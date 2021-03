Apel o pracę zdalną dla pracowników

Praca zdalna chroni przed zakażeniami COVID-19

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaapelowała do pracodawców o umożliwianie pracy zdalnej lub wdrożenie systemu rotacyjnego. "Dystans to najlepsza ochrona przed zakażeniem, dlatego proszę pracodawców, by dbali o bezpieczeństwo pracowników" – powiedziała.

Minister przypomniała, że sytuacja epidemiczna w kraju jest trudna i trwa walka z trzecią falą pandemii. "Nadzieją jest szczepionka – każdego dnia przybywa osób, które przyjęły szczepionkę, które mogą czuć się bezpiecznie. Zanim sytuacja zostanie jednak opanowana, powinniśmy wszyscy solidarnie robić co w naszej mocy, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa" – powiedziała Maląg.

Apel do pracodawców

Podkreśliła, że konieczne jest stosowanie się do zaleceń i przestrzeganie obostrzeń, noszenie maseczek, dezynfekcja, a także zachowanie dystansu społecznego. "W związku z tym, zwracam się z apelem do pracodawców – tam, gdzie jest to możliwe, umożliwiajcie swoim pracownikom pracę zdalną. Dobrą praktyką jest też np. system rotacyjny. To ograniczenie kontaktu i większe bezpieczeństwo zarówno samych pracowników i ich rodzin, jak i wszystkich, z którymi mogliby mieć styczność np. w drodze do domu czy w sklepie. Dystans to najlepsza ochrona przed zakażeniem, dlatego proszę pracodawców, by dbali o bezpieczeństwo pracowników" – powiedziała minister.

Ministerstwo Zdrowia w środę [red. 31 marca 2021 r.] podało, że minionej doby w Polsce zdiagnozowano 32 874 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, najwięcej na Śląsku – 6092. Zmarły 653 osoby.