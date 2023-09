Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. Zmiany w procedurze sądowej już we wrześniu!

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę to uprawnienie przysługujące pracownikowi, który uważa, że wypowiedzenie, które otrzymał jest nieuzasadnione. Odwołanie rozpoznaje sąd pracy. 22 września 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy regulujące postępowanie przed sądem pracy. Na czym polegają zmiany?

Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Sprawa przed sądem toczy się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany m.in. w przepisach K.p.c. dotyczących spraw z zakresu prawa pracy. Zmiany tych przepisów wejdą w życie 22 września 2023 r.

Autopromocja

Bezskuteczność wypowiedzenia, przywrócenie do pracy, odszkodowanie

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia. Jeżeli umowa o pracę uległa już rozwiązaniu – sąd pracy orzeka o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Sąd pracy orzeka o odszkodowaniu, jeżeli ustali, że uwzględnienie żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy jest niemożliwe lub niecelowe. Pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jeżeli przed wydaniem orzeczenia upłynął termin, do którego umowa o pracę zawarta na czas określony miała trwać, lub jeżeli przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu.

Dalsze zatrudnienie do prawomocnego zakończenia postępowania

Zmiana przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczą wyroków sądu pracy pierwszej instancji. Dotychczas sąd orzekając o bezskuteczności wypowiedzenia umowy od pracy lub o przywróceniu pracownika do pracy mógł – na wniosek pracownika – w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Aktualnie obowiązujące przepisy pozwalały zatem sądowi pracy na swobodną ocenę wniosku pracownika. Sąd mógł taki wniosek uwzględnić i zobowiązać pracodawcę do tego, by dalej zatrudniał pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Sąd mógł jednak wniosku pracownika nie uwzględniać.

To właśnie zmieni się 22 września 2023 r. Przepisy w nowym brzmieniu nakazują sądowi pracy, by – o ile pracownik wystąpi z odpowiednim wnioskiem – nałożył na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Od 22 września 2023 r. sąd pracy uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, będzie miał obowiązek nałożyć – na wniosek pracownika – w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.