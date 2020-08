Zatrudnienie po odbyciu stażu z urzędu pracy - stypendium i urlop

Zatrudnienie po odbyciu stażu z urzędu pracy

Staż z urzędu pracy oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Czy każdy odbyty staż daje późniejszą gwarancję zatrudnienia?

Warunki odbywania stażu przez osobę bezrobotną określa umowa zawarta pomiędzy urzędem pracy a pracodawcą. Dodatkowo wewnętrzny regulamin danego urzędu pracy może określić wymóg zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu.





Polecamy: Kodeks pracy 2020 PREMIUM

Gwarancja zatrudnienia

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, wskazują, że pracodawca nie ma obowiązku zatrudnienia bezrobotnego po odbyciu stażu. Taka gwarancja może być jednak wymagana przez urząd pracy, który kieruje osobę bezrobotną na staż. Umowa zawarta między pracodawcą a urzędem pracy może zawierać punkt o gwarancji zatrudnienia dla stażysty.

Zobowiązanie pracodawcy

Celem stażu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, dlatego urzędy pracy często zobowiązują pracodawców do zatrudnienia stażysty po odbyciu stażu. Odpowiedni zapis w umowie gwarantuje wówczas zatrudnienie po stażu oraz czas trwania takiego zatrudnienia. Po odbyciu stażu trwającego od 3 do 12 miesięcy pracodawca będzie miał obowiązek zagwarantowania stażyście umowy o pracę bądź zlecenia.

Dla wielu pracodawców jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ zyskują oni pracownika, który jest już wdrożony w funkcjonowanie firmy, a jego umiejętności zostały zweryfikowane przez pracodawcę podczas trwania stażu.

Co zyskuje stażysta?

Dzięki stażowi z urzędu pracy osoba bezrobotna zyskuje doświadczenie zawodowe oraz, tym samym, zwiększa swoje szanse na rynku pracy. Dla wielu młodych osób często jest to pierwsza forma zatrudnienia. Ważne jest to, że osoba zainteresowana odbyciem stażu może samodzielnie wskazać pracodawcę, u którego chce odbyć staż. Tak samo w przypadku pracodawcy – we wniosku może on wskazać osobę, którą chce przyjąć na staż.

Wysokość stypendium stażowego wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Wypłacane jest one co miesiąc przez cały czas trwania stażu. Okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych.

Mimo tego, iż stażysta nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy, to ma on niektóre prawa podobne do tych, przysługujących pracownikom. Stażysta, w okresie odbywania stażu, nadal pozostaje osobą bezrobotną. Za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu przysługuje mu 2 dni wolnego.

Staż to jedna z najpopularniejszych form aktywizacji zawodowych, oferowanych przez urzędy pracy. Praktyka pokazuje, że choć zatrudnienie po stażu nie jest gwarantowane, to wielu pracodawców decyduje się na kontynuowanie współpracy ze stażystami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.