odbywania staży na otwartym rynku pracy, zabezpieczyć prawa stażystów oraz wdrożyć minimalne standardy jakości zgodne z wytycznymi unijnymi. Implementacja proponowanych przepisów wymusi zmiany organizacyjne po stronie pracodawców i administracji oraz powinna ograniczyć praktykę nieodpłatnych praktyk absolwenckich.

Powiązane
Pracownicy 50 plus zachwyceni uchwałą SN: takie prawo to ogromny przywilej. Wreszcie jest jednolite stanowisko co do ochrony przedemerytalnej
Pracownicy 50 plus zachwyceni uchwałą SN: takie prawo to ogromny przywilej. Wreszcie jest jednolite stanowisko co do ochrony przedemerytalnej
Emerytura bez lat pracy. Czy emerytura bez stażu pracy jest możliwa? Okazuje się, że tak
Emerytura bez lat pracy. Czy emerytura bez stażu pracy jest możliwa? Okazuje się, że tak
Zastrzyk finansowy dla rodziców: dodatkowo dla uczniów od 4200 do 7200 zł na rok szkolny 2025/2026. Wnioski do 22 października 2025 r.
Zastrzyk finansowy dla rodziców: dodatkowo dla uczniów od 4200 do 7200 zł na rok szkolny 2025/2026. Wnioski do 22 października 2025 r.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
30,50 brutto: ile to netto? Umowa zlecenie 2025 i 2026
06 paź 2025

Za wykonanie umowy zlecenia nie można płacić mniej niż 30,50 zł brutto na godzinę. Jaka jest stawka netto czyli ile na rękę otrzyma zleceniobiorca? W 2026 r. będzie to 31,40 zł brutto. Udostępniamy kalkulator umowy zlecenia.
Wielu pracowników i pracodawców nie wie, że nie można karać za zgłoszenie mobbingu
06 paź 2025

W ostatnim czasie RPO zajął się interesującą sprawą pracownicy Sądu Rejonowego, która zgłosiła do Ministerstwa Sprawiedliwości podejrzenie mobbingu ze strony sędzi. Sprawa zakończyła się prawomocnym orzeczeniem zobowiązującym pozwaną (pracownicę) do publicznych przeprosin sędzi. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną, wskazując, że wyrok i jego wykonanie naruszają podstawowe zasady ochrony praw obywatelskich oraz zniechęcają pracowników do korzystania z mechanizmów przeciwdziałania mobbingowi.
Staż po nowemu: będzie nowy porządek na rynku pracy. To koniec z nieodpłatnym świadczeniem pracy
06 paź 2025

Szykują się spore zmiany na rynku pracy, bo nowa planowana regulacja ma na celu ujednolicenie zasad dotyczących staży. Chodzi konkretnie o projekt ustawy o stażach o numerze UD307 przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który został wprowadzony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to czwarty kwartał 2025 roku.
Cyfryzacja zarządzania kadrami i płacami - krok po kroku. Jak technologia usprawnia procesy HR w firmach
06 paź 2025

Przekazanie procesów kadrowo-płacowych do zewnętrznego dostawcy BPO to często znacznie więcej niż tylko zmiana podmiotu odpowiedzialnego za naliczanie wynagrodzeń. W przypadku średnich i dużych organizacji jest to okazja do gruntownej modernizacji procesów, która może przynieść wymierny wzrost efektywności.

REKLAMA

Gdy zatrudnienie ciężarnej budzi podejrzenia ZUS. Racjonalność, ekonomia i prawne konsekwencje
03 paź 2025

Kwestionowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasadności zawarcia umowy z kobietą w ciąży jest tematem trudnym i wieloaspektowym. Trzeba pamiętać, iż negatywne skutki rozstrzygnięć w tego typu sprawach ponosi nie tylko ciężarna, ale i pracodawca. Dlaczego zatrudnienie kobiety w ciąży może wzbudzić podejrzenia ZUS? Artykuł odpowiada na najważniejsze pytania w oparciu o przykłady z praktyki i orzecznictwa.
Babcia z wyższą emeryturą? ZUS przypomina o korzystnym rozwiązaniu
03 paź 2025

Dzięki umowie uaktywniającej składki na ubezpieczenie społeczne niani częściowo opłaca państwo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, iż jest to korzystne zwłaszcza dla osób w wieku emerytalnym, bo może zwiększyć wysokość ich emerytury. Od roku podpisanie umowy uaktywniającej z opiekunką jest opłacalne również dla rodziców. Dlaczego?
Pracownicy zestresowani i wypaleni. Coraz więcej zwolnień lekarskich z powodu zdrowia psychicznego
03 paź 2025

W 2024 roku liczba zaświadczeń wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zachowania wzrosła o blisko 14 procent w ciągu roku. Co najbardziej stresuje pracowników? Z jakimi objawami warto udać się do lekarza?
Kobieta w ciąży bez ubezpieczenia zdrowotnego może korzystać z NFZ [Lista świadczeń]
02 paź 2025

Kobieta w ciąży, której kończy się umowa na zastępstwo, pozostaje bez ubezpieczenia zdrowotnego. Czy pomimo braku statusu osoby ubezpieczonej może korzystać z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na NFZ? Oto lista świadczeń.

REKLAMA

Zasiłek dla bezrobotnych 2025: sposób rozwiązania umowy o pracę ma znaczenie
02 paź 2025

Czy sposób rozwiązania umowy o pracę ma znaczenie przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych? Jaka jest procedura przy porozumieniu stron, a jaka przy wypowiedzeniu umowy przez pracownika?
Pracownicy 50 plus zachwyceni uchwałą SN: takie prawo to ogromny przywilej. Wreszcie jest jednolite stanowisko co do ochrony przedemerytalnej
02 paź 2025

W dniu 30 września 2025 r. zapadła niezwykle ważna, ale i interesująca uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego. Warto, żeby sprawą zainteresowali się pracownicy 50 plus, bo może ich to bezpośrednio dotyczyć. Postanowienie zapadło ​w zakresie analizy zagadnienia prawnego i pytania: czy zakaz wypowiedzenia z art. 39 Kodeksu Pracy dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony także wówczas, gdy umowę zawarto na okres, który upływa przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego?

REKLAMA