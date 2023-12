Zaległe badania okresowe tylko do 28 grudnia 2023 r. Z tym dniem upływa ważność orzeczeń lekarskich

Praca mi szkodzi, mam orzeczenie lekarskie ale pracodawca nie chce mnie przenieść do inne pracy - co robić?

Pracownik jednej z dużych fabryk na Śląsku wskazuje, że otrzymał orzeczenie lekarskie, stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej przez niego pracy na jego zdrowie. Pracodawca nie chce przenieść go do innej pracy, twierdząc, że nie ma gdzie. Okres wskazany w orzeczeniu na przeniesienie minął już jakiś czas temu. Pracownik zastanawia się co robić. Istnieje możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika - to specyficzna instytucja prawa pracy, ale przyznaje pracownikowi pewne uprawnienia. Na czym polega?