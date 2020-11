2000 zł z FGŚP na każdy etat i zlecenie - nowe wsparcie

Zwolnienie ze składek i postojowe

Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział na Forum Przedsiębiorców Małopolski (poniedziałek - 16 listopada 2020 r.) , że jeszcze w tym tygodniu rząd zajmie się nową formą wsparcia dla branż dotkniętych obostrzeniami wywołanymi koniecznością zahamowania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. Pomoc ma dotyczyć tych branż, które zostały czasowo wyłączone - to aż 30 kodów PKD. Póki co wypracowane są już rozwiązania polegające na zawieszeniu obowiązku opłacania składek ZUS i wypłaty świadczenia postojowego z ZUS. W najbliższym czasie możliwość korzystania ze zwolnienia z ZUS i postojowego powinna zostać uruchomiona.

Czasowe i całkowite wyłączenie działalności niesie za sobą ogromne spadki przychodów, problemy z rentownością firm, grupowe zwolnienia i niejednokrotnie walkę o przetrwanie. Rząd przygotowuje więc kolejną formę pomocy mającą przyczynić się do ochrony miejsc pracy, na czym bardzo mu zależy. Często podkreśla się bowiem niskie bezrobocie w Polsce względem innych państw dotkniętych pandemią COVID-19. Rządzący dążą do utrzymania tego poziomu.





2000 zł z FGŚP na każdy etat i zlecenie

W związku z tym dla firm czasowo wyłączonych z rynku przewiduje się wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 2000 zł na każdy etat i każdą umowę zlecenie.

Limit pomocy de minimis

Wicepremier wspomniał również o problemie limitu pomocy de minimis. Jest to limit wynikający z uregulowań UE, a mianowicie z rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Reguluje się bowiem maksymalną kwotę, jaką państwo członkowskie UE może wspomóc jednego przedsiębiorcę - to 200 000 euro brutto na 3 następujące po sobie lata kalendarzowe. Wyjątkiem są firmy z sektora transportu drogowego towarów - tutaj limit wynosi 100 000 euro brutto.

Wicepremier powiadomił również, że Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej o notyfikację w sprawie możliwości udzielania dalszej pomocy firmom, które wyczerpały już wskazany wyżej limit pomocy de minimis. Minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin jest przekonany, że Polska otrzyma taką notyfikację.