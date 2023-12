Zaległe szkolenia BHP zawieszone w czasie pandemii COVID-19. Termin na ich przeprowadzenie upływa 28 grudnia 2023 r.

Zaległe szkolenia okresowe BHP powinny zostać przeprowadzone w terminie do 28 grudnia 2023 r. To konsekwencja odwołania z dniem 1 lipca stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Przepisy tzw. ustawy covidowej przewidywały, że w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przypadał w:

Autopromocja

okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

albo lub w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

– termin ten wydłuża się do 180. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Szkolenia BHP zawieszone w czasie pandemii

Stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 został ogłoszony 14 marca 2020 r., 20 marca zastąpił go stan epidemii trwający do 16 maja 2022 r. Drugi stan zagrożenia epidemicznego trwał od 16 maja 2022 r.; został odwołany z dniem 1 lipca 2023 r.



Dlatego też, że jeśli termin przeprowadzenia okresowego szkolenia BHP przypadał w okresie od 14 marca 2020 r. do 31 lipca 2023 r., został na mocy przepisów ustawy covidowej wydłużony do 28 grudnia 2023 r. – kiedy to mija 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.