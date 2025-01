Jak korzystnie wziąć urlop w 2025 r.? Jak rozplanować urlop pod kątem wolnego w przedszkolach i szkołach

Wkrótce zaczynają się zimowe ferie w szkołach. Rodzice często planują urlopy wypoczynkowe tak, aby mogli skorzystać z wypoczynku w dni, kiedy ich dzieci mają wolne od nauki. Pozwala to na wspólne spędzenie czasu i tym samym zapewnienie dzieciom opieki podczas np. ferii czy wakacji. Jak zatem w 2025 r. zaplanować urlop wypoczynkowy? Jak wykorzystać do tego dni wolne od nauki i pracy?

Dni urlopu wypoczynkowego

Pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, którego wymiar zależy od ogólnego stażu pracy. Według Kodeksu pracy liczba dni urlopu wynosi:

20 dni dla osób zatrudnionych krócej niż 10 lat,

26 dni dla pracowników z co najmniej 10-letnim stażem.

Do wymiaru urlopu wlicza się dni robocze, więc każda niedziela, święto czy dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy powiększa pulę dni odpoczynku.

Ferie zimowe w 2025 r. od stycznia do marca

Bardzo często urlop wypoczynkowy jest planowany pod kątem zajęć w szkołach. Z pewnością tak też będzie w tym roku. W bieżącym roku szkolnym ferie zimowe tradycyjne przypadają w różnych terminach - w zależności od województwa. Uczniowie będą korzystać z ferii w terminach:

20 stycznia - 2 lutego 2025 r. w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim;

27 stycznia – 9 lutego 2025 r. w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim;

3 lutego – 16 lutego 2025 r. w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, zachodniopomorskim;

17 lutego - 2 marca 2025 r. w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim.

Wiosenna przerwa świąteczna w kwietniu

W 2025 r. wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta wielkanocne i kończy w najbliższy wtorek po tych świętach. Tak więc przerwa świąteczna potrwa od czwartku 17 kwietnia do wtorku 22 kwietnia 2025 r.

Dla rodziców to świetna okazja do zaplanowania urlopu wypoczynkowego. Biorąc urlop od 17 do 22 kwietnia zyskają 6 dni wypoczynku. Taka wydłużona świąteczna przerwa w pracy jest możliwa kosztem 3 dni urlopu – oszczędza się 1 dzień urlopu wypoczynkowego (za poniedziałek, 21 kwietnia).

Wielka majówka

W maju 2025 r. mamy dwa święta będące dniami wolnymi od pracy. Są to

1 maja – Święto Państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Święto Państwowe w dniu 1 maja przypada w środku tygodnia – w czwartek. Możliwe jest zatem zaplanowania krótkiego urlopu wypoczynkowego od 1 maja i powrót do pracy 5 maja. Można także zaszaleć i zaplanować urlop od 28 kwietnia, co dałoby aż 9 dni wypoczynku.

Warto zwrócić uwagę, że 3 maja – Święto Narodowe przypada w sobotę. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (uwaga - nie dotyczy to świąt przypadających w niedzielę!). Z tego tytułu pracodawcy muszą udzielić pracownikom dnia wolnego w zamian za sobotnie święto. Konkretny termin takiego dnia wolnego zależy od pracodawcy, ważne tylko, aby dzień wolny został udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym, co święto. Możliwe jest zatem, że w przyszłym roku dzień wolny za święto w sobotę pracodawca wyznaczy na 2 maja. Taki dzień oczywiście nie jest wliczany do urlopu wypoczynkowego.

Boże Ciało i Zielone Świątki w czerwcu

W czerwcu 2025 r. przypadają dwa święta:

8 czerwca - pierwszy dzień Zielonych Świątek,

19 czerwca - dzień Bożego Ciała,

Pierwsze z tych świąt przypada w niedzielę. Z tego względu wymiar czasu pracy nie ulega obniżeniu i pracownikowi nie przysługuje żaden dzień wolny.

Z kolei drugie święto czerwcowe – Boże Ciało – przypada w czwartek. Możliwe jest zatem wykorzystanie tego święta i zaoszczędzenie jednego dnia urlopu. Planując urlop od 16 czerwca do 20 czerwca można skorzystać z 9 dni wypoczynku kosztem 4 dni urlopu – oszczędność wynosi 1 dzień urlopu. Można też wziąć urlop tylko w piątek, 20 czerwca i cieszyć się z 4 dni wypoczynku.

Ferie letnie – wakacje

W bieżącym roku w większości szkół zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się 27 czerwca 2025 r. Wakacje będą trwać do 31 sierpnia.

Podczas wakacji, w sierpniu, będzie jedno święto będące dniem wolnym od pracy. Jest to Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, które przypada na piątek, 15 sierpnia. Każdy, kto skorzysta z 4 dni urlopu w terminie od 11 do 14 sierpnia będzie miał 9 dni wypoczynku i zaoszczędzi 1 dzień urlopu.

Wszystkich Świętych i Święto Niepodległości w listopadzie

W listopadzie 2025 r. będą dwa święta:

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.

Powyższe święta przypadają odpowiednio w sobotę i wtorek. Oznacza to, że podobnie jak w maju, z racji święta w sobotę pracodawca będzie musiał udzielić dnia wolnego. Możliwe, że będzie to poniedziałek, 10 listopada. W takim przypadku warto zaplanować urlop wypoczynkowy od 12 listopada do 14 listopada. W ten sposób, kosztem 3 dni urlopu można zyskać 9 dni wypoczynku (od 8 listopada do 16 listopada).

Wigilia i Boże Narodzenie

W grudniu 2025 r. po raz pierwszy będziemy mieli 3 dni wolne od pracy od środy do piątku:

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia;

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Powyższy rozkład dni wolnych jest wyjątkowo korzystny. Pozwala zaplanować aż 9 dni wypoczynku – od 20 grudnia - kosztem dwóch dni urlopu wypoczynkowego (22 i 23 grudnia).

Gdyby 9 dni wypoczynku było mało, to warto zastanowić się nad dłuższym urlopem – aż do końca roku. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie dni wolnych w grudniu 2025 r. z dniami wolnymi od pracy w styczniu 2026 r.