Seniorzy oblegają placówki ZUS. Złożyli już 53000 wniosków, mimo że świadczenie będzie wypłacane od lipca

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje już wnioski o rentę wdowią. Seniorzy oblegają placówki ZUS, mimo że wnioski można składać do końca lipca 2025 r. Złożono już prawie 53 tys. wniosków. Renta wdowia będzie wypłacana od lipca.

Seniorzy oblegają ZUS

Od 1 stycznia 2025 r. można składać wnioski o rentę wdowią. To czy wniosek wpłynie do ZUS dzisiaj, czy za miesiąc nie ma żadnego znaczenia – renta będzie wypłacana dopiero od lipca.

- Od nowego roku nasze sale obsługi klientów są pełne seniorów, którzy zupełnie niepotrzebnie tracą czas i nerwy czekając na obsługę naszego eksperta – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Jeśli komuś się renta wdowia należy to zapewniam, że wniosek złożony dziś po długim oczekiwaniu czy wniosek złożony w maju bez kolejki będzie tak samo rozpatrzony a wysokość przyznanej renty dokładnie taka sama – wyjaśnia.

Ważne Już prawie 53 tys. wniosków o tzw. rentę wdowią, dostał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tylko na Dolnym Śląsku wpłynęło ich prawie 3,8 tys. W tym w Legnicy 1,2 tys., w Wałbrzychu prawie 1,3 tys., i we Wrocławiu 1,2 tys.

- Jeśli nie musisz, nie przychodź do ZUS bo będziesz długo czekać – apeluje rzeczniczka.

Renta wdowia to połączone wypłaty renty rodzinnej i innego świadczenia

Iwona Kowalska-Matis przypomina, że renta wdowia to połączenie wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem, np. własną emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli ktoś do tej pory nie starał się o przyznanie renty rodzinnej powinien teraz to zrobić i dopiero po jej przyznaniu złożyć wniosek o rentę wdowią.

- Te osoby, które złożyły wniosek pomimo tego, że nie mają renty rodzinnej po zmarłym małżonku – dostaną odmowę – przestrzega rzeczniczka. - Jeżeli ktoś nie ma renty rodzinnej to nie dostanie renty wdowiej. Tylko osoby, które już mają przyznane prawo do renty po zmarłym współmałżonku - dostaną rentę wdowią. Wszyscy inni najpierw powinni wystąpić o rentę rodzinną i dopiero po jej przyznaniu – złożyć wniosek o rentę wdowią – dodaje.

Prawo do renty wdowiej

Rzeczniczka wyjaśnia, że najprostszym sposobem żeby się upewnić czy komuś renta wdowia przysługuje czy nie - jest skorzystanie z ankiety, która jest dostępna na stronie zus.pl.

Pierwsze pytanie ankiety brzmi: „Czy masz prawo, do co najmniej dwóch świadczeń, z czego jedno jest rentą rodzinną, lub czy masz złożony wniosek lub wnioski i czekasz na decyzję o takich świadczeniach?”

- Jeżeli ktoś już na to pierwsze pytanie odpowie „nie” - wtedy system uniemożliwi mu dalszy udział w ankiecie a wypełniający dostanie odpowiedź, że nie spełnia warunków, do tego, aby ubiegać się o rentę wdowią – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Ile wyniesie renta wdowia

Wdowy i wdowcy mogą wybrać, czy otrzymywać pełną rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia lub odwrotnie. Natomiast od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie będzie zwiększone z 15 do 25 proc. Ten wybór będą mieli też uprawnieni do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty szkoleniowej.

Wysokość sumy dwóch świadczeń nie może przekraczać trzykrotności najniższej emerytury, czyli obecnie 5342,88 zł (3 x 1780,96 zł). Do limitu wliczane są również świadczenia z instytucji zagranicznych i inne niż jednorazowe świadczenia oraz dodatki, przyznawane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. W przypadku, gdy suma świadczeń w zbiegu będzie wyższa od trzykrotności najniższej emerytury, świadczenie będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia.

Poza ankietą ZUS uruchomił także kalkulator, w którym można wyliczyć szacunkową wysokość łączonych świadczeń, czyli renty rodzinnej po zmarłym małżonku i własnego świadczenia. Kalkulator podpowie, który wariant wypłaty będzie korzystniejszy.

Spotkania informacyjne i konsultacje indywidualne

- Wszystkich, którzy mają wątpliwości czy renta wdowia im się należy zapraszam na spotkania informacyjne oraz indywidualne konsultacje. Podczas spotkania nasi eksperci odpowiedzą na pytanie, czy i na jakich zasadach od 1 lipca 2025 r. można otrzymywać połączone świadczenia. Będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji – informuje rzeczniczka.

Wszystkie terminy spotkań i sposób rejestracji na spotkanie dostępne są na stronie www.zus.pl w zakładce Szkolenia - ZUS.