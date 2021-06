Prace sezonowe a bezpieczeństwo pracowników

Prace sezonowe zalewają portale z ofertami pracy. Co z bezpieczeństwem pracowników?

Prace sezonowe - bezpieczeństwo pracowników

Reklama

Jak wynika z danych portalu Olx.pl, już w maju liczba ofert pracy w gastronomii i hotelarstwie była wyższa o 170 proc. w porównaniu do kwietnia. Przygotowania do sezonu wakacyjnego idą pełną parą – czy jednak pracodawcy są świadomi, że również w przypadku pracowników sezonowych spoczywa na nich szereg obowiązków związanych z bezpieczeństwem pracy, szczególnie w okresie pandemii?

Zniesienie obostrzeń pandemicznych w Polsce w połączeniu z wciąż obowiązującymi ograniczeniami w podróżach zagranicznych spowodowało, że już 57 proc.* spośród planujących wakacje Polaków chce je spędzić w kraju. Dochodzi zachęta finansowa w postaci bonu turystycznego i w tym momencie ciężko już o wolne miejsca w najpopularniejszych kurortach. Możliwość odrobienia pandemicznych strat dostrzegli już w maju właściciele lokalnych biznesów i aby sprostać pełnemu obłożeniu z odpowiednim wyprzedzeniem rozpoczęli nabór pracowników sezonowych. Oprócz szeregu benefitów – m.in. atrakcyjnych wynagrodzeń sięgających nawet 9 tys. zł miesięcznie, zakwaterowania i wyżywienia - pracodawcy powinni zadbać o jeszcze jeden, kluczowy zwłaszcza podczas pandemii aspekt – bezpieczeństwo pracowników.

Obowiązki bhp niezależnie od rodzaju umowy

Reklama

Chociaż powszechnym zjawiskiem jest zatrudnianie pracowników sezonowych na umowy cywilnoprawne – to jednak bez względu na rodzaj zawartej umowy i okres zatrudnienia, podmiot organizujący pracę ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki każdej osobie zatrudnionej. - Przede wszystkim przedsiębiorca ma obowiązek przygotować miejsce pracy w sposób, który wyeliminuje potencjalne zagrożenia, a tym samym ryzyko wypadku. W tym celu ekspert ds. BHP powinien przeprowadzić audyt lokalizacji i wskazać ewentualne obszary wymagające dostosowania do obowiązujących przepisów, a finalnie zalecić konkretne działania gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki pracy – mówi Magdalena Włastowska, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu W&W Consulting.

Natomiast audyt miejsca wykonywania pracy jest tylko jednym z elementów, o którym pracodawca powinien pamiętać przed rozpoczęciem sezonu. Rekomendowane jest również przeszkolenie każdej zatrudnionej osoby z zakresu BHP. – O ile w przypadku pracowników jest to bezwzględny wymóg, tak w przypadku zleceniobiorców jest to wskazane. Szkolenie powinno być ukierunkowane na przekazanie informacji, jak bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki, jakie jest ryzyko przy wykonywaniu danych czynności, jak to ryzyko minimalizować – w tym, z jakich środków ochrony indywidualnej korzystać. Nieodzowną składową szkolenia powinna być również tematyka udzielania pierwszej pomocy. Oczywiście zakres wymagań uzależniony jest od branży, w jakiej zatrudnienie znajdzie pracownik sezonowy. Jeśli chodzi o gastronomię czy ogólnie kontakt z żywnością – każda zatrudniona osoba powinna posiadać aktualne orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne. W przypadku pracy przy różnego rodzaju maszynach – należy zweryfikować konieczność posiadania specjalistycznych pozwoleń bądź uprawnień do ich obsługi. Oczywiście dużym ułatwieniem w tym temacie są raporty zaleceń oraz wskazówek przygotowywane przez eksperta ds. BHP dla danej branży – dodaje Magdalena Włastowska.

Ochrona pracowników sezonowych przed COVID-19

W trakcie sezonu wakacyjnego, podczas którego mamy do czynienia z bardzo dużym natężeniem ruchu w lokalach gastronomicznych zlokalizowanych na np. na bulwarach nadmorskich czy Krupówkach, nie można zapominać o ochronie pracowników przed ewentualnym ryzykiem zakażenia COVID-19. Nagła absencja chociaż jednego pracownika może przełożyć się na konieczność kwarantanny pozostałej części personelu, co będzie stanowiło znaczące obciążenie organizacyjne i finansowe dla działalności przedsiębiorcy – szczególnie w tak gorącym okresie turystycznym. – Z racji tego, że wirus przenosi się głównie drogą powietrzno-kropelkową, również pracowników sezonowych obowiązują zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa przed zachorowaniem. Podstawą – zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami – jest noszenie maseczek ochronnych, a także w poszczególnych przypadkach rękawic. Pracodawca ma obowiązek zapewnić dostęp do płynu bądź żelu na bazie alkoholu do dezynfekcji rąk zarówno dla pracowników, jak i turystów. Należy go udostępnić przy drzwiach wejściowych, w toaletach, a także w przestrzeniach o dużym nasileniu ruchu. Dezynfekcji muszą być poddawane również narzędzia pracy oraz powierzchnie, takie jak stoliki czy lady. Jeżeli to możliwe, należy zapewnić także odpowiednią wentylację w pomieszczeniach – podsumowuje ekspert W&W Consulting.

Tegoroczne wakacje będą z pewnością bardzo gorącym okresem – i nie chodzi o temperaturę, ale o tysiące urlopowiczów, którzy w tym samym czasie będą korzystać z polskich kąpielisk, hoteli, restauracji czy dodatkowych aktywności – np. przygotowanych pod kątem dzieci. Dla nieprzerwanego prowadzenia biznesu, a przede wszystkim w trosce o zdrowie zarówno pracowników, jak i ich klientów – warto z odpowiednim wyprzedzeniem zweryfikować kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

* Źródło danych: Badanie Nocowanie.pl „Plany wyjazdowe Polaków na 2021 rok”

Źródło: W&W Consulting