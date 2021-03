Nowe obostrzenia - dodatkowy zasiłek opiekuńczy i praca zdalna

Nowe obostrzenia Konferencja Premiera i Ministra Zdrowia 25 marca 2021 r.

„To najtrudniejszy moment pandemii” – Premier Mateusz Morawiecki. Mamy najwyższy przyrost zakażeń na COVID-19 od początku pandemii – 34 151 osób. III fala epidemii jest największa ze wszystkich dotychczasowych. Mutacja brytyjska jest bardziej zakaźna i powoduje więcej hospitalizacji. Spodziewamy się dalszego wzrostu liczby zachorowań i hospitalizacji. Najgorsza sytuacja jest na Mazowszu i na Śląsku. Wydolność służby zdrowia jest krytyczna. Wchodzą nowe rygory mające chronić zdrowie i życie Polaków. Jakie nowe obostrzenia zostały wprowadzone?

Wielkanoc

Czy wprowadza się zakaz przemieszczania na Wielkanoc? Premier apeluje, aby spędzić je w gronie najbliższej rodziny. Jest to także rekomendacja Ministra Zdrowia. Warto dodać, że w dalszym ciągu obowiązuje limit zgromadzeń do 5 osób. Nie wlicza się do limitu osób zaszczepionych.

reklama reklama



Jakie obostrzenia od soboty 27 marca 2021?

Podtrzymuje się dotychczasowe obostrzenia i wprowadza dodatkowe w dniach od 27 marca do 9 kwietnia 2021:

sklepy meblowe i budowlane wielkopowierzchniowe (powyżej 2000m2) zostają zamknięte, w placówkach handlowych i punktach jak poczta (wielkopowierzchniowe powyżej 100m2) większy rygor bezpieczeństwa – 1 osoba na 20m2 kościoły – nowy limit osób – 1 osoba na 20m2 salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne do 9 kwietnia 2021 r. zamknięte obiekty sportowe – do 9 kwietnia działalność ograniczona tylko dla sportowców zawodowych

Przedszkola i żłobki

Szkoły pracują zdalnie, a co ze żłobkami i przedszkolami? Czy nadal będą otwarte? Zostają zamknięte od 27 marca do 9 kwietnia. Nie dotyczy to personelu medycznego i innych służb, których dzieciom należy zapewnić opiekę, by nie odciągać ich od pracy w walce z COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Przewiduje się przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia żłobków i przedszkoli czyli do 9 kwietnia 2021 r. Wszyscy rodzice dzieci uczęszczający do żłobków i przedszkoli, które zostaną zamknięte, będą mogli wnioskować o zasiłek.

Praca zdalna

Zdecydowanie rekomenduje się pracę zdalną dla wszystkich pracowników, gdzie tylko jest to możliwe. Jest to apel do pracodawców. Dotyczy to także administracji publicznej. Będzie dyspozycja do wszystkich szefów jednostek, nie tylko ministerstw, aby wykonywać pracę zdalną. Organizacja pracy zdalnej to także prośba w kierunku firm prywatnych. Każda mobilność zmniejsza ryzyko zakażenia COVID-19.