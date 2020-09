Staże najpopularniejszą formą aktywizacji bezrobotnych

Staże najpopularniejszą formą aktywizacji młodych bezrobotnych

Od stycznia do lipca urzędy pracy skierowały na staże 46,4 tys. osób bezrobotnych, 58 proc. tej grupy stanowiły osoby do 30. roku życia - wynika z danych MRPiPS. Resort pracy podkreśla, że w ciągu ostatnich lat poprawiła się skuteczność staży. W ubiegłym roku wskaźnik ten wynosił 86 proc.

Według danych MRPiPS od początku tego roku do końca lipca osoby do 30. roku życia stanowiły ponad 44 proc. aktywizowanych bezrobotnych, choć ich udział wśród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych wynosił ok. 27 proc. W przypadku osób do 25 r. ż było to odpowiednio 25,2 proc. wśród aktywizowanych i 12,7 proc. wśród bezrobotnych.





Zakres wsparcia dla osób bezrobotnych do 30. roku życia zawarty jest w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Usługi i instrumenty umożliwiające zdobycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Resort pracy zaznacza, że w przypadku osób młodych szczególnie istotne są te usługi i instrumenty, które umożliwiają zdobycie kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego i w konsekwencji podjęcie zatrudnienia. Należą do nich np. szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, dofinansowanie studiów podyplomowych, dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji, pożyczka szkoleniowa, stypendium na kontynuowanie nauki, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, programy specjalne.

Skuteczność staży z urzędu pracy

Do najpopularniejszych form wsparcia osób bezrobotnych przez urzędy pracy należą staże. Z danych MRPiPS wynika, że w okresie styczeń-lipiec br. urzędy pracy skierowały na nie 46,4 tys. osób bezrobotnych. 58 proc. tej grupy stanowiły osoby młode do 30. roku życia.

Oferta staży jest szeroka i zróżnicowana, jeśli chodzi o warunki. Uczestnicy staży organizowanych przez urzędy pracy otrzymują stypendium. Także staże finansowane ze środków unijnych są płatne. Wielu pracodawców oferuje młodym osobom płatne możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego.

Resort podaje, że w ciągu ostatnich pięciu lat o 5 p.p. poprawiła się skuteczność staży (podjęcie zatrudnienia w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy po odbyciu stażu). W 2019 roku wskaźnik ten wynosił 86 proc.

W ustawie zostały zapisane również rozwiązania dedykowane wyłącznie osobom młodym oraz pracodawcom zatrudniającym osoby młode, które dotyczą: objęcia bezrobotnych do 30 r. ż. instrumentami wspierającymi mobilność i zatrudnienie na rynku pracy (bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie), refundacji pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 r.ż. podejmujących pierwszą pracę, zwolnienia pracodawców z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnione osoby w wieku do 30 lat.