Tarcza branżowa - zwolnienie ze składek, postojowe, dotacje

Tarcza branżowa dla najbardziej poszkodowanych sektorów w listopadzie 2020 r.

1,8 mld zł zostanie przeznaczonych na dalsze wsparcie branż gastronomicznej, rozrywkowej, fitness i sprzedaży detalicznej w związku z kryzysem wywołanym pandemią - podała KPRM.

Zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe o dotacje 5000 zł

Przedsiębiorcy z tych branż mogą liczyć m.in. na zwolnienie z ZUS-u i świadczenia postojowe za listopad.





"Branże gastronomiczna, rozrywkowa, fitness i sprzedaży detalicznej otrzymają dalsze wsparcie w walce z kryzysem wywołanym pandemią. Przedsiębiorcy z tych branż będą mogli liczyć m.in. na zwolnienie z ZUS-u i świadczenia postojowe za listopad, a także dotacje w wysokości 5 tys. zł. Na ten cel chcemy przeznaczyć ponad 1,8 mld zł" - poinformowała w przesłanym PAP komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

"To jednak nie koniec, bo rząd premiera Mateusza Morawieckiego pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, które pomogą uratować polskie przedsiębiorstwa i miejsca pracy. Szacujemy, że Tarcza Branżowa pomoże 200 tys. firm oraz 372 tys. pracowników" - dodali urzędnicy.

Wsparcie w ramach Tarcz Antykryzysowych

KPRM przypomina, że w ramach Tarcz Antykryzysowej i Finansowej do polskich przedsiębiorców i pracowników trafiło w ostatnich miesiącach niemal 150 mld zł, a dzięki temu - jak zaznaczano - "firmy mogły lepiej przejść przez kryzys, a Polacy zachowali miejsca pracy".

"W obliczu drugiej fali pandemii będziemy nadal wspierać przedsiębiorców i nie zostawimy ich samych sobie. Tym razem pomoc przeznaczona jest dla konkretnych branż" - dodała Kancelaria, informując, że o wsparcie będą mogły ubiegać się firmy z branż:

gastronomicznej,

rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej),

dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),

sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).

"W ramach Tarczy Branżowej przedsiębiorcy mogą liczyć na dobrze znane instrumenty wsparcia. Wśród nich znajdują się: zwolnienie ze składek ZUS (za listopad)- w przypadku uzyskania przychodu w XI niższego o 40 proc. rok do roku; świadczenie postojowe (za listopad) - w przypadku uzyskania przychodu w X lub XI niższego o 40 proc. rok do roku; mała dotacja w wysokości 5 tys. zł - w przypadku uzyskania przychodu w X lub XI niższego o 40 proc. rok do roku" - czytamy.

Odroczona płatność zaliczek na PIT

Ponadto pracownicy z branż najbardziej dotkniętych epidemią będą mieli odroczoną płatność zaliczek na PIT pobranych od ich pracowników. "Wpłata zaliczek za październik, listopad, grudzień będzie przesunięta o pół roku. Dzięki temu w tych trzech kluczowych miesiącach na kontach firm pozostanie 300 mln zł" - podała KPRM, dodając, że oprócz tego wydłużona zostanie możliwość skorzystania z już funkcjonujących form pomocowych.