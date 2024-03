Pracownicy urzędów państwowych. Będą nowe przepisy o czasie pracy w urzędach

Prezes Rady Ministrów określi w rozporządzeniu zasady ustalania przez kierowników urzędów czasu pracy urzędów, w których są zatrudnieni urzędnicy państwowi oraz inni pracownicy. Nowe przepisy mają m.in. na celu umożliwienie zastosowania bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie organizacji pracy urzędów.

Kierownicy ustalą czas pracy w urzędach

Ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 1917) określa, że rozkład czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia w urzędzie państwowym ustala kierownik urzędu zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Prace nad projektem takiego rozporządzenia są w toku.

W projektowanym rozporządzeniu w sprawie zasad ustalania przez kierowników niektórych urzędów rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia określone zostaną zasady ustalania czasu pracy w:

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,

urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej,

Rządowym Centrum Legislacji,

komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,

Centralnym Biurze Śledczym Policji,

Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,

Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,

Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,

Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

Inspektoracie Wewnętrznym Służby Więziennej,

Biurze Nasiennictwa Leśnego,

Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

regionalnych izbach obrachunkowych,

Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

Urzędzie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Projektowane rozporządzenie ma m.in. na celu umożliwienie zastosowania bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie organizacji pracy urzędów, w tym uwzględnienia już obowiązujących regulacji Kodeksu pracy.

Godziny pracy urzędu

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem kierownik urzędu będzie miał obowiązek takiego ustalenia czasu pracy urzędu, aby praca w nim była wykonywana od poniedziałku do piątku, nieprzerwanie przez 8 godzin w każdym z tych dni.

Najwcześniejszą porą rozpoczynania pracy urzędu będzie mogła być godz. 7.00, co będzie oznaczało pracę urzędu do godz. 15.00, zaś najpóźniejszą godz. 10.00, co spowoduje, że taki urząd będzie pracował do godz. 18.00. W urzędach w których są wykonywane zadania związane z obsługą interesantów, kierownik urzędu ustali rozkład czasu pracy pracowników w taki sposób, aby co najmniej w jednym dniu tygodnia zadania te były wykonywane między godziną 8.00 a godziną 18.00.

Projekt przewiduje również, że ze względu na szczególny charakter wykonywanych zadań na stanowisku pracy rozkład czasu pracy pracownika może przewidywać pracę zmianową. Ponadto, ze względu na szczególny charakter pracy wykonywanej w komórce organizacyjnej lub na stanowisku pracy, przewiduje się możliwość ustalenia dniem pracy dnia tygodnia niebędącego dniem pracy w urzędzie.

Projektowane rozporządzenie zawiera również wytyczną dotyczącą ustalania rozkładu czasu pracy w poszczególnych dniach tygodnia – kierownik urzędu w miarę możliwości będzie brał pod uwagę ważne względy osobiste lub rodzinne pracowników.

Jednakowe zasady dla wszystkich pracowników urzędu

Wprowadzane regulacje mają również na celu ujednolicenie zasad w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym urzędzie (członków korpusu służby cywilnej, urzędników państwowych oraz innych pracowników) w zakresie ustalania rozkładu czasu pracy w dni wyznaczone jako wolne.

W związku z tym kierownik urzędu uzyska uprawnienie, zgodnie z którym wyznaczy dla pracowników dni wolne od pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 130 § 2 Kodeksu pracy oraz może wyznaczać dni wolne od pracy podlegające odpracowaniu. Jeśli w urzędzie utworzony jest korpus służby cywilnej, te dni wolne muszą być tożsame z dniami wyznaczonymi zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie ustawy o służbie cywilnej.