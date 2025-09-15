REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » O ile wzrosną składki ZUS kierowców międzynarodowych w 2026 roku? Przewoźnicy na pewno zapłacą więcej

O ile wzrosną składki ZUS kierowców międzynarodowych w 2026 roku? Przewoźnicy na pewno zapłacą więcej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 września 2025, 12:34
O ile wzrosną składki ZUS kierowców międzynarodowych w 2026 roku? Przewoźnicy na pewno zapłacą więcej
O ile wzrosną składki ZUS kierowców międzynarodowych w 2026 roku? Przewoźnicy na pewno zapłacą więcej
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pod koniec sierpnia 2025 r. rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2026 rok. Jednym z elementów dokumentu jest ustalenie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W przyszłym roku stawka ta wzrośnie o 747 zł, czyli do 9420 zł. Ta kwota ma ogromne znaczenie dla branży transportowej, bo to właśnie od niej naliczane są najczęściej składki ZUS kierowców w transporcie międzynarodowym.

Składki ZUS znowu wzrosną

Projekt budżetu (Gov.pl, Ustawa budżetowa na rok 2026, sierpień 2025) zakłada, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2026 roku wyniesie 9 420 zł. W porównaniu z rokiem bieżącym, w którym obowiązuje kwota 8 673 zł, oznacza to wzrost o 747 zł. Przekłada się to bezpośrednio na wysokość składek ZUS. Za jednego kierowcę w transporcie międzynarodowym przewoźnicy zapłacą w przyszłym roku średnio o 313 zł miesięcznie więcej. Skalę podwyżki dobrze obrazuje porównanie jej z poprzednimi latami oraz płacą minimalną.

REKLAMA

REKLAMA

Wysokość składek ZUS za kierowcę w transporcie międzynarodowym 2022-2026 - źródło: Eurowag

Materiały Eurowag

Od 2022 roku, czyli od wprowadzenia zmian wynikających z pakietu mobilności, składki na ubezpieczenia społeczne kierowców zwiększyły się aż o 2 689 zł miesięcznie za każdego pracownika. W styczniu 2022 roku obciążenie składkowe było najczęściej odprowadzane od kwoty minimalnego wynagrodzenia kierowcy i wynosiło wtedy około 1 263 zł, podczas gdy obecnie zbliża się do 3 952 zł. To ponad trzykrotny wzrost w zaledwie cztery lata. Tak dynamiczny wzrost kosztów pracy jest dla wielu przewoźników zbyt dużym wyzwaniem finansowym - komentuje Mateusz Włoch, ekspert ds. rozwoju i szkoleń, Inelo z Grupy Eurowag.

Podstawa i wysokość składek ZUS dla kierowcy międzynarodowego - źródło: Eurowag

Materiały Eurowag

Nieuczciwa konkurencja nie płaci całych składek, bo płaci kierowcom "pod stołem"

Dla branży transportowej ważne jest to, że nie wszystkie firmy odprowadzają składki zgodnie z przepisami, czyli najczęściej od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Zdarzają się sytuacje, w których podmioty w oficjalnej liście płac bazują na płacy minimalnej lub kwotach do niej zbliżonych, a resztę wypłacają nielegalnie, czyli „pod stołem”. Różnica w wysokości składek pomiędzy tymi dwiema praktykami może sięgać nawet 2000 zł miesięcznie za jednego kierowcę.

Jak to wpływa na sektor transportowy? Prowadzi to do istotnych zakłóceń na rynku. Przedsiębiorstwa, które przestrzegają przepisów i rozliczają składki od pełnej kwoty, ponoszą wyższe koszty działalności. Konkurenci, którzy decydują się na nielegalne zachowania w odprowadzaniu składek, mogą oferować atrakcyjniejsze ceny usług transportowych, lecz działają na niekorzyść innych firm z branży i samych pracowników. Eksperci Eurowag podkreślają, że uczciwość w działaniu jest tutaj kluczowa, a wyższa podstawa składek przekłada się na konkretne korzyści dla kierowców. To właśnie od niej liczone jest wynagrodzenie chorobowe i wysokość przyszłych emerytur. Co ciekawe, kierowcy są coraz częściej tego świadomi i zaczynają kontrolować za pomocą platformy PUE ZUS to, jakie składki są faktycznie.

Transport pod coraz większą presją

Transport międzynarodowy od lat mierzy się z rosnącymi kosztami działalności, a kolejne zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych nie ułatwiają tej sytuacji. Podwyżka prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wpisuje się w szerszy trend wzrostu obciążeń. Przewoźnicy wskazują, że oprócz składek ZUS muszą brać pod uwagę koszty związane, m.in. z obowiązkową wymianą tachografów, cenami paliw czy coraz wyższymi stawkami opłat drogowych.

Dla firm transportowych coraz większym wyzwaniem staje się nie tylko bieżące monitorowanie zmian w przepisach, ale przede wszystkim prawidłowe rozliczanie wynagrodzeń kierowców. Samodzielne interpretowanie prawa przy tak złożonych i zmiennych zapisach może prowadzić do błędów i generować ryzyko finansowe. W takich sytuacjach warto sięgnąć po wsparcie ekspertów z OCRK, którzy specjalizują się w analizie wynagrodzeń i składek ZUS w transporcie międzynarodowym. Ich pomoc pozwala przewoźnikom działać zgodnie z obowiązującymi regulacjami i ograniczyć ryzyko nieprawidłowości w rozliczeniach – wyjaśnia Kamil Wolański, Kierownik Działu Ekspertów, Grupa Eurowag.

REKLAMA

Warto się przygotować

Choć projekt ustawy budżetowej przewiduje wzrost prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia do 9420 zł, formalnie nie jest to jeszcze wartość ostateczna. Zostanie ona potwierdzona w obwieszczeniu Ministra w ostatnim kwartale roku. W poprzednich latach takie komunikaty publikowano w październiku lub grudniu i zazwyczaj zawierały dokładnie tę samą kwotę, która widniała w projekcie budżetu. Wiele wskazuje więc na to, że również tym razem prognoza może stać się obowiązującą podstawą naliczania składek.

Dla przewoźników oznacza to konieczność przygotowania się na podwyżki już teraz. Prace nad przyszłorocznymi budżetami w wielu firmach już dziś oznaczają renegocjacje kontraktów z klientami. Branża transportowa znajduje się w sytuacji, w której każdy dodatkowy koszt może decydować o opłacalności działalności i konkurencyjności na rynku europejskim.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
3 miesiąc ciąży a umowa o pracę. Co mówią przepisy?
15 wrz 2025

Jestem w 3 miesiącu ciąży. Z końcem września 2025 r. upływa termin, na jaki podpisałam umowę z moim pracodawcą. Czy pracodawca musi przedłużyć umowę? Jakie prawa mi przysługują?
Jak można usprawiedliwić nieobecność w pracy?
15 wrz 2025

Nieobecność w pracy należy usprawiedliwić. W przeciwnym razie nieusprawiedliwione nieobecności w pracy mogą skutkować nawet zwolnieniem dyscyplinarnym. Kiedy i w jaki sposób informuje się pracodawcę o nieobecności? Jak można usprawiedliwić nieobecność w pracy?
Co oznacza kod niepełnosprawności 03-L w 2025 roku?
15 wrz 2025

Symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności oznacza zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu. Czy pracownicy z takim orzeczeniem mają prawo do wyższego dofinansowania z PFRON? Jakie zasiłki, świadczenia i ulgi można uzyskać w 2025 roku?
Krótszy tydzień pracy zaczyna się w głowie, nie w kalendarzu. Czy 4-dniowy tydzień pracy ma sens?
15 wrz 2025

Czy wprowadzenie nowych przepisów skracających czas pracy w postaci 4-dniowego tygodnia pracy ma sens? Co trzeba zrobić w firmie, aby wprowadzenie tych rewolucyjnych zmian było skuteczne? W przeciwnym razie może tylko nasilać problem wypalenia zawodowego.

REKLAMA

Zmiany w Kodeksie pracy 2026 - co zaliczamy do stażu pracy?
15 wrz 2025

Sejm przyjął projekt zmiany Kodeksu pracy w 2026 roku. Ustawa wprowadza rewolucyjne zmiany w naliczaniu stażu pracy. Jak obecnie liczymy staż pracy? Kto skorzysta na nowych przepisach? Teraz zajmą się nimi senatorowie.
O ile wzrosną składki ZUS kierowców międzynarodowych w 2026 roku? Przewoźnicy na pewno zapłacą więcej
15 wrz 2025

Pod koniec sierpnia 2025 r. rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2026 rok. Jednym z elementów dokumentu jest ustalenie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W przyszłym roku stawka ta wzrośnie o 747 zł, czyli do 9420 zł. Ta kwota ma ogromne znaczenie dla branży transportowej, bo to właśnie od niej naliczane są najczęściej składki ZUS kierowców w transporcie międzynarodowym.

Minimalne wynagrodzenie 2026 zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 15 września 2025 r. Ile wyniesie brutto od 1 stycznia?
15 wrz 2025

Dnia 15 września 2025 r. rozporządzenie o minimalnym wynagrodzeniu w 2026 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Rada ministrów jest zobligowana do ustalenia wysokości minimalnej krajowej na 2026 r. do 15 września każdego roku. Ile wynosi nowa kwota?
Na wypalenie zawodowe pracodawcy reagują dyscyplinowaniem. Nie chroni to jednak przed częstymi L4
12 wrz 2025

Wypalenie zawodowe pracowników to nie kwestia złej woli zatrudnionych, lecz braku systemowego wsparcia w organizacji. Złe samopoczucie, spadek motywacji czy drażliwość są często uznawane za lenistwo lub brak zaangażowania w pracę. Tymczasem mogą mieć bardzo konkretne źródła fizjologiczne. Co powinien robić pracodawca, by przeciwdziałać wypaleniu pracowników i częstym przechodzeniem członków załogi na L4?

REKLAMA

PPK: wpłaty nienależne zwraca się finansującemu daną wpłatę
11 wrz 2025

Zdarza się, że pracodawca przekazuje do instytucji finansowej wpłaty na PPK mimo złożenia przez uczestnika programu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK albo nalicza je od zawyżonej podstawy. Tzw. wpłaty nienależne zwraca się finansującemu. Co to w praktyce oznacza?
Czy trzeba poinformować pracodawcę o zwolnieniu lekarskim?
11 wrz 2025

Otrzymałam zwolnienie lekarskie. Czy muszę poinformować pracodawcę o tym, że jestem chora i ile dni nie będzie mnie w pracy? Czy pracodawca widzi moje zwolnienie lekarskie w systemie? Jaka kara grozi za niepowiadomienie pracodawcy o L4?

REKLAMA