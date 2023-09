Jak zakładowy staż pracy wpływa na okres wypowiedzenia?

Zakładowy staż pracy. Co to jest? Jak się go oblicza? Czy wpływa na okres wypowiedzenia?

Zakładowy staż pracy - co to jest? Jak obliczyć?

Okres wypowiedzenia zależny od długości zatrudnienia

Okres wypowiedzenia a zakładowy staż pracy Zakładowy staż pracy - co to jest? Jak obliczyć? Zakładowy staż pracy to czas zatrudnienia u danego pracodawcy. Ma on wpływ na okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, przy rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia w sytuacji długotrwałej choroby pracownika, przy obliczaniu wysokości odprawy pośmiertnej czy przy obliczaniu wysokości odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, a tym samym przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy. Staż zakładowy jest liczony jako całość okresów pracy u danego pracodawcy, bez względu na długość ewentualnych przerw między poszczególnymi umowami. Jeżeli pracownik był zatrudniany przez tego samego pracodawcę kilkakrotnie, w różnym czasie, przy ustalaniu zakładowego stażu pracy należy te okresy zliczyć (dodać do siebie). Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy często zastanawiają się, czy okres zatrudnienia u danego pracodawcy należy liczyć bez czy z okresem wypowiedzenia. Ten, z pozoru mało istotny problem, może mieć spore znaczenie, zwłaszcza w sytuacji granicznej, gdy np. pracodawca jest przeświadczony, że wręczając pracownikowi wypowiedzenie, będzie ono trwało 2 tygodnie, bo pracownik pracował u niego krócej niż 6 miesięcy. Zdarza się, że te 6 miesięcy mija w trakcie dwóch tygodni wypowiedzenia. Co wtedy? Zacznijmy od przepisów zawartych w Kodeksie pracy. Okres wypowiedzenia zależny od długości zatrudnienia Zgodnie z art. 36 Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Z tego przepisu wynika, że rodzaj umowy o pracę (na czas określony, na czas nieokreślony) nie ma znaczenia przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia. Kluczowy jest właśnie zakładowy staż pracy, czyli okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, jak i u poprzedniego pracodawcy, jeśli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach wskazanych w art. 231 Kodeksu pracy. W tym momencie warto przywołać fragment z wyroku Sądu Najwyższego (SN z 11.05.1999 r., I PKN 34/99), który stanowi: „Nie ma żadnego uzasadnienia prawnego założenie, że staż zatrudnienia u danego pracodawcy znaczy co innego niż okres trwający od chwili nawiązania stosunku pracy do jego ustania (rozwiązania), które w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia”. Okres wypowiedzenia a zakładowy staż pracy Wracając do kwestii, w której pracownik osiągnie 6-miesięczny zakładowy staż pracy w trakcie dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku, jego okres wypowiedzenia zmieni się z dwutygodniowego na miesięczny. Podobnie będzie z pracownikiem, który w trakcie miesięcznego okresu wypowiedzenia osiągnie 3 lata zakładowego stażu pracy. Na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy czytamy: „Jeżeli moment rozwiązania stosunku pracy, przy założeniu miesięcznego okresu wypowiedzenia, który przysługiwał pracownikowi przykładowo 4 grudnia na podstawie art. 36 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, przypadnie już po upływie 3 letniego okresu zatrudnienia pracownika, wówczas pracownika będzie obowiązywał 3-miesięczny okres wypowiedzenia zgodnie z art. 36 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy. Zgodnie z powyższym, stosunek pracy, rozwiąże się 31 marca, bowiem do stażu pracy u danego pracodawcy, na podstawie którego oblicza się długość okresu wypowiedzenia przysługującego pracownikowi, zalicza się również ten okres wypowiedzenia.” Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Państwowa Inspekcja Pracy. Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Zobacz również: Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. Zmiany w procedurze sądowej już we wrześniu!

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę - zmiany Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl Autopromocja Bieżące aktualności o zmianach przepisów Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ... IFK Platforma Księgowych i Kadrowych